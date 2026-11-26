Könnyen leváló alkatrész miatt veszélyes lehet a Jégvarázs egyik népszerű szereplőjét ábrázoló plüssjáték.
Év Bejglije 2026: ennyibe kerülnek a prémium bejglik idén karácsonykor
Kihirdették az Év Bejglije 2026 verseny győzteseit. A díjazott cukrászdák többsége már gyűjti a karácsonyi rendeléseket. Megnéztük, mennyit kell fizetni egy díjnyertes rúdért.
A Magyar Cukrász Ipartestület idén hetedik alkalommal rendezte meg az Év Bejglije versenyt. Rekordszámú, 67 bejgli került a zsűri elé. Három kategóriában osztottak díjat: hagyományos diós, hagyományos mákos és ínyenc. A fődíjat a siófoki Dinasztia Cukrászda vitte el a Téli napsugár nevű bejglivel. A győztesekről és a meglepő töltelékről korábbi cikkünkben írtunk.
A díjnyertes bejgliket nem a boltok polcain kell keresni, hanem közvetlenül a cukrászdákban. A legtöbb helyen telefonon vagy személyesen lehet előre rendelni. Árlistát azonban kevés cukrászda tett eddig közzé, több esetben korábbi sajtómegjelenésekből tájékozódtunk az árazásról. Végigjártuk a díjazottakat.
A második legjobb diós bejgli fél kilója 3590 forint
A legrészletesebb árlistát a balatonlellei Geleta Cukrászda tette közzé. A cukrász, Geleta Balázs a diós kategóriában lett második. Náluk minden rúd 500 grammos. A díjnyertes diós bejgli 3590 forint. Ez kilóra vetítve 7180 forint.
A hagyományos mákos még ennél is olcsóbb, 3490 forintba kerül. A cukrászda szerint a töltelékaránya 51 százalék. A különlegesebb ízek drágábbak. A mákos-aszalt meggyes 4490, a gesztenyés-aszalt meggyes 4790 forint. A legdrágább a pisztáciás, 4990 forintért.
Aki céges ajándéknak vagy nagy családnak vásárol, kedvezményt kap. Tíz rúd felett 5, huszonöt felett 10 százalékot engednek az árból. Online is lehet rendelni, de csak a cukrászdában lehet átvenni. Házhozszállítás nincs.
Szegeden és Budapesten drágább a díjnyertes rúd
A szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház az idei verseny legnagyobb nyertese. Novák Ádám bejglije lett az Év Diós Bejglije. Az ínyenc kategóriában az Arany mandula második lett. A cukrászda megkapta a Kézműves Nívódíjat is. Az előrendelés november 21-én indult, telefonon. Az idei árakat nem tették közzé. Két éve minden ízt egységesen 4900 forintért adtak.
Budapesten a XII. kerületi Major Cukrászda a legnagyobb díjazott. Szivós Zita mákos bejglije lett az Év Mákos Bejglije. A Gesztenye meglepetés az ínyenc kategóriában lett harmadik. A cukrászda honlapja szerint a félkilós diós és mákos rúd 4900 forint. A különleges ízek 5300 forintba kerülnek.
A mákos kategória második helyezettje egy pékség lett. A budafoki Még 1 Kifli-t Kézműves Pékség bejglije egy 2024-es teszt szerint 4400 forintba került. A diós kategóriában harmadik XVI. kerületi Habcsók Cukrászda nem tett közzé bejgliárat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A fődíjas Téli napsugár árát még nem tudni
Az idei verseny legérdekesebb bejglije a siófoki Dinasztia Cukrászdából jött. Millei Renátó Téli napsugár nevű bejgliében aszalt sárgabarack és karamellizált kesudió van. A tölteléket frissen őrölt korianderrel fűszerezte. A cukrászda honlapján csak tortaárak szerepelnek. A tulajdonos egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy a félkilós rudakat karácsonyi díszdobozban adják.
A székesfehérvári Aranyalma Cukrászdában Pass Szilvia mákos bejglije lett harmadik. A cukrásznő 2020-ban már elnyerte az Év Mákos Bejglije címet. A cukrászda honlapján van bejgli-aloldal, de árak nélkül.
Aki díjnyertes bejglit akar, ne halogassa a rendelést
A díjazott cukrászdák kis műhelyek. Nem tudnak korlátlan mennyiséget sütni. A díj után megnő az érdeklődés, ezért érdemes időben rendelni. A legtöbb helyen telefonon kell leadni a rendelést. A bejglit személyesen kell átvenni. Kivétel lehet a szegedi REÖK, amely tavaly házhozszállítást is vállalt.
Aki nem tud elutazni Siófokra vagy Szegedre, a helyi cukrászdákban is talál minőségi bejglit. Érdemes rákérdezni a töltelékarányra és a súlyra. Egy olcsónak tűnő rúd gyakran kisebb. Ilyenkor a kilóár mutatja meg, melyik éri meg jobban.
A magyar háztartások egyre kevésbé koncentrálják kiadásaikat az év végi hónapokra.
Hamis termékfotókkal, lopott áruházi logókkal és megtévesztő vásárlói értékelésekkel próbálják átverni az online vásárlókat a karácsonyi időszakban.
Átadták a 2026-os „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol számos új íz közül választották ki az idei győztest.
Itt a karácsonyi bevásárlás nagy árelőrejelzése: ennyibe kerülhet a tojás, a ponty és a narancs az ünnepekre
Az Agrárszektor főszerkesztője szerint valamivel drágább lehet az ünnepi bevásárlás a tavalyinál, de nem kirívóan. Braunmüller Lajos hozzátette: a diót érdemes lehet most megvenni.
Üdvözli az árrésstop kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), amely szerint a korlátozás megszüntetése hosszabb távon a vásárlóknak is kedvezhet.
Az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás.
Black Friday-akciók indulnak a Lidlben, a Pennyben és a SPAR-ban: ezek az ajánlatok jönnek november 26-tól
Szerszámok, háztartási gépek, konyhai eszközök és játékok is szerepelnek a november 26-án induló Black Friday- és Black Week-ajánlatok között.
A jelenség már globális méreteket ölt.
Adventi vásár Tallinn szívében, koncertekkel, kézműves ajándékokkal és észt finomságokkal. Mutatjuk a 2026-os időpontokat és a legfontosabb tudnivalókat.
Jön az Aldi filléres karácsonyi vására: 400 forint lesz a forralt bor, 180 a tea, 315 a kenyérlángos - még olcsóbb is, mint tavaly
Néhány száz forintos ételekkel és italokkal várja a látogatókat az Aldi karácsonyi vására Budapesten.
Percek alatt elkapkodták a Lidl új slágertermékét: értékben a termék árának többszöröse lapult a dobozban
Az ajánlatra azonnal lecsaptak a vásárlók.
Fulladás-, beszorulás- és sérülésveszély miatt visszahívnak egy gyermekek biztonságát szolgáló ajtó- és lépcsőrácsot.
Új, a délkelet-európai régióban is egyedülálló, kisebb alapterületű üzletformátummal bővíti romániai hálózatát az IKEA.
Óriási terjeszkedésbe kezd Magyarországon a népszerű barkácslánc: Budaörsön nyílik új gigaáruház, bejelentette terveit a Bauhaus
Jövő év végén, 2027 utolsó negyedévében nyitja meg negyedik magyarországi szakáruházát a Bauhaus Budaörsön.
Tizenhat hazai szakmai szervezet kéri a kormánytól, hogy 2027-re csökkentse a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) és a visszaváltási (DRS) díjakat.
Németországból importált kősót is felhasznál a világhírű Maldon a jellegzetes sópelyhei előállításához.
2026-ban Zágráb adventi vásár programjai között koncertek, fényinstallációk és korcsolyázási lehetőségek is szerepelnek. Mutatjuk a helyszíneket és a legfontosabb időpontokat.
Idén hetedik alkalommal rendezte meg az Év Bejglije versenyt a Magyar Cukrász Ipartestület, amelyen rekordszámú, összesen 67 bejglit értékelt a zsűri.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.