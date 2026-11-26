A karácsonyi és újévi időszakban sokan indulnak útnak, a megnövekedett utasforgalom és a téli időjárás azonban a légiközlekedésben is okozhat fennakadásokat. A Wizz Air a repülőterekkel, földi kiszolgáló partnereivel és a légiforgalmi irányítással együttműködve készül az ünnepi csúcsidőszakra, és a korábbinál több járattal várja az utasokat. A légitársaság ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ünnepek közeledtével az adathalász csalók is aktívabbá válhatnak. Közleményükben ezért nemcsak az online visszaélések elkerüléséhez, hanem a gyorsabb beszálláshoz is gyakorlati tanácsokat adtak.

A közelgő ünnepi csúcsidőszak előtt a Wizz Air teljes útvonalhálózatán szorosan együttműködik a repülőterekkel, a földi kiszolgálást végző partnereivel és a légiforgalmi irányító szolgálatokkal. A légitársaság kiemelt figyelmet fordít a téli időjárási körülményekre való felkészülésre, hogy járatait a lehető leggördülékenyebben üzemeltesse, és utasai biztonságosan, időben érhessenek el úti céljukhoz.

A havazás és a téli viharok lassíthatják a repülőterek működését, a járatok indulása pedig több időt vehet igénybe, ha egyszerre több repülőgép jégtelenítésére van szükség. A Wizz Air és partnerei összehangoltan készülnek a téli időszakra, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények a lehető legkisebb fennakadást okozzák a járatok üzemelésében és az utasok utazási terveiben. A légitársaság sikeres nyári szezont zárt: 2026 áprilisa és szeptembere között 23 százalékkal több járatot üzemeltetett, mint az előző év azonos időszakában, miközben jelentősen kevesebb járatot törölt.

„Sokan azért kelnek útra az év végén, hogy szeretteikkel tölthessék az ünnepeket, mások egy napfényes úti célon pihennék ki az év fáradalmait. Tudjuk, mennyire fontosak ezek az alkalmak. Kollégáink felkészültek az ünnepi csúcsidőszakra, partnereinkkel pedig azon dolgozunk, hogy utasaink biztonságosan és időben megérkezzenek. Szeretnénk, ha mindenki nyugodtan indulhatna útnak, az ünnepek alatt azonban sajnos az adathalász csalók is aktívabbak. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy fokozott körültekintéssel kezelje a gyanús üzeneteket, különösen azokat, amelyek bankkártya- vagy bankszámla-adatokat kérnek, és ne kattintson az azokban szereplő hivatkozásokra. Az utazással kapcsolatos ügyintézés legbiztonságosabb módja a hivatalos WIZZ-mobilalkalmazás vagy a wizzair.com weboldalon elérhető WIZZ-fiók használata. A beszállás során néhány egyszerű szabály betartásával az utazók maguk is hozzájárulhatnak a járatok pontos indulásához. Ezúton is köszönjük együttműködésüket” – mondta Radó András, a Wizz Air kommunikációs igazgatója.

Fokozott óvatosságra int a Wizz Air az adathalász üzenetekkel szemben

Az ünnepi időszakban utasok milliói kelnek útra, amit az adathalász csalók is igyekeznek kihasználni. A Wizz Air nevével, logójával és arculati elemeivel visszaélve rendszeresen küldenek hamis e-maileket és SMS-eket, valamint tesznek közzé megtévesztő közösségimédia-bejegyzéseket, hogy személyes és fizetési adatokhoz jussanak. Az üzenetekben gyakran ingyenes repülőjegyeket, utalványokat vagy visszatérítést ígérnek, máskor sürgős foglalásmódosításra hivatkoznak. Céljuk, hogy a címzetteket olyan hamis weboldalakra irányítsák, amelyeken bankkártya-adataik, jelszavaik vagy egyéb személyes adataik megadására kérik őket.

Előfordul az is, hogy a csalók hamis közösségimédia-profilokon keresztül a légitársaság munkatársainak adják ki magukat, és kártalanítási igények ügyintézéséért vagy egyéb, utazással kapcsolatos szolgáltatásokért kérnek pénzt. A kiberbiztonság kiemelt jelentőséggel bír a Wizz Air számára, ezért a légitársaság aktívan fellép a nevével és arculatával való visszaélések, valamint az egyéb csalási kísérletek ellen.

Így ismerhetők fel a Wizz Air hivatalos üzenetei

A Wizz Air kizárólag hivatalos kommunikációs csatornáin keresztül lép kapcsolatba utasaival. A légitársaság az alábbi tudnivalókra hívja fel a figyelmet:

A Wizz Air kizárólag hivatalos e-mail-címeiről küld üzeneteket. Gyanúsként kell kezelni minden olyan megkeresést, amely a légitársaság nevében, de más e-mail-címről érkezik.

A légitársaság a hivatalos WIZZ-mobilalkalmazáson keresztül is küld azonnali (push) értesítéseket. Az alkalmazás felhasználói közvetlenül a mobiltelefonjukra kapják meg a járatokat érintő változásokról szóló tájékoztatást és az utazással kapcsolatos információkat.

A Wizz Air soha nem kér e-mailben bankkártya- vagy bankszámlaadatokat. A légitársaság sem e-mailben, sem válaszüzenetben nem kéri utasaitól bankkártyaszámuk, biztonsági kódjuk, PIN-kódjuk vagy bankszámlaadataik megadását.

Hogyan ismerhetjük fel az adathalász üzeneteket?

Mindig alaposan ellenőrizzük a feladó e-mail-címét, a megjelenített név ugyanis megtévesztő lehet.

Kezeljük fenntartással a gyanúsan kedvező ajánlatokat, például az ingyenes vagy rendkívül alacsony áron kínált repülőjegyeket.

Ne kattintsunk a váratlanul érkező, sürgős intézkedésre felszólító üzenetekben szereplő hivatkozásokra, és ne nyissuk meg azok mellékleteit.

Soha ne adjunk meg bankkártya- vagy bankszámla-adatokat, illetve jelszavakat e-mailes megkeresésre válaszolva. WIZZ-fiókunk védelme érdekében használjunk erős, egyedi jelszót, amelyet senkivel ne osszunk meg.

Ha bizonytalanok vagyunk egy üzenet hitelességében, ellenőrizzük foglalásunkat közvetlenül a hivatalos WIZZ-mobilalkalmazásban vagy a wizzair.com weboldalon, saját fiókunkba bejelentkezve.

Így gyorsíthatjuk fel a beszállást az ünnepi időszakban

Az ünnepi időszakban a vastag télikabátok és az ajándékokkal megpakolt kézipoggyászok miatt a fedélzeti poggyásztárolók gyorsabban megtelhetnek. Néhány egyszerű szabály betartásával az utasok is hozzájárulhatnak a beszállás felgyorsításához és a járatok pontos indulásához:

A gurulós kézipoggyászokat helyezzük el elsőként a felső poggyásztárolókban. Amennyiben nagyobb méretű, gurulós kézipoggyásszal utazunk, először a bőröndöt helyezzük el, majd arra tegyük a kabátunkat, vagy tartsuk magunkon, miután elfoglaltuk ülőhelyünket. Ügyeljünk arra, hogy a fedélzeti folyosó szabadon maradjon, és minden esetben kövessük a légiutas-kísérők utasításait.

A kisebb méretű kézipoggyászokat az előttünk lévő ülés alatt helyezzük el. Így több hely marad a felső tárolókban a nagyobb bőröndök és a télikabátok számára.

A beszállást követően mielőbb foglaljuk el kijelölt ülőhelyünket. A beszállókártyán feltüntetett hely elfoglalásával a mögöttünk érkező utasok is gyorsabban eljuthatnak saját ülőhelyükhöz. Amennyiben segítségre van szükségünk, forduljunk a légiutas-kísérőkhöz.

A külső akkumulátorokat (power bankeket) tartsuk kéznél. Ezek az eszközök kizárólag a repülőgép utasterében, az utasnál vagy az előtte lévő ülés alatt elhelyezett kézipoggyászban szállíthatók. Feladott poggyászban vagy a fedélzeti felső poggyásztárolókban történő elhelyezésük szigorúan tilos, ahogyan a repülés során történő használatuk és töltésük is.

A Wizz Air arra kéri utasait, hogy a repülőtérre indulás előtt tájékozódjanak járatuk aktuális státuszáról, és kísérjék figyelemmel a légitársaság értesítéseit, különösen akkor, ha az időjárás-előrejelzések havazást vagy egyéb kedvezőtlen téli időjárási körülményeket jeleznek.

Biztonságos ügyintézés a Wizz Air hivatalos felületein

A légitársaság azt javasolja utasainak, hogy töltsék le a hivatalos WIZZ-mobilalkalmazást, és azon keresztül intézzék az utazásukkal kapcsolatos teendőket, például az online utasfelvételt (check-in), a kiegészítő szolgáltatások vásárlását vagy a járatstátusz ellenőrzését. Az alkalmazás az alábbi felületekről tölthető le: · iPhone (App Store): Wizz Air – Book Flights App · Android (Google Play): Wizz Air – Book, Travel & Save

Az utasok a légitársaság hivatalos weboldalán is intézhetik foglalásaikat. A visszaélések elkerülése érdekében a Wizz Air azt javasolja, hogy az üzenetekben szereplő hivatkozások helyett közvetlenül a böngészőbe írják be a wizzair.com webcímet, és ott jelentkezzenek be saját fiókjukba.

A Wizz Air köszöni utasai együttműködését és folyamatos bizalmát, mindenkinek biztonságos és örömteli és pihentető utazást kíván az ünnepi időszakban. A légitársaság a téli szezonban és az új évben is örömmel várja utasait járatai fedélzetén.