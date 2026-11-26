A lakosság háromnegyede azt tervezi, hogy valamilyen formában visszafogja idei karácsonyi költéseit.
Végleg búcsút intünk a készpénznek? Rendkívüli fordulat jött a magyarok fizetési szokásaiban
Egyre inkább a digitális fizetés felé mozdulnak el a magyarok, miközben a hitelkártya is mindennapi pénzügyi eszközzé vált a lakosság egy része számára. Egy friss kutatás szerint már minden ötödik ember rendelkezik ilyen kártyával, a birtokosok többsége pedig rendszeres vásárlásokra is használja. A készpénzhasználat visszaszorulása ellenére a bankkártyás tranzakciókhoz kapcsolódó kellemetlenségek és az online csalások továbbra is komoly aggodalmat jelentenek. A felmérésből az is kiderült, hogy a hitelkártyások többsége tudatosan követi a költéseit, és fontosnak tartja a tartozás időben történő visszafizetését.
Már a magyarok ötöde rendelkezik hitelkártyával, amit többségük a mindennapi vásárlásokra is használ –– mutat rá a Cofidis és az NRC közös Hitel Monitor reprezentatív kutatása. A hitelkártya-birtokosok az átlagnál nyitottabbak arra, hogy mindent digitálisan fizessenek, több mint kétharmaduk pedig csak végszükség esetén nyúl készpénzhez.
Idehaza tízből kilenc embernek van bankkártyája, hitelkártyával pedig minden ötödik magyar rendelkezik. Készpénzt a válaszadók többsége (56%) már csak akkor használ, ha feltétlenül szükséges, ami különösen igaz a hitelkártya-birtokosokra (70%). A legtöbben egyetlen kártyával rendelkeznek mindkét típusból. A megkérdezettek több mint harmada, a 30 év alattiak pedig közel fele fizikai kártya nélkül is el tudná képzelni a mindennapjait, míg a 60 év felettiek negyede lenne nyitott arra, hogy kizárólag digitálisan fizessen.
Boltban kártya, online utánvét
Bolti vásárláskor a fizikai bankkártya a leggyakrabban használt fizetőeszköz, míg internetes vásárlásnál az utánvét vezet, megelőzve az online bankkártyás fizetést és a mobilfizetést is. A hitelkártyások digitális érettség és pénzügyi edukáció terén némileg előrébb járnak az átlagnál, körükben az online bankkártyás fizetésnél többen preferálják a mobilfizetést és az online hitelkártyás fizetést is.
A lakosság felének volt már kellemetlen élménye kártyás fizetésnél. A leggyakoribb baki a napi vagy tranzakciós limit túllépése miatt történt, illetve sokaknak azért nem ment át a fizetés, mert nem volt elég fedezet a számláján. A fiatalokra az átlagnál jellemzőbb, hogy elfelejtenek lemondani előfizetést vagy próbaidőszakot, és emiatt váratlanul pénzt vonnak le tőlük.
Bízunk a kártyás fizetésben, mégis féltjük az adatainkat
Az online kártyás fizetést alapvetően biztonságosnak tartja a megkérdezettek kétharmada, de eközben sokan (57%) mégis aggódnak amiatt, hogy az adataik rossz kezekbe kerülhetnek. A félelem nem alaptalan, hiszen a lakosság többsége (59%) kapott már adathalász üzenetet vagy telefonhívást, amellyel a kártyaadatait próbálták kicsalni. Az érintettek közül minden tízediknél sikerrel jártak a csalók. A legkevésbé a fiatalabb, 18-29 éves korosztály járt pórul, mivel itt a csalási kísérletben érintetteknek mindössze 4 százaléka károsult.
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A magyarok harmada szívesen fogadna el a mesterséges intelligenciától származó tanácsot ahhoz, hogy hatékonyabban tervezhesse kártyás kiadásait, a hitelkártyások között pedig már tízből négyen örülnének egy ilyen lehetőségnek.
Hitelkártya: fizetőeszköz vagy biztonsági tartalék?
„A felmérés alapján a hitelkártya kétféle szerepet tölt be: a birtokosok közel fele biztonsági tartalékként tekint rá, de a többség hétköznapi vásárlásokkor is előveszi kártyáját, mert kedvezményt, illetve visszatérítést kapnak a használatért, vagy egyszerűen megszokták, hogy ezzel fizetnek” – hangsúlyozta Frei Andrea, a Cofidis márka és kommunikációs vezetője. „Hitelkártya-kibocsátóként azt tapasztaljuk ügyfeleinknél, hogy felelős kártyatulajdonosként figyelemmel követik kiadásaikat és időben visszafizetik a hitelkártya-tartozást.”
A kutatás eredményei szerint a hitelkártyások közel kétharmadával soha nem fordult még elő, hogy a türelmi időn túl csúszott volna a visszafizetéssel. A késedelmet a többség komolyan veszi: több mint háromnegyedük kellemetlennek érzi, ha valaki nem tudja határidőre visszafizetni az elköltött összeget. Ennek megfelelően a hitelkártyás költéseket is igyekeznek szemmel tartani, így tízből nyolcan rendszeresen követik az egyenlegük alakulását a banki mobilappban. A lakosság többsége 18 éves kortól tartja elfogadhatónak, hogy valakinek saját hitelkártyája legyen, ami összhangban van a hazai bankoknál jellemző igénylési korhatárral.
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