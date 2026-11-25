Megérkezett az idei első hó, ami az északi és nyugati országrészben akár 10-20 centiméternyi havat is hozhat.
Egyre kevésbé hozza lázba a magyarokat a Black Friday, a karácsonyi vásárlási láz is alábbhagyott
A magyar háztartások egyre kevésbé koncentrálják kiadásaikat az év végi hónapokra. A KSH kiskereskedelmi adatai szerint a decemberi forgalmi többlet az elmúlt negyedszázadban jelentősen csökkent, és a Black Friday korábbi lendülete is mérséklődött. A kártyás vásárlások adatai is hasonló trendet mutatnak. A vásárlási szokások átalakulása azonban nem jelenti azt, hogy a vásárlásra ösztönző nyomás is eltűnt volna: a reklámok és a közösségi média egész évben hatással lehetnek a döntéseinkre.
A hazai kiskereskedelmi forgalom 2000. decemberében még közel 41 százalékkal haladta meg az abban az évben mért átlagos havi szintet. Tavaly decemberben ez a többlet már kevesebb mint 17 százalék volt, vagyis a decemberi kiugrás mértéke 24 százalékponttal mérséklődött.
A kiskereskedelemben a december továbbra is az év egyik legerősebb hónapja, de a teljes éves költésből ma már jóval kisebb szeletet hasít ki, mint a 2000-es évek elején – derül ki az Erste összesítéséből, amely az elmúlt 25 év kiskereskedelmi statisztikáit vette górcső alá.
A Black Friday-láz lecsengett, a november beleolvadt az évbe
A novemberi forgalom 2000-ben még 12 százalékkal volt magasabb egy átlagos hónapnál, 2025-ben viszont már csak három százalékkal. A 2008–2015 közötti években a november gyakorlatilag elvesztette kiemelt szerepét. A Black Friday-hez kapcsolódó akciók népszerűsége nyomán ugyan 2021-ben és 2022-ben átmenetileg újra erősödött (a novemberi forgalom kilenc százalékkal haladta meg egy átlagos hónapét), de a lendület elfogyott: 2023-ban négy, 2024-ben öt, 2025-ben három százalékra esett vissza.
A november és a december együttes súlya az éves forgalomból 2000-ben 21 százalék volt, 2025-ben már csak 18 százalék. Ez három százalékpontos, relatíve nagyjából 13 százalékos csökkenés.
A klasszikus karácsonyi bevásárlás visszaszorul
Az adatok szerint a novemberi vásárlások továbbra is az egyre nagyobb piaci részesedést szerző online csomagküldőknél játszanak jelentősebb szerepet. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a magyarok egyre korábbra időzítik a karácsonyi bevásárlást: egyrészt igyekeznek kihasználni az akciókat, másrészt szeretnék elkerülni az ünnepek előtti szállítási nehézségeket, és biztosra menni abban, hogy az ajándékok időben megérkeznek.
A decemberi „nagybevásárlás” leginkább azoknál a bolttípusoknál – nem élelmiszer kategória – esett vissza, amelyek ebből a szempontból klasszikusnak számítanak: a ruha- és cipőboltok, a könyv és egyéb ajándékozási cikkekkel foglalkozó kereskedők, valamint a bútor- és műszaki
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
áruházak decemberi forgalma lett kevésbé kiugró az év többi hónapjához képest. Tíz éve a ruha- és cipőboltok esetében a forgalom decemberben 50 százalékkal haladta meg egy átlagos hónapét – tavaly már „csak” kevesebb mint 30 százalékkal. A könyv és ajándékboltok esetén tíz éve a decemberi kiugrás 46 százalék volt, tavaly 36.
Enyhült a januári „vásárlási másnaposság" is
A januári forgalom 2000-ben az előző év havi átlagának mindössze 78 százaléka volt, 2026 januárjában viszont már 89 százaléka. A forgalom tehát kevésbé zuhan be az ünnepek után, ami azt mutatja, hogy a háztartások egyenletesebben osztják el kiadásaikat az év egészében, nem pedig „áthelyezik" a vásárlást más hónapokra.
Bár az év végi vásárlási csúcsok egyre kevésbé kiugróak, ez nem jelenti azt, hogy kevesebb hatás érne bennünket vásárlás közben. A közösségi média, a reklámok és az influencerek ajánlásai folyamatosan költésre ösztönöznek. A pénzügyi tudatosság ezért ma már nemcsak azt jelenti, hogy megtervezzük a kiadásainkat, hanem azt is, hogy felismerjük, mi befolyásolja a döntéseinket.
Már most meghaladja az ilyenkor megszokott szintet a hazai csomagforgalom, a karácsonyi csúcsidőszakban pedig a heti 7 millió küldeményt is meghaladhatja a csomagok száma.
Itt a karácsonyi bevásárlás nagy árelőrejelzése: ennyibe kerülhet a tojás, a ponty és a narancs az ünnepekre
Az Agrárszektor főszerkesztője szerint valamivel drágább lehet az ünnepi bevásárlás a tavalyinál, de nem kirívóan. Braunmüller Lajos hozzátette: a diót érdemes lehet most megvenni.
Üdvözli az árrésstop kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), amely szerint a korlátozás megszüntetése hosszabb távon a vásárlóknak is kedvezhet.
Az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás.
Black Friday-akciók indulnak a Lidlben, a Pennyben és a SPAR-ban: ezek az ajánlatok jönnek november 26-tól
Szerszámok, háztartási gépek, konyhai eszközök és játékok is szerepelnek a november 26-án induló Black Friday- és Black Week-ajánlatok között.
A jelenség már globális méreteket ölt.
Adventi vásár Tallinn szívében, koncertekkel, kézműves ajándékokkal és észt finomságokkal. Mutatjuk a 2026-os időpontokat és a legfontosabb tudnivalókat.
Jön az Aldi filléres karácsonyi vására: 400 forint lesz a forralt bor, 180 a tea, 315 a kenyérlángos - még olcsóbb is, mint tavaly
Néhány száz forintos ételekkel és italokkal várja a látogatókat az Aldi karácsonyi vására Budapesten.
Percek alatt elkapkodták a Lidl új slágertermékét: értékben a termék árának többszöröse lapult a dobozban
Az ajánlatra azonnal lecsaptak a vásárlók.
Fulladás-, beszorulás- és sérülésveszély miatt visszahívnak egy gyermekek biztonságát szolgáló ajtó- és lépcsőrácsot.
Új, a délkelet-európai régióban is egyedülálló, kisebb alapterületű üzletformátummal bővíti romániai hálózatát az IKEA.
Óriási terjeszkedésbe kezd Magyarországon a népszerű barkácslánc: Budaörsön nyílik új gigaáruház, bejelentette terveit a Bauhaus
Jövő év végén, 2027 utolsó negyedévében nyitja meg negyedik magyarországi szakáruházát a Bauhaus Budaörsön.
Tizenhat hazai szakmai szervezet kéri a kormánytól, hogy 2027-re csökkentse a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) és a visszaváltási (DRS) díjakat.
Németországból importált kősót is felhasznál a világhírű Maldon a jellegzetes sópelyhei előállításához.
2026-ban Zágráb adventi vásár programjai között koncertek, fényinstallációk és korcsolyázási lehetőségek is szerepelnek. Mutatjuk a helyszíneket és a legfontosabb időpontokat.
Idén hetedik alkalommal rendezte meg az Év Bejglije versenyt a Magyar Cukrász Ipartestület, amelyen rekordszámú, összesen 67 bejglit értékelt a zsűri.
Közel 300 milliárdosra hízik a hazai piac: erre a kényelmi szolgáltatásra költenek egyre többet a magyarok
A növekedést nem a vásárlói réteg tömeges bővülése, hanem a meglévő, szűk vevőkör egyre gyakoribb rendelései hajtják.
Veszélyes hajápolási terméket hívtak vissza: semmiképp se használd, ha ilyet vettél, életveszélyes lehet
Akár életveszélyes allergiás reakciót is kiválthat a veszélyes hajápolási termék, amelyet Magyarországon is forgalmazhattak.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.