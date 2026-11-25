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Megszólalt a Foxpost a karácsonyi csúcsidőszakról: könnyen bukhatja a csomagját, aki nem figyel
Már most meghaladja az ilyenkor megszokott szintet a hazai csomagforgalom, a karácsonyi csúcsidőszakban pedig a heti 7 millió küldeményt is meghaladhatja a csomagok száma, megközelítve az éves heti átlag kétszeresét – derül ki a Foxpost becsléséből. A megnövekedett terhelés miatt hosszabb kézbesítési időre is számítani lehet, ezért érdemes időben megrendelni az ajándékokat és mielőbb átvenni az automatákba érkező küldeményeket.
Radeczky Zoltán, a cég ügyvezetője szerint a vállalat által kezelt csomagmennyiség jelenleg az év ezen időszakában megszokott szint másfélszerese, a karácsonyi kereslet pedig további növekedést hozhat. A teljes piac várható csúcsforgalmára vonatkozó előrejelzés a vállalat saját forgalmi várakozásain és becsült piaci részesedésén alapul, és a belföldi, az import- és az exportcsomagokat egyaránt magában foglalja.
A terhelés a piac átrendeződése ellenére is magas maradt. Bár a vállalat hálózatában a kínai webáruházakhoz kapcsolódó forgalom jelentősen visszaesett, az összesített csomagmennyiség tovább emelkedett. Az ügyvezető szerint a kereslet egy része más, európai piacterekre terelődött át.
Naponta kétszer is üríthetik a legforgalmasabb automatákat
A szolgáltató növelte csomagfeldolgozó kapacitását, az automatákat pedig a hét minden napján tölti és üríti, a leginkább terhelt helyszíneken naponta kétszer is. A túlterhelt automatákat átmenetileg kiveszik a webáruházakban választható átvételi lehetőségek közül, hogy mérsékeljék a torlódásokat és a késéseket.
Budapest leginkább terhelt térségeiben ideiglenes, személyes átvevőpontokat is kialakítanak. A telített automatákba be nem férő csomagokat ezeken a helyszíneken három napig, reggeltől estig vehetik át a címzettek. Akinek ez nem megfelelő, később az eredetileg kiválasztott automatában is átveheti küldeményét, amint felszabadul egy rekesz. Az érintettek külön értesítést kapnak az átvétel helyéről és feltételeiről.
Ezekre a határidőkre érdemes figyelni karácsony előtt
A rendkívüli terhelés miatt az ünnepi időszakban hosszabb kézbesítési idő is előfordulhat. A karácsony előtti belföldi kézbesítést a FOXPOST a legkésőbb december 18-án, pénteken feladott csomagok esetében vállalja. A Packeta hálózatán keresztül Csehországba, Romániába és Szlovákiába küldött csomagokat legkésőbb december 17-én, csütörtökön kell átadni a szolgáltatónak.
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A torlódások mérséklése érdekében érdemes az értesítést követően mielőbb átvenni a küldeményeket, hiszen minden felszabaduló rekesz újabb csomag kézbesítését teszi lehetővé. Az automatákban továbbra is öt nap áll rendelkezésre az átvételre. A Packeta Z-Pontokon november 9-től szintén öt nap az átvételi idő, amely az ügyfélszolgálaton keresztül legfeljebb két nappal hosszabbítható meg.
A csomagok feladásakor a megfelelő csomagolásra is érdemes ügyelni: az erős, jól lezárt doboz és a megfelelően rögzített címke csökkentheti a sérülés, illetve a küldemény azonosíthatatlanná válásának kockázatát.
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