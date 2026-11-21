Alig indult el az értékesítés, máris elfogyott a Lidl első szépségápolási adventi naptára. A brit vásárlók 10 fontért juthattak hozzá a több mint 90 font értékű csomaghoz, ráadásul jótékony célt is támogattak a vásárlással.

Ezúttal nem csokoládé lapult az adventi naptár ablakai mögött: a Lidl kozmetikumokkal és szépségápolási kiegészítőkkel töltötte meg karácsonyi újdonságát. A november 19-én, az Egyesült Királyságban online piacra dobott csomag 24 teljes méretű terméket tartalmazott, köztük arckrémeket, illatokat és hajápolókat – írja az Independent. A több mint 90 fontosra értékelt tartalomért mindössze 10 fontot kértek.

Az ajánlatra azonnal lecsaptak a vásárlók: a készlet percek alatt elfogyott. A termék hivatalos oldalán már szintén az olvasható, hogy nincs több elérhető darab. Aki későn kapcsolt, egyelőre lemaradt a kedvező árú karácsonyi csomagról.

A terméket egy vásárló egy Instagram videóban is bemutatta:

A kedvező ár mellett az akció jótékonysági célja is figyelmet érdemel: az értékesítés teljes bevételét az NSPCC brit gyermekvédelmi szervezetnek ajánlották fel. Így a karácsonyi meglepetésre költött összeg a gyerekek támogatását is szolgálja.