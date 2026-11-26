Erős felpattanással indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, és a magyar részvénypiac is csatlakozott az emelkedéshez. A BUX nyitás után 1,3 százalékot erősödött, miközben a Norse Atlantic részvényei egyetlen nap alatt 85 százalékot zuhantak a légitársaság súlyos pénzügyi gondjai miatt. A hazai vállalati hírek közül a Rába veszteséges negyedéve és a Richter új gyógyszerfejlesztési megállapodása került előtérbe.

A csütörtök reggeli kereskedésben a Stoxx 600 európai részvényindex 1,52 százalékkal emelkedett, ezzel ledolgozta a szerdai, nagyjából 1 százalékos esését. A vezető piacok közül Milánó járt az élen, az FTSE MIB 2,32 százalékkal került feljebb, míg a német DAX 1,95, a francia CAC 40 1,68, a spanyol IBEX 35 pedig 1,75 százalékot erősödött. Londonban az FTSE 100 1,37 százalékos pluszban állt. A BUX nyitás után 1,3 százalékos emelkedéssel 136 973 ponton járt.

Mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedett. A közepes kapitalizációjú tőzsdei cégek között a Zwack és az Opus teljesített a legjobban, míg a Rába és a Masterplast a gyengébben kezdő papírok közé tartozott. A reggeli felpattanás ellenére a BUX index továbbra is a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga alatt állt, vagyis az emelkedés egyelőre nem javított érdemben a kedvezőtlen technikai képen.

Az európai erősödést vegyes nemzetközi előzmények kísérték. Szerdán a Dow Jones 0,3 százalékos pluszban zárt, az S&P 500 ugyanennyit veszített, a Nasdaq pedig 0,6 százalékkal került lejjebb. Ázsiában csütörtök reggel a Nikkei 1,22, a Hang Seng 1,6 százalékos emelkedést mutatott, miközben a kínai CSI 300 1,33 százalékos mínuszban állt.

Az amerikai részvénypiacok csütörtökön a hálaadás miatt zárva tartanak, ami más piacokon is visszafoghatja a forgalmat. A hazai makrogazdasági naptárban a KSH októberi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatai szerepelnek.

Összeomlott a Norse Atlantic árfolyama

Az általános európai emelkedéssel éles ellentétben állt a Norse Atlantic helyzete. A norvég légitársaság részvényei egyetlen nap alatt 85 százalékot zuhantak az oslói tőzsdén a kritikus pénzügyi állapotáról szóló bejelentések nyomán. A vállalat csütörtökön valamennyi járatát felfüggesztette, és jelezte, hogy sürgős finanszírozás hiányában csődvédelmet kérhet.

Az igazgatóság több féllel tárgyal rövid távú forrásbevonásról, és egy esetleges stratégiai felvásárlás is felmerült. Gyors megállapodás hiányában azonban a menedzsment szerint elkerülhetetlenné válhat a csőd. A társaság honlapján csütörtök délelőtt még lehetett jegyeket vásárolni a pénteki és későbbi járatokra.

A működési problémák már szerdán megmutatkoztak. Töröltek két, Nagy-Britanniából induló Pakistan International Airlines-járatot, amelyeket a Norse teljesített volna. A két cég úgynevezett wet-lease megállapodást kötött, vagyis a norvég társaság a repülőgépet és a személyzetet is biztosította. A pakisztáni légitársaság végül saját gépeivel vette át az útvonalak kiszolgálását. A Norse London-Gatwick és Orlando közötti szerdai járata szintén elmaradt.

A vállalat májusban 75 munkahelyet szüntetett meg egy 50 millió dolláros költségcsökkentési program részeként, októberben pedig a magas kerozinárak miatt visszafogta kapacitásait. További nehézséget jelent az IndiGóval kötött, október végéig szóló bérleti megállapodás kifutása. Az indiai légitársaság hat Boeing 787-9-es gépet bérelt, de a légtérkorlátozások, az üzemanyagköltségek és a kedvezőtlen devizaárfolyamok miatt nem hosszabbította meg az együttműködést.

Veszteség és növekvő adósság a Rábánál

A Rába harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 9,8 százalékkal, 10,7 milliárd forintra csökkent. Az erősebb forint 862 millió forinttal mérsékelte a bevételt, ami a teljes visszaesés közel háromnegyedét magyarázta. Közben az acélbeszerzési árak 6,2 százalékkal emelkedtek, a bérköltségek pedig tovább nőttek.

A kamatok, adók és értékcsökkenés előtti eredmény, az EBITDA 337 millió forintos mínuszba fordult, az üzemi veszteség 1,16 milliárd forintot tett ki. A társaság 1,77 milliárd forintos adózott veszteséggel zárta a negyedévet, szemben az egy évvel korábbi 4,21 milliárdos nyereséggel. A tavalyi eredményt ugyanakkor 5,3 milliárd forinttal javították az ingatlaneladások. Ezek hatását kiszűrve is 69 százalékkal nőtt az üzemi veszteség.

A romlásban meghatározó szerepe volt a legnagyobb üzletágnak, a futóműgyártásnak, de a járműalkatrész-üzletág bevétele és eredménye is jelentősen visszaesett. Kedvezőbben teljesített a katonai járművek szervizelésével és futóműfejlesztéssel foglalkozó üzletág, amely 150 millió forintos üzemi nyereséget ért el.

A nettó hitelállomány a tavaly év végi 9,43 milliárd forintról szeptember végére 16,44 milliárdra duzzadt. A működés az első kilenc hónapban 2,07 milliárd forint készpénzt emésztett fel, miközben a beruházási kiadások 5,85 milliárd forintra emelkedtek.

A szeptemberben közvetett részesedést szerző CSG Defence nemzetközi beszállítói hálózatába bekapcsolnák a győri kapacitásokat. A Tatrával már előkészítik a futóművek és katonai teherautók 2027-től tervezett gyártását, a fejlesztések ütemét ugyanakkor a megrendelésekhez igazítják.

Tablettás szemaglutid-készítményt fejleszt a Richter

A Richter és az Adalvo szájon át szedhető, generikus szemaglutid-készítmény közös fejlesztéséről állapodott meg. A szemaglutid többek között a Novo Nordisk Ozempic és Wegovy készítményeinek hatóanyaga, amely a vércukorszint szabályozását és az étvágy csökkentését segíti.

A két vállalat 2025 májusa óta dolgozik együtt ezen a területen, eddig injekciós készítményeken. A mostani megállapodás a tablettákra is kiterjeszti a partnerséget, de nem nevezték meg, melyik eredeti gyógyszer generikus, azaz azonos hatóanyagú változatát fejlesztik.

A lehetőség elsősorban hosszabb távon jelenthet üzletet a Richternek. A forgalmazáshoz hatósági engedély szükséges, és a piacra lépést a szabadalmak is korlátozzák. A Novo Nordisk a Rybelsus és a Wegovy tabletta hatóanyag-szabadalmának lejáratát Európában 2031-re, az Egyesült Államokban 2032-re teszi; további szabadalmak későbbre tolhatják a generikus versenytársak megjelenését.

SpaceX-részvényeket ajánlott fel Musk

Elon Musk szerdai bejelentése szerint két-két SpaceX-részvényt kapnak az aktív, úgynevezett Trump-számlával rendelkező amerikai gyermekek. Ezek a számlák a 18 év alattiak hosszú távú megtakarítását és részvénytulajdonhoz jutását szolgálják.

Az egyik részvényt a SpaceX új kibocsátásból biztosítja decemberben, a másikat Musk adja saját tulajdonából 2027 júniusában, a részvényeire vonatkozó értékesítési tilalom lejárta után. Az októberi adatok szerint közel 70 millió ilyen számla létezett. A SpaceX szerdai, 127,44 dolláros záróárfolyamával számolva a felajánlás összértéke megközelíti a 18 milliárd dollárt.