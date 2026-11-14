Kassa karácsonyi vásár 2026: mutatjuk Kassa adventi vásár időpontjait, helyszíneit és programjait

Kassa adventkor jóval többet kínál egy egyszerű karácsonyi bevásárlásnál. Kassa karácsonyi vásár programjai 2026-ban két különböző helyszínen is várják a turistákat: a Hóhérbástyánál november 29-én, a Fő utcán pedig december 1-jén kezdődik az ünnepi forgatag. A látogatók a vásározás mellett a város gazdag építészeti örökségével is megismerkedhetnek. Cikkünkben bemutatjuk Kassa adventi vásár időpontjait, helyszíneit, programjait és a legfontosabb utazási tudnivalókat.

Kassa karácsonyi vásár 2026: mikor kezdődik és meddig tart?

Kassa fő adventi vására 2026-ban december 1-jén nyitja meg kapuit, és egészen december 31-ig várja a látogatókat a város történelmi belvárosában, a Fő utcán (Hlavná ulica). A vásár december 24-én és 25-én zárva tart, december 26-tól azonban ismét felkereshetők az ünnepi pavilonok.

A vásár a nyitvatartási napokon 9:00 és 21:00 óra között látogatható, az árusok számára azonban csak 12:00 és 21:00 óra között kötelező a nyitvatartás. Aki tehát a teljes vásári kínálatot szeretné felfedezni, annak érdemes délutánra vagy estére időzítenie a látogatást.

Kassa karácsonyi vásár kínálata azonban nem korlátozódik kizárólag a Fő utcára. A Hóhérbástyánál (Katova bašta) külön adventi vásárt is tartanak, amely már november 29-én megnyílik, és december 23-ig látogatható. Így két különböző helyszínen is várja Kassa az adventi vásár iránt érdeklődő turistákat.

Kassa adventi vásár 2026-os helyszínei

A kassai karácsonyi vásár központi helyszíne a történelmi belvárosban húzódó Fő utca (Hlavná ulica), amely a város egyik legnépszerűbb sétálóövezete. A karácsonyi pavilonok a Szent Erzsébet-dóm környékén sorakoznak, így a vásározást a város legfontosabb nevezetességeinek felfedezésével is össze lehet kötni.

Kassa adventi vásár felhozatalának másik fő helyszíne a Fő utcától nem messze található Hóhérbástya (Katova bašta). A két helyszín gyalogosan is könnyen megközelíthető egymástól, így akár egyetlen kirándulás során mindkettőt felkereshetjük.

Kassa megközelítése autóval

Budapestről Kassára autóval nagyjából 260 kilométeres út vezet, melyet normál forgalmi viszonyok között körülbelül 3 óra alatt lehet megtenni. A legegyszerűbb útvonal az M3-as, majd az M30-as autópályán halad Miskolc és Tornyosnémeti felé, ahonnan a szlovák R4-es gyorsforgalmi úton lehet továbbmenni Kassa irányába. Ezen az útvonalon magyar útdíjjal és szlovák autópályadíjjal is számolni kell.

A kassai belváros jelentős része gyalogosövezet, ezért az autót valamelyik közeli fizetős parkolóban érdemes hagyni. A belvárosi A1-es övezetben 3 eurós, az A2-es övezetben 2 eurós óradíjjal lehet számolni. A parkolás ezekben a zónákban vasárnap és munkaszüneti napokon ingyenes, viszont az adventi időszakban megnövekedett forgalommal kell számolni, így ezek a parkolóhelyek gyorsan feltelnek.

Utazás Kassára vonattal

Budapestről közvetlen InterCity-vonatokkal is eljuthatunk Kassára. A járatok a Keleti pályaudvarról indulnak, és Miskolcon, valamint Hidasnémetin keresztül közlekednek a szlovák városba. A menetidő nagyjából négy óra, a vonatok pedig jellemzően kétóránként indulnak.

A kassai vasútállomás (Železničná stanica Košice) a belváros közelében található. Innen a Fő utcai karácsonyi vásár gyalogosan is megközelíthető, a látogatáshoz tehát nem szükséges helyi tömegközlekedéssel is utazni.

Kassa adventi vásár 2026: programok és ünnepi látnivalók

A kassai adventi időszak legnagyobb rendezvénysorozata a Košické rozprávkové Vianoce, vagyis a Kassai mesés karácsony, amely több mint negyedszázados múltra tekint vissza. Az ünnepi forgatag központja a Fő utca, ahol a karácsonyi vásár mellett hagyományosan koncertek, zenés előadások és családi programok várják a látogatókat. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a város karácsonyfája és az Immaculata-szoborcsoport környékének ünnepi díszkivilágítása.

A vásári pavilonok kínálatában különféle helyi, vásári ételek és italok, valamint karácsonyi ajándéktárgyak kapnak helyet. A szlovák specialitások között megtalálható a lokše, vagyis a hagyományos burgonyalepény, de lángos, kürtőskalács, grillezett húsételek, forralt bor és mézbor is szerepelhet a kínálatban. A Hóhérbástyánál megrendezett külön adventi vásár elsősorban a kézműveseknek, helyi termelőknek és kereskedőknek biztosít bemutatkozási lehetőséget.

A karácsonyi vásározást érdemes összekötni Kassa történelmi nevezetességeinek felfedezésével is. A Szent Erzsébet-dóm Szlovákia legnagyobb temploma, amelynek tornyából az ünnepi díszekbe öltöztetett városra is kilátás nyílik. A közelben található az Orbán-torony, a Nemzeti Színház épülete és a Szent Mihály-kápolna is, így a belvárosban akár többórás sétát is tehetünk.

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További karácsonyi vásárok Kassán és környékén

A kassai adventi kirándulást akár a környék más városainak karácsonyi vásáraival is összeköthetjük. Szlovákia adventi vásárai közül az alábbiaknak már a 2026-os időpontja is ismert:

Eperjes (Prešov): november 25. – december 23., majd december 26–31. A történelmi belvárosban pavilonok, ünnepi programok, óriáskerék és korcsolyapálya várja a látogatókat.

november 25. – december 23., majd december 26–31. A történelmi belvárosban pavilonok, ünnepi programok, óriáskerék és korcsolyapálya várja a látogatókat. Rozsnyó (Rožňava): december 10–12. A Bányászok terén kézműves termékeket, karácsonyi ajándékokat és hagyományos vásári ételeket kínálnak.

december 10–12. A Bányászok terén kézműves termékeket, karácsonyi ajándékokat és hagyományos vásári ételeket kínálnak. Nagymihály (Michalovce): december 11–12. A hagyományos karácsonyi vásárt kézműves utca egészíti ki.

december 11–12. A hagyományos karácsonyi vásárt kézműves utca egészíti ki. Igló (Spišská Nová Ves): december 11–13. A Letná utcai sétálóövezetben rendezik meg a város 36. karácsonyi vásárát.

december 11–13. A Letná utcai sétálóövezetben rendezik meg a város 36. karácsonyi vásárát. Poprád (Poprad): december 11–20. A vásárnak idén az Aréna Poprad előtti terület ad otthont, kézműves és vendéglátó-pavilonokkal, kulturális programokkal.

december 11–20. A vásárnak idén az Aréna Poprad előtti terület ad otthont, kézműves és vendéglátó-pavilonokkal, kulturális programokkal. Pozsony (Bratislava): november 26. – január 3. A pozsonyi karácsonyi vásár központja a történelmi belvárosban található Főtér (Hlavné námestie), ahol mintegy 70 pavilon, ünnepi ételek, italok és kulturális programok várják a látogatókat.

A környékbeli adventi vásárok jó lehetőséget kínálnak arra, hogy a kassai látogatást egy hosszabb hétvégi kirándulássá bővítsük. A kisebb városok rendezvényei általában családiasabb hangulatúak, és a helyi kézművesek, termelők portékái mellett a régió hagyományos ételeivel is megismerkedhetünk.

A kirándulás megtervezésekor érdemes figyelembe venni, hogy a felsorolt vásárok közül több csak néhány napig tart, és nem mindegyik esik egybe a kassai főutcai vásár teljes időszakával. Aki több helyszínt is szeretne felkeresni, annak célszerű előre összehangolnia az időpontokat, és indulás előtt ellenőriznie az aktuális programokat, nyitvatartásokat.