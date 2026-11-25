Több mint 836 ezren vásároltak az IKEA hazai áruházaiban a tavalyi karácsonyi szezonban, amely közel 20 százalékos vásárlószám-növekedést jelentett az ünnepeket megelőző időszakhoz képest. A kosarakba legnagyobb számban a mindennapi kiegészítők és konyhai eszközök kerültek, miközben a bútorok iránt is megugrott a kereslet. A svéd lakberendezési lánc karácsonyi kollekciója idén átlagosan 18 százalékkal kedvezőbb áron érhető el, az áruházak pedig november 26-tól egységáras fenyőfavásárral is várják látogatóikat. December 24. és 26. között, valamint szilveszterkor és újévkor az IKEA áruházak és tervezőstúdiók zárva tartanak.

Az IKEA adatai alapján az év végi készülődés egyszerre szól az otthon megszépítéséről, a praktikus rendszerezésről és a családi összejövetelekre való felkészülésről. A tavalyi karácsonyi szezonban a magyarországi IKEA áruházak 48,3 millió eurós forgalmat értek el, és több mint 836 000 vásárlót szolgáltak ki. Ez az ünnepek előtti időszakhoz képest 13 százalékos forgalmi és 19 százalékos vásárlószám-növekedést jelentett, míg az átlagos kosárérték 23 000 forint körül alakult.

Darabszám alapján a megfizethető, praktikus mindennapi kiegészítők fogytak a legnagyobb mennyiségben: az ikonikus FRAKTA táskák, az IKEA 365+ ételtárolók, az OFTAST tányérok és tálak, az ISTAD visszazárható tasakok, a BÄSTIS szöszeltávolító hengerek, a SAMLA tárolódobozok és a POKAL poharak bizonyultak a legnépszerűbbnek. Az élő fenyőfák mellett a nagyobb bútorok – a HEMNES ágykeretek, a PAX gardróbszekrények, az UTRUSTA konyhai felszerelések, a MARKUS irodai székek, a KALLAX polcos elemek és a MALM fiókos szekrények – vezették a listát.

Az idei szezonban a VINTERFINT karácsonyi kollekció darabjai átlagosan mintegy 18 százalékkal kedvezőbb áron érhetők el. Azok számára pedig, akik a konyhai sürgés-forgás helyett több időt töltenének a szeretteikkel, vagy több szabadidőre vágynak, a Svéd Finomságok Boltjának VINTERSAGA kollekciója kínál gyors és ízletes megoldásokat – köztük a hagyományos skandináv fűszeres forralt ital, a glögg ízvilágát idéző újdonságokkal.

A karácsonyi bevásárlások egyik legnépszerűbb eleme idén is a hagyományos fenyőfavásár, amely november 26-án, csütörtökön indul az áruházak előtt. A Lengyelországból érkező, frissen vágott, 170–220 cm magasságú nordmann fenyők egységesen 9 990 forintos áron kaphatók. Az IKEA Family tagok fenyőfavásárlásuk mellé pedig egy 5 000 forint értékű kedvezménykupont is kapnak, amelyet egy következő vásárlásuk alkalmával használhatnak fel. A fák hálózása és csomagolása ingyenes, a talpba faragás pedig 495 forintért kérhető az áruházaknál.

Az IKEA magyarországi áruházai és tervezőstúdiói az alábbi napokon zárva tartanak:

december 24., 25., 26.

december 31.

január 1.

A rendelések megnövekedett száma miatt a házhozszállítási és csomagpontos kiszállítási idők a megszokottnál hosszabbak lehetnek, ezért a vállalat a rendelések mielőbbi leadását, illetve a Kattints és Vedd át szolgáltatás használatát javasolja.

Akik az utolsó pillanatban keresnek biztos befutó ajándékot, fizikai vagy digitális IKEA ajándékkártyát is választhatnak, amely az áruházakban – beleértve a Svéd Éttermet, Bisztrót, Kávézót és a Svéd Finomságok Boltját –, valamint online egyaránt beváltható. Az adventi csokoládénaptár két kedvezménykuponja – melyek értéke legalább 1250 Ft, de akár 250 000 Ft is lehet – pedig egészen 2027. március 31-ig használható fel.

November 20. és december 20. között valamennyi magyarországi IKEA áruház részt vesz az ország egyik legismertebb civil szervezetének hagyományos karácsonyi Cipősdoboz Akciójában. Az IKEA áruházak gyűjtőpontként minden nap 10:00 és 18:00 óra között fogadják az előre összeállított cipősdoboz-ajándékokat, amelyeket a Baptista Szeretetszolgálat országos önkéntesi hálózata juttat el a gyermekekhez még az ünnepek előtt.