A militária kategória az adásvételek darabszámát tekintve csak néhány százalékát teszi ki a teljes gyűjtői kínálatnak.
Egy a magyar hiperekben alig 400 forintért kapható sör nyerte a világ legjobb söre címet
Kihirdették a nürnbergi European Beer Star 2026 győzteseit. Magyar sörfőzde nem kapott érmet. Több díjnyertes sör viszont itthon is kapható. Néhányat nagy láncok is árulnak. Az aranyérmes osztrák Zipfer Märzen például az Auchanban is megtalálható. A legtöbb díjazottat azonban sörszaküzletekben lehet megvenni.
A bajor magánsörfőzdék szövetsége, a Private Brauereien Bayern idén is megrendezte nemzetközi sörversenyét, a European Beer Star-t. A versenyre 2274 sört neveztek 48 országból. A tételeket szeptember közepén Nürnbergben kóstolta végig a szakmai zsűri. A tagjai sörfőzőmesterek, sörsommelier-k és más szakértők voltak. Az eredményeket november 11-én hirdették ki a nürnbergi BrauBeviale szakvásáron.
Érmet 25 ország sörfőzdéi kaptak. Az éremtáblázat élén Németország végzett 62 éremmel, ebből 20 arany volt. Második Olaszország lett 38 éremmel, köztük 16 arannyal. A szomszédos Ausztria a harmadik helyen zárt, 21 éremmel. A 48 nevező országból 25 sörfőzdéi nyertek érmet. A díjazottak többsége európai; Európán kívülről nyolc ország sörei kaptak díjat.
A zsűri 76 sörstílus-kategóriában osztott ki arany-, ezüst- és bronzérmet. Az osztrák Zipfer Märzen az osztrák stílusú Märzen kategóriában nyert aranyat. Ez a sör a magyar Auchan kínálatában is szerepel. A boltokban sokkal ismertebb Zipfer Pils viszont nem kapott díjat.
Az alkoholmentes sörök növekvő népszerűsége a nevezéseken is látszik. A szervezők szerint az alkoholmentes sörök és sörkeverékek adták az összes nevezés 12 százalékát. Ez rekord a verseny történetében.
Több díjnyertes sör itthon is megvehető – ennyibe kerülnek
November 12-én végignéztük a díjazottakat a nagy hazai online élelmiszer-áruházakban és négy sörszaküzlet webshopjában. A több mint kétszáz díjazott sör közül öt volt elérhető. Közülük kettő nyert aranyat.
|Sör
|Sörfőzde, ország
|Érem
|Kategória
|Hol kapható
|Ár
|Zipfer Märzen
|Brauerei Zipf, Ausztria
|arany
|osztrák stílusú Märzen
|Auchan
|419 forint / 0,33 l doboz + visszaváltási díj
|Straffe Hendrik Quadrupel
|De Halve Maan, Belgium
|arany
|belga stílusú erős barna ale
|Beerselection
|2650 forint / 0,33 l
|Schneider Weisse Original (TAP7)
|Schneider Weisse, Németország
|ezüst
|borostyánszínű dél-német búzasör
|Csakajósör, Beerselection
|1250–1390 forint / 0,5 l
|Ayinger Jahrhundert Bier
|Brauerei Aying, Németország
|ezüst
|német stílusú Export
|Beerselection
|1290 forint / 0,5 l
|La Trappe Dubbel
|De Koningshoeven, Hollandia
|ezüst
|belga stílusú Dubbel
|Kifli.hu
|1199 forint / 0,33 l
Forrás: European Beer Star 2026 győzteslista, saját gyűjtés. Az árak a webshopok november 12-i normál árai, akciós árak nélkül.
A díjnyertes sörök többsége nem számít luxuscikknek. Az aranyérmes Zipfer Märzen 0,33 literes dobozát az Auchan webshopjában 419 forintért adták, ehhez jön még a visszaváltási díj. A Tesco online kínálatában a Zipfernek csak a Pils változata szerepelt.
A belga Straffe Hendrik Quadrupel a díjazottak közül a legdrágább. A 0,33 literes palack ára egy sörszaküzletben 2650 forint volt, és ott is csak három darab maradt belőle. Az ezüstérmes Schneider Weisse TAP7 félliteres üvegét két szaküzletben 1250 és 1390 forintért adták. Az Ayinger Jahrhundert Bier félliterese 1290 forint volt. A La Trappe Dubbel 0,33 literes palackja a Kifli.hu-n 1199 forintba került.
Miért nincs magyar sör a díjazottak között?
A 25 díjazott ország között Magyarország nem szerepel. A régióból több ország is érmet szerzett. Ausztria 21 éremmel a harmadik lett. Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna és Románia sörfőzdéi is kaptak díjat. A román Oriel például aranyat nyert az európai farmház-ale kategóriában. A szlovák Urpiner 12% Premium ezüstérmet kapott a cseh stílusú világos lager kategóriában.
Ebből azonban nem következik, hogy a magyar sörök gyengébbek lennének. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója tavaly szeptemberben a Pénzcentrumnak is úgy fogalmazott, hogy a hazai sörgyártás ma már a világ élvonalába tartozik. A piac átalakulásáról ezt mondta:
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Miközben esik a piac 10–15 százalékkal, azt látjuk, hogy a minőségi termékek forgalma pedig emelkedik. Ez abba az irányba mutat, hogy az ember inkább kevesebbet fogyaszt, de azt jó minőségben
Más nemzetközi versenyeken magyar sör is nyert már. A székesfehérvári Hübris sörfőzde Sür nevű lagere 2024-ben aranyérmet kapott a cseh Pivní pečeť versenyen, pils kategóriában.
Érdemes-e az érmek alapján sört választani?
A díjat mindig egy konkrét sör kapja egy adott stíluskategóriában, nem a márka. Ezért könnyű mellényúlni a boltban. A Zipfer Pils nem nyert, csak a Märzen. A Löwenbräu esetében az alkoholmentes változat kapott ezüstérmet. A hazai boltokban viszont főleg a hagyományos Löwenbräu világos kapható. A Delirium-sörök közül pedig a Delirio nevű alkoholmentes ale nyert aranyat, nem a boltokban gyakoribb Delirium Tremens.
Az érem azt mutatja meg, hogy a sör a zsűri szerint mennyire felel meg a saját stílusa jellemzőinek. Nem állítja, hogy a sör jobb lenne bármelyik másik kategória sörénél. Vásárláskor ezért érdemes a címkén a stílust és az alkoholtartalmat is megnézni. Az árak összevetésénél pedig a literár többet mond, mint a palack ára.
Ugyanaz a márka, más sörgyár: tényleg más az íze?
A nagy nemzetközi sörkonszernek ugyanazt a márkát gyakran több országban is főzik. Ilyenkor a recept és a gyártási előírás közös, de a sör más üzemben készül. Ezért előfordulhat, hogy egy itthon kapható márkás sör nem ugyanabból a sörgyárból érkezik, mint amelyik a versenyen díjat nyert.
A gyártók szigorú minőségbiztosítási szabályokkal dolgoznak. Ezek célja, hogy a sör bárhol készül, ugyanolyan legyen. Apró eltérések ennek ellenére előfordulhatnak, például a víz összetétele vagy az alapanyagok eredete miatt. A gyakorlatban ezek a különbségek elenyészők.
A sörrajongók ennek ellenére váltig állítják, hogy érezhető a különbség az eredeti, importált sör és az itthon gyártott változat között. Aki ezt maga szeretné kipróbálni, a címkén megnézheti, ki és hol gyártotta a sört.
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