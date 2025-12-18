Mindent borítanak a legnépszerűbb karácsonyi vásárok: ezt tuti nem hitted volna!

Fényfüzérek, forralt bor illata a téli levegőben, és a jól ismert karácsonyi dallamok - Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak. Budapest az élmezőnyben: a legforgalmasabb vásárok között szerepel a főváros karácsonyi vására, amely közel 25%-os növekedést ért el az ünnepi költésekben az elmúlt három évben.

A húsz legnépszerűbb vásárban a látogatói költés 2022 óta 15%-kal nőtt. Néhány városban a növekedés még látványosabb: Frankfurt (45%), Köln (30%), Krakkó (több mint 25%) és Budapest (közel 25%) vezetik a sort - a Visa kutatása szerint.

A karácsonyi vásárok mára Európa téli gazdaságának alappillérei: fellendítik a helyi vállalkozásokat, vonzzák a turistákat, és jelentős előkarácsonyi forgalmat generálnak. A strasbourgi karácsonyi vásár például közel 40%-os növekedést ér el az egy tranzakcióra jutó költés tekintetében a vásárnyitást megelőző hónaphoz képest, Bécsben közel 30% és Nürnberg több mint 15% ez az arány.

„A karácsonyi vásárok többek egyszerű hagyománynál” – hangsúlyozta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője. „Adataink szerint ezek az események egyre nagyobb mértékben ösztönzik a határokon átnyúló költést, és támogatják a helyi gazdaságot ebben a kritikus időszakban. A digitális fizetések kulcsszerepet játszanak a sikerben, hiszen biztonságos és kényelmes vásárlást kínálnak, akár a közeli vásárok kézműves standjainál, akár egy távolabbi úti célon. Az emberek autentikus, helyi élményeket keresnek, így Európa vásárai rekord részvételt tapasztalnak – és ez a trend várhatóan 2025-ben és azon túl is folytatódik.”

A legforgalmasabb vásárok közé tartozik Prága, Krakkó és Budapest, amelyek novemberben és decemberben naponta tízezreket vonzanak. A nemzetközi turisták számának növekedésében Strasbourg áll az élen, több mint 45%-os éves emelkedéssel, ezt követi Lille közel 40%-kal, majd Frankfurt 35%-kal. Az ünnepi szezon végéhez közeledve, a számok egyértelműek:

a karácsonyi vásárok nemcsak hagyományt őriznek, hanem mérhető gazdasági erőt képviselnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A látogatói költés és a nemzetközi tranzakciók kétszámjegyű növekedése bizonyítja, hogy kulcsszereplők Európa téli gazdaságában.

A karácsonyi vásárokon a legnagyobb átlagos forgalomnövekedést elérő városok:

Frankfurt

Köln

Strasbourg

Krakkó

Budapest

München

Koppenhága

Lille

Nürnberg

Bázel

Azok a városok, ahol a karácsonyi vásár időszakában a legnagyobb mértékben nőtt az értékesítés a karácsony előtti időszakhoz képest

Strasbourg

Bécs

Nürnberg

Riga

Bázel

Tallin

Köln

Krakkó

München

Budapest

Azok a piacok Európában, ahol a tranzakciók száma a legnagyobb: