Kihirdették az Év Bejglije 2026 verseny győzteseit. A díjazott cukrászdák többsége már gyűjti a karácsonyi rendeléseket. Megnéztük, mennyit kell fizetni egy díjnyertes rúdért.

A Magyar Cukrász Ipartestület idén hetedik alkalommal rendezte meg az Év Bejglije versenyt. Rekordszámú, 67 bejgli került a zsűri elé. Három kategóriában osztottak díjat: hagyományos diós, hagyományos mákos és ínyenc. A fődíjat a siófoki Dinasztia Cukrászda vitte el a Téli napsugár nevű bejglivel. A győztesekről és a meglepő töltelékről korábbi cikkünkben írtunk.

A díjnyertes bejgliket nem a boltok polcain kell keresni, hanem közvetlenül a cukrászdákban. A legtöbb helyen telefonon vagy személyesen lehet előre rendelni. Árlistát azonban kevés cukrászda tett eddig közzé, több esetben korábbi sajtómegjelenésekből tájékozódtunk az árazásról. Végigjártuk a díjazottakat.

A második legjobb diós bejgli fél kilója 3590 forint

A legrészletesebb árlistát a balatonlellei Geleta Cukrászda tette közzé. A cukrász, Geleta Balázs a diós kategóriában lett második. Náluk minden rúd 500 grammos. A díjnyertes diós bejgli 3590 forint. Ez kilóra vetítve 7180 forint.

A hagyományos mákos még ennél is olcsóbb, 3490 forintba kerül. A cukrászda szerint a töltelékaránya 51 százalék. A különlegesebb ízek drágábbak. A mákos-aszalt meggyes 4490, a gesztenyés-aszalt meggyes 4790 forint. A legdrágább a pisztáciás, 4990 forintért.

Aki céges ajándéknak vagy nagy családnak vásárol, kedvezményt kap. Tíz rúd felett 5, huszonöt felett 10 százalékot engednek az árból. Online is lehet rendelni, de csak a cukrászdában lehet átvenni. Házhozszállítás nincs.

Szegeden és Budapesten drágább a díjnyertes rúd

A szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház az idei verseny legnagyobb nyertese. Novák Ádám bejglije lett az Év Diós Bejglije. Az ínyenc kategóriában az Arany mandula második lett. A cukrászda megkapta a Kézműves Nívódíjat is. Az előrendelés november 21-én indult, telefonon. Az idei árakat nem tették közzé. Két éve minden ízt egységesen 4900 forintért adtak.

Budapesten a XII. kerületi Major Cukrászda a legnagyobb díjazott. Szivós Zita mákos bejglije lett az Év Mákos Bejglije. A Gesztenye meglepetés az ínyenc kategóriában lett harmadik. A cukrászda honlapja szerint a félkilós diós és mákos rúd 4900 forint. A különleges ízek 5300 forintba kerülnek.

A mákos kategória második helyezettje egy pékség lett. A budafoki Még 1 Kifli-t Kézműves Pékség bejglije egy 2024-es teszt szerint 4400 forintba került. A diós kategóriában harmadik XVI. kerületi Habcsók Cukrászda nem tett közzé bejgliárat.

A fődíjas Téli napsugár árát még nem tudni

Az idei verseny legérdekesebb bejglije a siófoki Dinasztia Cukrászdából jött. Millei Renátó Téli napsugár nevű bejgliében aszalt sárgabarack és karamellizált kesudió van. A tölteléket frissen őrölt korianderrel fűszerezte. A cukrászda honlapján csak tortaárak szerepelnek. A tulajdonos egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy a félkilós rudakat karácsonyi díszdobozban adják.

A székesfehérvári Aranyalma Cukrászdában Pass Szilvia mákos bejglije lett harmadik. A cukrásznő 2020-ban már elnyerte az Év Mákos Bejglije címet. A cukrászda honlapján van bejgli-aloldal, de árak nélkül.

Aki díjnyertes bejglit akar, ne halogassa a rendelést

A díjazott cukrászdák kis műhelyek. Nem tudnak korlátlan mennyiséget sütni. A díj után megnő az érdeklődés, ezért érdemes időben rendelni. A legtöbb helyen telefonon kell leadni a rendelést. A bejglit személyesen kell átvenni. Kivétel lehet a szegedi REÖK, amely tavaly házhozszállítást is vállalt.

Aki nem tud elutazni Siófokra vagy Szegedre, a helyi cukrászdákban is talál minőségi bejglit. Érdemes rákérdezni a töltelékarányra és a súlyra. Egy olcsónak tűnő rúd gyakran kisebb. Ilyenkor a kilóár mutatja meg, melyik éri meg jobban.