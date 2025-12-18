2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Légi felvétel A budapesti karácsonyi vásárról
Szórakozás

Mindent borítanak a legnépszerűbb karácsonyi vásárok: ezt tuti nem hitted volna!

Pénzcentrum
2025. december 18. 16:33

Fényfüzérek, forralt bor illata a téli levegőben, és a jól ismert karácsonyi dallamok - Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak. Budapest az élmezőnyben: a legforgalmasabb vásárok között szerepel a főváros karácsonyi vására, amely közel 25%-os növekedést ért el az ünnepi költésekben az elmúlt három évben.

A húsz legnépszerűbb vásárban a látogatói költés 2022 óta 15%-kal nőtt. Néhány városban a növekedés még látványosabb: Frankfurt (45%), Köln (30%), Krakkó (több mint 25%) és Budapest (közel 25%) vezetik a sort - a Visa kutatása szerint.

A karácsonyi vásárok mára Európa téli gazdaságának alappillérei: fellendítik a helyi vállalkozásokat, vonzzák a turistákat, és jelentős előkarácsonyi forgalmat generálnak. A strasbourgi karácsonyi vásár például közel 40%-os növekedést ér el az egy tranzakcióra jutó költés tekintetében a vásárnyitást megelőző hónaphoz képest, Bécsben közel 30% és Nürnberg több mint 15% ez az arány.

„A karácsonyi vásárok többek egyszerű hagyománynál” – hangsúlyozta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője. „Adataink szerint ezek az események egyre nagyobb mértékben ösztönzik a határokon átnyúló költést, és támogatják a helyi gazdaságot ebben a kritikus időszakban. A digitális fizetések kulcsszerepet játszanak a sikerben, hiszen biztonságos és kényelmes vásárlást kínálnak, akár a közeli vásárok kézműves standjainál, akár egy távolabbi úti célon. Az emberek autentikus, helyi élményeket keresnek, így Európa vásárai rekord részvételt tapasztalnak – és ez a trend várhatóan 2025-ben és azon túl is folytatódik.”

A legforgalmasabb vásárok közé tartozik Prága, Krakkó és Budapest, amelyek novemberben és decemberben naponta tízezreket vonzanak. A nemzetközi turisták számának növekedésében Strasbourg áll az élen, több mint 45%-os éves emelkedéssel, ezt követi Lille közel 40%-kal, majd Frankfurt 35%-kal. Az ünnepi szezon végéhez közeledve, a számok egyértelműek:

a karácsonyi vásárok nemcsak hagyományt őriznek, hanem mérhető gazdasági erőt képviselnek.

A látogatói költés és a nemzetközi tranzakciók kétszámjegyű növekedése bizonyítja, hogy kulcsszereplők Európa téli gazdaságában.

A karácsonyi vásárokon a legnagyobb átlagos forgalomnövekedést elérő városok:

  • Frankfurt
  • Köln
  • Strasbourg
  • Krakkó
  • Budapest
  • München
  • Koppenhága
  • Lille
  • Nürnberg
  • Bázel

Azok a városok, ahol a karácsonyi vásár időszakában a legnagyobb mértékben nőtt az értékesítés a karácsony előtti időszakhoz képest

  • Strasbourg
  • Bécs
  • Nürnberg
  • Riga
  • Bázel
  • Tallin
  • Köln
  • Krakkó
  • München
  • Budapest

Azok a piacok Európában, ahol a tranzakciók száma a legnagyobb:

  • Prága
  • Krakkó
  • Budapest
  • Koppenhága
  • Stockholm
  • München
  • Pozsony
  • Frankfurt
  • Köln
  • Bécs
     
Címlapkép: Getty Images
