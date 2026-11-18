Már november közepén beindul a karácsonyi vásárdömping vidéken: Kiskunfélegyházán november 17-én, Debrecenben és Szombathelyen pedig november 20-án nyitnak a karácsonyi forgatagok. A következő napokban Sopron, Szolnok, Eger, Győr, Pécs és Szeged főterei is ünnepi díszbe öltöznek: felállítják a város karácsonyfáját, lehet kürtőskalácsot majszolni, forralt borozni vagy éppen puncsozni, miközben az ideális ajándék után kajtathatunk a bódék között. Összeszedtük, hol, mikor és meddig várják a látogatókat a 2026-os vidéki karácsonyi vásárok.

Gőzölgő forralt bor, frissen sült kürtőskalács és gesztenye illata, látványos fényjátékok, óriáskerék, szabadtéri korcsolyapályák és kézműves portékák: ha karácsonyi vásárról van szó, a legtöbbeknek talán elsőként a budapesti Vörösmarty tér vagy a híres bécsi karácsonyi vásár jut eszébe. Pedig nem kell feltétlenül a fővárosig vagy éppen Ausztriáig utazni, ha egy kis adventi hangulatra vágyunk: a vidéki városok is készülnek, méghozzá nem is akármilyen programokkal. Bár 2026-ban az advent hivatalosan november 29-én, vasárnap kezdődik, több helyen már jóval korábban felállítják a város karácsonyfáját, és megnyitják az ünnepi forgatagot.

Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, Eger, Sopron és még számos vidéki nagyváros készül saját adventi rendezvénysorozattal. A kínálat és a nyitvatartás helyszínenként változik: lesz, ahol csak néhány hétvégén várják a látogatókat, máshol egészen szilveszterig, sőt, az új év első napjáig is kitartanak a programok. Összegyűjtöttük a november 18-ig hivatalosan közzétett nyitási időpontokat és helyszíneket, hogy könnyebb legyen megtervezni az idei adventi kiruccanásokat – akár csak egy forralt borozós délutánra, akár egy egész hétvégére indulnánk. A bódék között az ajándékok után kutatva, helyi finomságokat kóstolgatva, koncerteket hallgatva vagy éppen a jégpályán csúszkálva vidéken is könnyen ránk találhat az ünnepi hangulat.

1. Íme, az első vidéki karácsonyi vásár: Kiskunfélegyházán már november 17-én adventelhetünk

Az ország egyik legkorábban induló ünnepi rendezvénysorozatának Kiskunfélegyháza ad otthont: a városi advent november 17-én veszi kezdetét a Petőfi téren, ahol 17 órakor tartják a vásármegnyitót és a Gyermekek karácsonya programot. A városi ünnepi rendezvények december 31-ig tartanak, a kézműves kiállítás és vásár azonban november 27-én kezdődik a Móra Ferenc Művelődési Központban. A programban adventi gyertyagyújtások, Mikulás-program és mézeskalács meseváros is szerepel.

2. Debrecen karácsonyi vásár: november 20-án indul a forgatag

November 20-án kezdődik a karácsonyi vásár Debrecen, amely december 23-ig várja a látogatókat. A rendezvény központi helyszíne a Nagytemplom előtti Kossuth tér és a belváros. Az ünnepi vásár mellett jégpálya, barokk körhinta és adventi kisvasút is szerepel a kínálatban. A jégpálya és a kisvasút ráadásul a karácsonyi vásár zárása után is üzemel: előbbi 2027. január 10-ig, utóbbi január 3-ig látogatható.

3. Szombathely karácsonyi vásár: óriáskerék és különleges adventi fényvilág vár

Ugyancsak november 20-án nyit a szombathelyi adventi vásár a Fő téren, ahol december 23-ig tart az ünnepi programsorozat. Az idei rendezvényen közel 40 árus, óriáskerék, koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A szervezők több újdonsággal is készülnek: Téli Varázs-erdő, Holle Anyó háza, Grincs-ház és kibővített adventi játszótér is helyet kap a belvárosban.

4. Sopron karácsonyi vásár: november 25-én gyúlnak fel az adventi fények

Sopronban november 25. és december 20. között rendezik meg az adventi vásárt. A Fő téren péntektől vasárnapig, a Várkerületen viszont a hét minden napján várják az érdeklődőket, jellemzően 15 és 21 óra között. A város karácsonyfája is a Várkerületre kerül, az ünnepi fényeket pedig november 25-én 18 órakor kapcsolják fel. Az idei újdonságok között egy ingyenesen használható, plasztik korcsolyapálya is szerepel a Mária-szobornál.

5. Szolnokon egészen az új év első napjáig tart az adventi falu

Szolnokon november 26-án nyit az Adventi Falu a Kossuth téren, és 2027. január 1-jéig várja a látogatókat. A rendezvényen ünnepi műsorok, gyertyagyújtások, vendéglátósok és forralt boros standok gondoskodnak az adventi hangulatról.

6. Eger karácsonyi vásár: 80 programmal készülnek az adventre

November 27-én indul az Eger Advent, amelynek központi helyszíne a Dobó tér és a történelmi belváros lesz. A szervezők négy hét alatt 80 programmal készülnek, a vásár december 24-ig tart. A karácsonyi kínálat mellett koncertek, közös gyertyagyújtások és egy különleges jégpalota is várja az érdeklődőket.

7. Győr karácsonyi vásár: több belvárosi helyszínen is lesz adventi vásár

Győrben november 27-én kezdődik az adventi programsorozat, a kézműves vásárnak pedig a Széchenyi tér ad otthont december 23-ig. A vendéglátósok a Baross úton és a Dunakapu téren is kitelepülnek, utóbbi helyszínen december 31-ig maradnak az ünnepi finomságokat kínáló standok. A Széchenyi téren adventi kisvonat is közlekedik, amely december 26-ig várja a családokat.

8. Pécs karácsonyi vásár: kézműves és gasztronómiai udvar is várja az adventelőket

A XV. Adventi Kézműves- és Mesevásár november 27-én nyit a Széchenyi téren, és december 23-ig tart. A vásárban külön kézműves udvar és gasztro-udvar várja az érdeklődőket, így a karácsonyi ajándékok mellett ünnepi ételekből és italokból is lehet válogatni. Az ünnepélyes megnyitót november 27-én 17 órakor tartják.

9. Szeged karácsonyi vásár: adventi óriáskerék és szalmalabirintus is lesz a Dóm téren

November 27-én indul a Szegedi Karácsonyi Hetek, amelynek központi helyszíne idén is a Dóm tér. A rendezvény december 24-ig tart, de az óriáskerék január elejéig üzemel. A gyerekeket szalmalabirintus, mesekuckó, kézműves foglalkozások és diafilmvetítések várják, a felnőttek pedig a karácsonyi vásár gasztronómiai kínálatából válogathatnak. A szervezők fényfestéssel és tűzzsonglőr-bemutatókkal is készülnek.

10. Kaposvár karácsonyi vásár: a Kossuth tér és a Fő utca is ünnepi díszbe öltözik

A Kaposvári Adventhez kapcsolódó vásár november 27. és december 24. között várja a látogatókat a Kossuth téren és a Fő utca sétálóutcai szakaszán. A kínálatban kézműves ajándékok, karácsonyi dekorációk, helyi élelmiszerek és ünnepi vendéglátás is helyet kap.

11. Esztergom advent 2026: négy hétvégén rendeznek adventi vásárt

Esztergomban november 27-én nyit az adventi vásár a Széchenyi téren, de nem folyamatosan, hanem négy egymást követő hétvégén várja a látogatókat: november 27–29., december 4–6., december 11–13. és december 18–20. között. Kézműves ajándékok, ünnepi finomságok, koncertek, gyermekprogramok és jégpálya is szerepel a kínálatban. A programok a jégpálya kivételével ingyenesen látogathatók.

12. Dunakeszi jégfolyosó: ahol fényinstallációkkal készülnek

A Katonadombon november 27-én indul az Advent Dunakeszi, amely 2027. január 1-jéig, hétvégenként várja a látogatókat. A rendezvény egyik látványossága a kanyargós jégfolyosó, emellett fényinstallációk, forralt boros standok, téli finomságok és adventi gyertyagyújtások is szerepelnek a programban. A színpadon többek között Rakonczai Imre, Szandi, a BSW akusztikus formációja és a Unique is fellép.

13 +1. Nyíregyháza karácsonyi vásár: november 29-én indul az adventi forgatag

Nyíregyházán advent első vasárnapján, november 29-én kezdődik az ünnepi programsorozat a Kossuth téren. A vásár december 31-ig tart, a belvárosban több mint 50 árus kínálja majd portékáit. A kézműves termékek mellett helyi finomságok, kürtőskalács, lepény, halászlé és forralt bor is várja a látogatókat. A gyerekeknek Adventi Kuckó és Mikulás-ház is készül, a programokat pedig koncertek egészítik ki.

Persze nem csak a nagyvárosok készülnek az ünnepekre: szinte minden kisebb településen, faluban is megrendezik a maguk adventi programjait. A közös gyertyagyújtások, a helyi ünnepségek, a kézműves foglalkozások, a gyerekeknek szervezett programok és a közösségi összejövetelek ilyenkor a falvak főtereit, művelődési házait is megtöltik élettel. Ezekről a rendezvényekről sokszor a helyi önkormányzatok és közösségi oldalak adnak hírt, ezért érdemes a kisebb települések programjait is figyelni.