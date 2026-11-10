Advent 2026: mikor van advent első vasárnapja? – A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor

Advent 2026-ban november 29-én kezdődik, ekkor gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. A karácsonyig tartó időszak négy vasárnapját különböző hagyományok kísérik, a gyertyák színeinek pedig saját jelentésük van. Cikkünkben megnézzük, milyen dátumokra esnek az adventi vasárnapok 2026-ban, honnan erednek az ünnepi szokások, és miért kerül rózsaszín gyertya a hagyományos adventi koszorúra.

A karácsonyi készülődéshez ma már szinte minden családban hozzátartozik a gyertyagyújtás és az advent kalendárium, de ezeknek a szokásoknak a történetét valójában kevesen ismerik. Vajon miért éppen négy gyertyát használunk, mit jelképeznek a színeik, és hogyan ünnepeltek advent idején a régi Magyarországon? Az ünnepi hagyományok eredetének és jelentésének is utána jártunk.

Mikor kezdődik az advent 2026-ban, és meddig tart?

Advent első vasárnapja 2026-ban november 29-re esik, ekkor kezdődik a karácsonyt megelőző adventi időszak. Az advent minden évben a november 30-ához legközelebb eső vasárnapon kezdődik, ezért a pontos dátuma évről évre változik. Bár az adventet gyakran négyhetes időszakként emlegetjük, a hossza attól függ, hogy az adott évben a hét melyik napjára esik karácsony. 2026 advent időszaka november 29-től december 24-ig tart, vagyis valamivel kevesebb mint négy hét áll rendelkezésünkre a karácsonyi készülődésre.

Az advent első vasárnapja egyben a keresztény egyházi év kezdete is. Az adventi gyertyák fénye a karácsony közeledtét és az ünnepi várakozást jelképezi, a közös gyertyagyújtás pedig sok családban az adventi készülődés része.

Advent 2026: az adventi vasárnapok dátumai

Az advent négy vasárnapja a karácsonyig tartó várakozás egy-egy állomását jelenti. A hagyomány szerint minden vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún, így ahogy közeledik karácsony, egyre több fény világít. A gyertyák színei sem véletlenszerűek: a három lila gyertya a bűnbánatot és a lelki felkészülést jelképezi, míg a harmadik vasárnapon meggyújtott rózsaszín gyertya az örömöt fejezi ki.

Advent 2026 során a gyertyagyújtások az alábbi napokra esnek:

Advent első vasárnapja: 2026. november 29. – advent első gyertya: lila.

Advent második vasárnapja: 2026. december 6. – advent második gyertya: lila.

Advent harmadik vasárnapja: 2026. december 13. – advent harmadik gyertya: rózsaszín.

Advent negyedik vasárnapja: 2026. december 20. – advent negyedik gyertya: lila.

Mi az advent jelentése, és honnan ered a hagyomány?

Az advent szó a latin adventus kifejezésből származik, jelentése „eljövetel”. A keresztény hagyományban Jézus születésének ünnepére, a karácsonyra való várakozást jelenti. Régen azonban egészen másként teltek ezek a hetek, mint manapság: az ajándékvásárlás és az ünnepi sürgés-forgás helyett az elcsendesedésen, a böjtön és a lelki felkészülésen volt a hangsúly.

Az advent hagyománya több mint 1500 éves múltra tekint vissza, bár a karácsonyt megelőző időszak kezdetben nem mindenhol ugyanannyi ideig tartott. Egyes vidékeken hathetes böjttel készültek az ünnepre, a nyugati kereszténységben azonban idővel a négy adventi vasárnap hagyománya vált általánossá.

A régi időkben az adventet kisböjtnek is nevezték. Ilyenkor sokan lemondtak bizonyos ételekről, és a lakodalmakat, bálokat, hangos mulatságokat is kerülték. Bár ezek a szigorú szabályok mára nagyrészt eltűntek, az ünnepi várakozás hagyománya megmaradt. Az adventi koszorú, a gyertyagyújtás és a karácsonyig visszaszámláló naptár ma már sok olyan család életében is jelen van, ahol az adventet elsősorban nem vallási ünnepként tartják számon.

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Az adventi koszorú története

Ma már nehéz elképzelni az adventi készülődést koszorú nélkül, pedig ez a szokás jóval fiatalabb, mint maga az advent. Az első adventi koszorút 1839-ben készítette Johann Hinrich Wichern német evangélikus lelkész, aki egy hamburgi gyermekotthonban dolgozott. A gyerekek türelmetlenül várták a karácsonyt, és folyton azt kérdezgették, hány nap van még az ünnepig. Wichern ezért kitalált egy egyszerű módszert, amellyel követhetővé tette számukra az idő múlását.

Egy régi kocsikerékre 24 gyertyát erősített, amelyek a karácsonyig hátralévő napokat jelölték. A később elterjedt változatokon 20 kisebb piros gyertya jutott a hétköznapokra, négy nagyobb fehér pedig a vasárnapokra.

Az ötlet idővel más közösségekben is elterjedt, a koszorú pedig fokozatosan elnyerte mai formáját. A mindennapos gyertyagyújtás helyett már csak a négy adventi vasárnapot jelölték egy-egy gyertyával, a koszorút pedig örökzöld ágakkal díszítették. A fenyőágak az életet és a reményt, a kör alak az örökkévalóságot, a gyertyák növekvő fénye pedig a karácsony közeledtét jelképezi.

Mit jelentenek az adventi gyertyák színei?

Az adventi koszorú gyertyáinak nemcsak a száma, hanem a színe is jelentéssel bír. A katolikus hagyomány szerint három lila és egy rózsaszín gyertya kerül a koszorúra, amelyek az advent különböző üzeneteit fejezik ki. A gyertyákhoz gyakran négy fogalmat is társítanak: a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet.

Mit jelképez a lila gyertya?

A lila a katolikus egyházban a bűnbánat, az önvizsgálat és a lelki felkészülés színe. Ezért találkozunk vele nemcsak adventkor, hanem a húsvét előtti nagyböjt idején is. A hagyományos adventi koszorún az első, a második és a negyedik gyertya lila.

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A gyertyákhoz kapcsolódó egyik elterjedt értelmezés szerint az első a hitet, a második a reményt, a negyedik pedig a szeretetet jelképezi. Ezek a jelentések azonban nem minden keresztény közösségben azonosak.

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Mit jelent a rózsaszín gyertya, és mikor gyújtjuk meg?

A harmadik adventi gyertya azért különleges, mert a többitől eltérően rózsaszín. Ezt advent harmadik vasárnapján, 2026-ban december 13-án gyújtjuk meg. A rózsaszín az örömöt jelképezi, és arra emlékeztet, hogy már közel van karácsony.

Az egyházi hagyományban ezt a napot Gaudete, vagyis „Örvendjetek!” vasárnapnak nevezik. Az elnevezés a mise latin nyelvű kezdőénekéből származik, amely örömre szólítja fel a híveket. Ezen a vasárnapon a katolikus papok a szokásos lila helyett rózsaszín miseruhát is viselhetnek.

A gyertyák színére ugyanakkor nem minden keresztény felekezetben ugyanazok a szokások vonatkoznak. A protestáns hagyományban például gyakori a négy piros vagy fehér gyertya, a mai, dekorációs célra készített adventi koszorúkon pedig szinte bármilyen szín előfordulhat.

Adventi népszokások és hagyományok Magyarországon

Magyarországon az adventhez régen számos olyan szokás kapcsolódott, amely mára részben feledésbe merült. A karácsonyi készülődés nemcsak a templomi szertartásokról szólt: az emberek házról házra jártak, énekeltek, jósoltak, és különféle praktikákkal próbálták biztosítani a következő év szerencséjét, bőségét. Egyes hagyományok ma is élnek, másokat már inkább csak néprajzi gyűjtésekből ismerünk.

A legismertebb magyar adventi szokások közé tartoznak:

Roráte, vagyis hajnali mise: advent idején a katolikus hívek napfelkelte előtt, gyakran már reggel hat órakor misére mentek. A hajnali szertartásokat sok helyen ma is megtartják.

Szálláskeresés, szentcsaládjárás: karácsony előtt kilenc nappal, december 15-én kezdődött a szokás, amely során a családok egymás otthonába vitték a Szent Család képét, és közösen imádkoztak. A hagyomány Mária és József betlehemi szálláskeresésére emlékeztet.

Luca-napi szokások: december 13-a különösen gazdag volt babonákban és jóslásokban. Ekkor kezdték készíteni a Luca székét, amelynek karácsonyra kellett elkészülnie. A hiedelem szerint aki az éjféli misén ráállt, felismerhette a boszorkányokat. Luca napján búzát is csíráztattak, amelynek karácsonyi növekedéséből a következő évi termésre következtettek.

Betlehemezés: a karácsony előtti napokban jelmezbe öltözött gyerekek és fiatalok járták a házakat, és énekekkel, párbeszédekkel elevenítették fel Jézus születésének történetét. A betlehemezés egyes településeken ma is élő hagyomány.

Kántálás: a házról házra járó énekesek vallásos énekekkel és jókívánságokkal köszöntötték a családokat, akik gyakran étellel vagy kisebb ajándékokkal viszonozták a látogatást.

Bár a régi szokások közül sok eltűnt a mindennapokból, az adventhez ma is hozzátartozik a közös gyertyagyújtás, az ünnepi éneklés és a karácsonyi készülődés. A hagyományőrző rendezvényeknek, iskolai és közösségi programoknak köszönhetően pedig a betlehemezés és más népszokások is tovább élnek.

Advent kalendárium: honnan ered a karácsonyi visszaszámlálás szokása?

A decemberi várakozást ma már sok gyerek számára az teszi igazán izgalmassá, hogy minden reggel kinyithatnak egy újabb ablakot az adventi kalendáriumon. Ez a szokás Németországból ered, ahol a 19. században a családok különféle ötletekkel próbálták megkönnyíteni a gyerekeknek a karácsonyig hátralévő napok számolását. Volt, ahol 24 krétavonást húztak az ajtóra, és mindennap letöröltek egyet, máshol gyertyát gyújtottak, vagy naponta egy újabb képet helyeztek ki.

A ma ismert advent kalendárium egyik elődjét Gerhard Lang német nyomdász készítette el a 20. század elején. Az ötletet édesanyjától kapta, aki gyerekkorában 24 apró süteményt erősített egy kartonlapra, hogy minden napra jusson egy kis meglepetés. Lang később olyan nyomtatott naptárakat kezdett készíteni, amelyekre a gyerekek naponta egy-egy színes képet ragaszthattak. Az 1920-as évektől már a ma is ismert, kinyitható ablakos változatok is megjelentek.

Az adventi naptárak hagyományosan december 1-jétől 24-éig tartanak, függetlenül attól, hogy az adott évben mikor kezdődik az advent. A kezdetben vallásos képeket és idézeteket rejtő ablakok mögé később édességek, apró játékok és ajándékok kerültek. Ma már a klasszikus csokoládés változatok mellett számtalan különleges adventi kalendárium létezik, de a lényegük ugyanaz maradt: minden napra jut egy kis meglepetés, amíg végre elérkezik a karácsony.