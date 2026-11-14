Óbuda karácsonyi vásár 2026: idén is programokkal, koncertekkel, ünnepi hangulattal vár az óbudai adventi vásár

Közzétették az Advent Óbudán 2026 rendezvény, vagyis az idei óbudai adventi vásár programlistáját. A Óbuda Advent keretében a szervező november 27. és december 23. között újdonságokkal várja a látogatókat az adventi vásár a Fő téren és a Szentlélek téren. Találkozhatunk a megszokott kézműves és gasztronómiai kínálattal, lesznek ingyenes koncertek és gyerekprogramok, korcsolyapálya, Mikulásház, közös gyertyagyújtás és jótékonysági akciók is. Mutatjuk, hogy változik a forgalmi rend az adventi időszakban és hogy alakul a nyitvatartás.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata idén is színes adventi programkavalkáddal vár mindenkit november 27-től december 23-ig – hiszen együtt érték az ünnep! - áll a III. kerületi önkormányzat közleményében. A Fő téren és a Szentlélek téren megrendezett vásárra és a színpadi programokra a kerületi lakosok mellett a fővárosból és a környező településekről is sok látogatót várnak a szervezők, ugyanakkor egyre több hazai és külföldi turista is felfedezi a barokk épületek között megbúvó hangulatos teret.

Óbuda Advent 2026: vásár, kézműves termékek és gasztronómia

Klasszikus téli street-foodok, egyedi, az óbudai adventen debütáló ételkülönlegességek, valamint az Esernyős Kávézó és a Gázlámpa Kioszk karácsonyváró kínálata is elérhető lesz a vásáron. A kézműves árusok is különleges választékkal érkeznek, karácsonyfadíszekkel, ünnepi dekorációkkal és egyedi dizájntermékekkel, amikből biztos nem lesz kettő a fa alatt!

Vásár és körhinta nyitvatartás:

Hétfőtől csütörtökig: 14-21 óra

Péntek: 14 -22 óra

Szombat: 10 -22 óra

Vasárnap: 10-21 óra

Idén is egy különlegesen szép körhintát állítanak fel a Fő téren.

Ingyenes koncertek és gyerekprogramok az óbuda karácsonyi vásár keretében

A hétvégi napokon gyerekzenekarok, kórusok, bábszínház és ismert könnyűzenei előadók is érkeznek a Fő téren felállított színpadra. Kaláka együttes, Zséda, Hot Jazz Band, Wolf Kati, Caramel, Csík zenekar, Janza Kata és Kocsis Dénes, StEfrem, Kámfor bábszínház - csak néhány fellépő a teljeség igénye nélkül, írták a közleményben.

Az óbuda karácsonyi vásár 2026-ban is ingyenes korcsolyapályával, Mikulásházzal és beltéri rendezvényekkel vár

A Fő téren felállított ingyenes korcsolyapálya január végéig tart nyitva, az advent alatt pedig több alkalommal jégdiszkó, ABBA Night és csúnya pulcsis korizás is várja a bulizni és sportolni vágyókat.

Óbudai korcsolyapálya nyitvatartási idő a Fő téren:

2026. november 27. és december 23., valamint 2027. január 4. és 31. között

hétfőtől csütörtökig 8.00-21.00

péntek és szombaton 8.00-22.00

vasárnap 8.00-21.00

2026. december 24. és 2026. január 3. között

2026.12.24. --- 8.00-12.00

2026.12.25. --- 12.00-20.00

2026.12.26. --- 8.00-20.00

2026.12.27. --- 8.00-20.00

2026.12.28. --- 8.00-20.00

2026.12.29. --- 8.00-20.00

2026.12.30. --- 8.00-20.00

2026.12.31. --- 8.00-12.00

2027.01.01. --- 12.00-20.00

2027.01.02. --- 8.00-20.00

2027.01.03. --- 8.00-20.00

Mikulás és kézműves-foglalkozás a Mézeskalácsházban

Idén ismét Óbudára látogat a Mikulás és manói, hogy a tündöklő mézeskalács házban fogadja a gyerekeket november 27-től minden nap! (Hétköznapokon 16-19, hétvégén 10-18 óráig.) Távozásuk után a ház kézműves foglalkozásoknak ad otthont.

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December 6-án este a jóságos Mikulás rénszarvasszánjára pattanva elhagyja a Fő teret, de a pompásan kivilágított ház nem marad magára. December 20-ig kézműves foglalkoztatóval várják az ügyes kezű kicsiket.

Az adventi fotózkodás se maradhat el

Karácsonyi fotópontok is lesznek: a hatalmas ajándékdoboz előtt idén is elkészíthetjük kedvenc karácsonyi szelfinket! Ismert karácsonyi figurák, többek között Elf manó, Grincs és Olaf is ott lesznek a Fő téren! A különböző óriásbábokkal hétvégente találkozhatnak és fotózkodhatnak a felnőttek és a gyerekek. Az alábbi időpontokban biztos megtalálhatók lesznek a vásári forgatagban:

November 28-29.: 14-16 óra

December 5-6.: 10-12 óra

December 12-13.: 14-16 óra

December 19-20.: 14-16 óra

Az Esernyős Szindbád termében karácsonyi workshopok, bábszínház, pszichológiai előadások, szabadegyetem, színházi estek és az Adventi Jógák Éjszakája is segít hangolódni az ünnepre. Egyes beltéri események regisztrációhoz vagy jegyvásárláshoz kötöttek!

Közösségi gyertyagyújtás és jótékonyság

Vasárnaponként az esti koncert előtt kórusok lépnek fel, majd közös gyertyagyújtás következik, miközben az Óbudai Danubia Zenekar fúvósai töltik meg ünnepi fanfármuzsikával a teret az Önkormányzat 120 éves épületének balkonjáról. A Fő téren felállított adománysátorban cipősdoboz-akció keretében rászoruló családoknak gyűjtenek ajándékokat, az óbudai állatvédők pedig többek között kutyatápot és felszereléseket várnak. A korábbi évekhez hasonlóan az adományozók idén is tombolán vehetnek részt, melyet a gyertyagyújtás után sorsolnak a szervezők.

Forgalmi rend változás a Fő tér környékén az adventi hétvégéken 2026-ban

A hagyományos Advent Óbudán évről évre egyre népszerűbb, sok látogató érkezik a karácsonyi díszekbe és fényekbe öltöztetett Fő téri vásárra, a jégpályához és az ingyenes koncertekre. Annak érdekében, hogy a környező utcák forgalmi terhelését csökkentsék és csúcsidőben is elkerüljék a torlódások kialakulását, az alábbi ideiglenes forgalmi rendet alakítják ki a négy adventi hétvégén (azaz november 27-29., december 4-6., december 11-13., december 18-20. között), péntekenként 16:00-22:00, szombatonként 10:00-22:00, vasárnaponként 10:00-21:00 között:

Nem lehet behajtani a Laktanya utca Vöröskereszt utca és Hajógyár utca közötti szakaszára

A Laktanya utca egyirányúvá válik a Miklós tér felé, a Miklós térnél lezárjuk a Fő tér irányába tartó forgalmi sávot. Ugyanitt autóbusszal behajtani tilos táblát helyeznek ki

Autóbusszal behajtani tilos a Polgár utcába a Polgár utca és Kórház utca kereszteződésétől

Autóbusszal behajtani tilos a Vöröskereszt utcába

Egyúttal kérik a látogatókat, hogy a rendezvényre közösségi közlekedéssel érkezzenek, illetve figyelmükbe ajánlják, hogy a Szentlélek térnél és a Kórház utcában Bubi közbringa állomás is üzemel - közölték a honlapon. A kerékpárral érkezők a Szentlélek térnél a kerékpárok kényelmes elhelyezésére szolgáló kerékpártámaszokat is találnak.