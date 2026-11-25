A magyar háztartások egyre kevésbé koncentrálják kiadásaikat az év végi hónapokra. A KSH kiskereskedelmi adatai szerint a decemberi forgalmi többlet az elmúlt negyedszázadban jelentősen csökkent, és a Black Friday korábbi lendülete is mérséklődött. A kártyás vásárlások adatai is hasonló trendet mutatnak. A vásárlási szokások átalakulása azonban nem jelenti azt, hogy a vásárlásra ösztönző nyomás is eltűnt volna: a reklámok és a közösségi média egész évben hatással lehetnek a döntéseinkre.

A hazai kiskereskedelmi forgalom 2000. decemberében még közel 41 százalékkal haladta meg az abban az évben mért átlagos havi szintet. Tavaly decemberben ez a többlet már kevesebb mint 17 százalék volt, vagyis a decemberi kiugrás mértéke 24 százalékponttal mérséklődött.

A kiskereskedelemben a december továbbra is az év egyik legerősebb hónapja, de a teljes éves költésből ma már jóval kisebb szeletet hasít ki, mint a 2000-es évek elején – derül ki az Erste összesítéséből, amely az elmúlt 25 év kiskereskedelmi statisztikáit vette górcső alá.

A Black Friday-láz lecsengett, a november beleolvadt az évbe

A novemberi forgalom 2000-ben még 12 százalékkal volt magasabb egy átlagos hónapnál, 2025-ben viszont már csak három százalékkal. A 2008–2015 közötti években a november gyakorlatilag elvesztette kiemelt szerepét. A Black Friday-hez kapcsolódó akciók népszerűsége nyomán ugyan 2021-ben és 2022-ben átmenetileg újra erősödött (a novemberi forgalom kilenc százalékkal haladta meg egy átlagos hónapét), de a lendület elfogyott: 2023-ban négy, 2024-ben öt, 2025-ben három százalékra esett vissza.

A november és a december együttes súlya az éves forgalomból 2000-ben 21 százalék volt, 2025-ben már csak 18 százalék. Ez három százalékpontos, relatíve nagyjából 13 százalékos csökkenés.

A klasszikus karácsonyi bevásárlás visszaszorul

Az adatok szerint a novemberi vásárlások továbbra is az egyre nagyobb piaci részesedést szerző online csomagküldőknél játszanak jelentősebb szerepet. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a magyarok egyre korábbra időzítik a karácsonyi bevásárlást: egyrészt igyekeznek kihasználni az akciókat, másrészt szeretnék elkerülni az ünnepek előtti szállítási nehézségeket, és biztosra menni abban, hogy az ajándékok időben megérkeznek.

A decemberi „nagybevásárlás” leginkább azoknál a bolttípusoknál – nem élelmiszer kategória – esett vissza, amelyek ebből a szempontból klasszikusnak számítanak: a ruha- és cipőboltok, a könyv és egyéb ajándékozási cikkekkel foglalkozó kereskedők, valamint a bútor- és műszaki

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áruházak decemberi forgalma lett kevésbé kiugró az év többi hónapjához képest. Tíz éve a ruha- és cipőboltok esetében a forgalom decemberben 50 százalékkal haladta meg egy átlagos hónapét – tavaly már „csak” kevesebb mint 30 százalékkal. A könyv és ajándékboltok esetén tíz éve a decemberi kiugrás 46 százalék volt, tavaly 36.

Enyhült a januári „vásárlási másnaposság" is

A januári forgalom 2000-ben az előző év havi átlagának mindössze 78 százaléka volt, 2026 januárjában viszont már 89 százaléka. A forgalom tehát kevésbé zuhan be az ünnepek után, ami azt mutatja, hogy a háztartások egyenletesebben osztják el kiadásaikat az év egészében, nem pedig „áthelyezik" a vásárlást más hónapokra.

Bár az év végi vásárlási csúcsok egyre kevésbé kiugróak, ez nem jelenti azt, hogy kevesebb hatás érne bennünket vásárlás közben. A közösségi média, a reklámok és az influencerek ajánlásai folyamatosan költésre ösztönöznek. A pénzügyi tudatosság ezért ma már nemcsak azt jelenti, hogy megtervezzük a kiadásainkat, hanem azt is, hogy felismerjük, mi befolyásolja a döntéseinket.