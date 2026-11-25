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Megvan az év szaloncukra: különleges ízkombináció vitte el az első helyet 2026-ban
2026-ban már hetedik alkalommal rendezték meg az Év Szaloncukra versenyt, amelyre idén 147 édességet neveztek be. A megmérettetésen ezúttal is több kategóriában hirdettek győzteseket, a mezőny pedig három új versenyszámmal is bővült. Az idei nevezések alapján nemcsak az ízek terén igyekeznek újdonságokat kínálni a versenyzők, hanem a szaloncukrok megjelenésére is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Az abszolút győztes egy különleges, füstölt whiskey-s, karamellás-mogyorós édesség lett.
Egyre nagyobb érdeklődés övezi az Év Szaloncukra versenyt: a hetedik alkalommal megtartott megmérettetésen már 147 édesség indult el, amelyeket 24 nevező készített. A résztvevők száma évről évre emelkedik, ami jól mutatja, hogy a cukrászatok és édességgyártók számára is egyre fontosabbá válik a verseny.
Az idei kínálatban az ízek mellett a látvány is kiemelt szerepet kapott. A készítők egyre dekoratívabb édességekkel próbálják felhívni magukra a figyelmet, vagyis már nem feltétlenül elegendő, ha egy szaloncukor ízében különleges: a külső megjelenés is fontos szemponttá vált.
A szervezők ezúttal három új kategóriával is bővítették a versenyt. Az influenszerek kedvencei elnevezésű kategória mellett a magas fehérjetartalmú szaloncukrok is külön mezőnyt kaptak, utóbbi a fehérjében gazdag desszertek iránti növekvő piaci érdeklődésre reagált. Emellett létrehozták a gourmet kategóriát is, amelyben a különleges alapanyagok felhasználása került a középpontba.
Az Év Szaloncukra fő kategóriájában végül a Hóvirág Fagylaltbár füstölt whiskey-s édessége bizonyult a legjobbnak. A karamellás-mogyorós ízvilágú szaloncukor mögött a Stühmer szicíliai pisztáciás szaloncukra végzett a második helyen, míg a harmadik helyet a L'art Csokoládéműhely pisztáciaburokba töltött, pisztáciakrémes szaloncukorja vitte el.
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A magas fehérjetartalmú szaloncukrok kategóriájában a Chocol’art fehércsokoládés pisztácia krémmel töltött szaloncukra győzött. A Gourmet kategória győztese a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda fehércsokoládés Beriolette szaloncukra lett, amely Frittmann Néró Roséval készült. Az év új íze a balatongyöröki Promenád Kávéház sós vajkaramellás-pekándiós szaloncukra lett, amelyet az idén először bemutatott új termékek közül választottak ki.
A legjobb zselés szaloncukor címet a székesfehérvári Damniczki Cukrászda Málna Inspiration nevű, málnazselés szaloncukra nyerte el, Valrhona Inspiration málnás csokoládébevonattal. A hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok kategóriájának győztese a Stühmer mogyorókrémes, édesítőszerrel készült szaloncukra lett. Az Influencerek kedvence kategóriában a Sulyán Cukrászda kecskesajtos, mézes, körtés és pekándiós, fehércsokoládés trüffel szaloncukra végzett az első helyen. A szakmai kategória győztese a gyulai Kézműves Cukrászda Bíborfehér szaloncukra lett, amelyet a Magyarország Tortája 2026-os győztes tortája alapján alkottak meg a tortaverseny győztesei.
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