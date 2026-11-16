Egy a magyar boltokban alig 2300 forintért kapható sajtfajta nyerte a világ legjobb sajtja címet

Kihirdették a World Cheese Awards 2026 győztesét. Egy 24 hónapig érlelt francia Comté lett a világ legjobb sajtja. Noha a konkrét márka nem kapható, de Comté-t több hazai boltban is lehet kapni, 2300 és 2800 forint között. Magyar sajt nem jutott a legjobb 14 közé.

A brit Guild of Fine Food idén is megrendezte a világ egyik legnagyobb sajtversenyét, a World Cheese Awardst. A versenyre rekordszámú, 5330 sajtot neveztek 45 országból. A tételeket november 12-én a spanyolországi Córdobában kóstolta végig a zsűri. A 270 bíráló 51 országból érkezett: sajtkereskedők, nagykereskedők, oktatók és újságírók.

A győztes a Fromageries Arnaud 24 hónapig érlelt Comté-ja lett, amelyet a cég Juraflore márkanéven forgalmaz. A sajt a franciaországi Jura-hegységben, a Fort des Rousses nevű egykori erőd pincéiben érik. A családi céget 1907-ben alapították, ma a harmadik generáció vezeti.

Holtversenyben dőlt el a világbajnoki cím

A szervezők szerint a verseny történetének egyik legdrámaibb döntője volt az idei. Az utolsó körben három sajt végzett holtversenyben, mindhárom 81 ponttal. A Comté mellett ott volt egy 18 hónapos svájci Le Gruyère AOP a Gourmino sajtérlelőtől és egy francia Ossau-Iraty juhsajt az Agour-tól.

A holtversenyt egy ritkán alkalmazott szabállyal döntötték el. Minden sajtnál kivonták a zsűri legmagasabb és legalacsonyabb pontszámát. Így a Comté került ki győztesként.

A pontozás több körben zajlott. Az első körben a bírák vakon értékelték a sajtok külsejét, illatát, állagát és ízét. A legtöbb pontot az íz és a szájérzet érte. A pontszám alapján bronz-, ezüst- és aranyérmet osztottak. Az aranyérmesek közül a bírák kiválasztották a 108 legjobbat, ezek „Super Gold" minősítést kaptak. Ezeket egy 14 tagú szuperzsűri kóstolta újra. Minden tag egy-egy döntőst jelölt, így alakult ki a legjobb 14 sajt listája.

A győztes Comté mellett Rafa Dominguez Gonzalez zsűritag kardoskodott a döntőben. A Guild of Fine Food beszámolója szerint a sajt összetettségét emelte ki:

Fejlődik a szájban

- mondta a bíráló, aki szerint a diós, sós-pikáns ízek maradtak meg benne a legjobban.

A világ 14 legjobb sajtja 2026-ban

Sajt Készítő Ország Pont Comté PDO Fort des Rousses, 24 hónapos Fromageries Arnaud Franciaország 81 Ossau-Iraty (juhsajt) Agour Franciaország 81 Le Gruyère AOP réserve Gourmino Svájc 81 Erborinato di Capra (kecsketejes kéksajt) Latteria Sociale di Cameri Olaszország 79 Queijo de Ovelha Curado – SoalheirAlves Joaquim António Duarte Alves & Filhos Portugália 79 Curado Fuente La Sierra Quesería Fuente La Sierra Spanyolország 78 Kaltbach Appenzeller Emmi Svájc 77 Riserva del Fondatore Special Edition Caseificio Il Fiorino Olaszország 76 Stärnächäs Extra 10 Affineur Walo von Mühlenen Svájc 76 Tomme Agnès Gourmino Svájc 75 Queso Curado de Cabra con Flores Comestibles Queronsa Spanyolország 73 Parmigiano Reggiano DOP, 30 hónapos Consorzio Gourm.it Olaszország 73 Queso de Oveja Viejo El Roble de Campollano Food Manchegos Spanyolország 72 Blu Notte – La Fossa dell'Abbondanza Italian Food Hunters Olaszország 68

Forrás: Guild of Fine Food, World Cheese Awards 2026 Top 14. A sorrend a szervezők listáját követi.

A legjobb 14 között négy olasz, négy svájci, három spanyol, két francia és egy portugál sajt szerepel. A lista erősen a hosszan érlelt kemény sajtok felé billen. Juh- és kecsketejes sajtból is több bekerült, köztük egy ehető virágokkal bevont spanyol kecskesajt.

Itthon is megvehető a győztes? Ennyibe kerülnek a rokonai

November 15-én végignéztük a díjazott sajtfajtákat a Tesco és a Kifli.hu online kínálatában, valamint a budapesti Culinaris delikát két üzletének Wolton elérhető kínálatában. A konkrét díjnyertes termékek egyikét sem találtuk meg. A top 14 öt sajtfajtája viszont más gyártóktól kapható: a Comté, a Gruyère, az Ossau-Iraty, az Appenzeller és a Parmigiano Reggiano.

A Comté a legolcsóbban a Tescóban volt elérhető. A Tesco Finest Comté 180 grammos csomagja 2249 forintba került. A termékleírás szerint pasztőrözetlen tejből készül, és eredetvédett. A Président Comté 200 grammos kiszerelése a Tescóban 2599, a Kifli.hu-n 2739 forint volt.

Gruyère-ből is akad választék. A Tesco Finest nyers tejből készült Gruyère-je 195 grammos csomagban 2889 forint volt. A Kifli.hu-n egy 250 grammos Gruyère 2599 forintba került, ennek a címkéjén azonban IGP jelölés szerepel. Ez a francia Gruyère jelölése, a díjazott svájci sajt AOP-védett. A Kifli.hu svájci, AOP-s Gruyère-je, egy körülbelül 160 grammos darab 2579 forintért, a vizsgálat idején elfogyott.

Parmigiano Reggianót a legkönnyebb találni, de a díjazott változat 30 hónapig érlelt. A Tesco saját márkás 125 grammos darabja 1579 forint volt. A Kifli.hu-n egy 24 hónapig érlelt, 200 grammos kiszerelést 2519 forintért, egy 22 hónapos, 200 grammos darabot pedig 5979 forintért hirdettek, de mindkettő elfogyott.

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Delikátban több díjazott fajta is kapható, de drágábban

Az Ossau-Iraty juhsajtot és az Appenzellert a hiper- és szupermarketek webshopjaiban nem találtuk. Az egyik legismertebb hazai delikátban, a Culinaris-ban viszont mindkettő kapható, mérve, kilós áron. A Comté ugyanakkor itt sem szerepelt a kínálatban.

A Culinaris Hegyvidék üzletében Ossau juhsajtot 12 999 forintos kilóáron árultak, a Pest üzletben ez nem szerepelt. Appenzellert mindkét üzletben lehetett venni: a classic változat kilója 16 999, az extra érlelésűé 18 999 forint volt. A termék neve alapján ez nem a díjazott Kaltbach Appenzeller.

Svájci Gruyère-ből a fiatal, 6 hónapos változat kilója 18 999 forint volt. A Hegyvidék üzletben 12–15 hónapos Gruyère is volt, 20 599 forintos kilóáron. A díjazott svájci Gruyère 18 hónapos réserve volt, ilyen hosszan érlelt tételt nem találtunk. A Parmigiano Reggiano 24–28 hónapig érlelt változata 19 999 forint volt kilónként. Ez áll a legközelebb a díjazott 30 hónapos tételhez.

Egy átlagos, 15–20 dekás darab tehát a delikátban nagyjából 2500 és 4000 forint között van. Ez nem sokkal több, mint a hipermarketek csomagolt Gruyère-je, cserébe a pultnál vágják, és több terméknél az érlelési idő is fel van tüntetve.

Az árakról Az árak a webshopok november 15-i árai; a Culinaris árai a Wolt-kínálatból származnak, a bolti ár ettől eltérhet. A boltok az árakat gyakran módosítják, ezért a cikk pillanatképet mutat.

Miért nincs magyar sajt a legjobbak között?

A legjobb 14 között idén nincs magyar sajt, és Közép-Európából sem jutott be senki. Ez nem jelenti azt, hogy a magyar sajtkészítők ne szerepeltek volna jól. A teljes éremlistát és a díjakat, köztük az egyes országok legjobb sajtjának járó elismerést, a szervezők november 16-án, hétfőn hirdetik ki.

A magyar kézműves sajtok rendszeresen hoznak érmet erről a versenyről. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint 2024-ben a portugáliai Viseuban 2 arany-, 9 ezüst- és 8 bronzérmet nyertek a hazai termelők. Aranyat a Breier Farm Pilisi sajtja és a Caritas Vidékfejlesztés Gyergyói kézműves sajtja kapott.

A legnagyobb magyar sikert eddig a Csíz Sajtműhely érte el. Ahogy a Pénzcentrum korábban megírta, a baracskai műhely Öreg sajtja 2021-ben, a spanyolországi versenyen a világ negyedik legjobb sajtja lett. Super Gold minősítést és a legjobb kézműves sajtnak járó díjat is megkapta.

EZ IS ÉRDEKELHET Rangos nemzetközi díjat söpört be ez a vidéki sajtműhely: vajon mi a titkuk? Csaknem 90 magyar élelmiszert díjaztak idén a világ egyik legnagyobb és legszigorúbb gasztronómiai versenyén, a Great Taste Award-on.

A hazai sajtpiac kicsi a nagy sajtkészítő országokhoz képest. A Tej Terméktanács szerint Magyarországon sajtból és vajból jóval kevesebb kerül az asztalra, mint az uniós átlag. A kis manufaktúrák termékei ráadásul ritkán jutnak el a nagy láncokhoz. Inkább termelői piacokon, saját webshopban és éttermeken keresztül értékesítenek.

Mit jelent a díj a vásárlónak?

A díjat mindig egy konkrét termelő konkrét sajtja kapja, nem a sajtfajta. Egy boltban kapható Comté ugyanazon szabályok szerint készül, mint a győztes, de nem ugyanaz a termék. Másik termelőtől, másik pincéből és jellemzően rövidebb érlelésből származik.

Vásárláskor ezért érdemes megnézni néhány dolgot a címkén. Az első az eredetvédelem: a Comté, a svájci Le Gruyère és a Parmigiano Reggiano is oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (AOP, DOP vagy OEM) kerül forgalomba. A második az érlelési idő: a hosszabban érlelt sajt általában karakteresebb és drágább. Az árak összevetésénél pedig a kilóár többet mond, mint a csomag ára, mert a kiszerelések 125 és 250 gramm között mozognak.

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