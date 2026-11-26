Egy elveszített állás után általában az a kérdés, hol lehet másik munkát találni. De mi történne, ha a mesterséges intelligencia egyszerre annyi feladatot venne át, hogy emberek tömegeinek nem maradna hová továbblépniük? Egy régi gazdaságpolitikai elképzelés szerint ilyenkor az államnak kellene munkát biztosítania mindenkinek, aki dolgozni szeretne. A munkagarancia hívei szerint ezzel társadalmi problémákat is meg lehetne oldani, a megvalósítás azonban a költségektől a megfelelő állások megszervezéséig számos kérdést felvet.

A megélhetésünket többnyire arra építjük, hogy a munkánkra a következő hónapban és a következő évben is szükség lesz. Ha megszűnik egy munkahely, másik cégnél próbálkozunk, új szakmát tanulunk, esetleg elköltözünk. Ezek a lehetőségek azonban mind feltételezik, hogy valahol akad olyan feladat, amelyért hajlandók fizetni. Egy tömeges és tartós állásvesztéssel járó technológiai fordulat éppen ezt a biztonságot kérdőjelezné meg.

A mesterséges intelligencia fejlődése miatt egyre gyakrabban merül fel ez a forgatókönyv. Bill Gates szerint egy évtizeden belül számos területen szükségtelenné válhat az emberi közreműködés, Dario Amodei, az Anthropic vezetője pedig arra figyelmeztetett, hogy a technológia néhány éven belül jelentős munkanélküliséget okozhat a szellemi foglalkozásokban. Ezek előrejelzések, nem bizonyosságok: a változás sebessége és a megszűnő állások helyett létrejövő munkák száma egyaránt kérdéses.

A Guardian által bemutatott egyik lehetséges válasz a munkagarancia. Ennek legtágabb értelmezése szerint mindenki, aki dolgozni szeretne, jogosult lenne egy értelmes, tisztességesen fizető állásra. Ha a piacon nem találna ilyet, az állam biztosítaná számára. De hogyan nézne ki egy ilyen rendszer, és valóban működhetne-e akkor is, ha egyszerre millióknak lenne szükségük rá?

Mi történne azzal, akinek a munkáját átveszi egy gép?

Képzeljünk el egy alkalmazottat, akinek a feladatait a vállalata egy AI-rendszerre bízza. Elbocsátják, ő pedig hónapokon át hiába keres állást, mert a hasonló cégek ugyanebben az időszakban ugyanezt teszik. Hiába van tapasztalata és végzettsége, a korábbi tudására hirtelen jóval kevesebb munkáltató tart igényt.

Egy munkagaranciára épülő rendszerben nem kellene megvárnia, amíg a magánszektor újra alkalmazza. Jelentkezhetne egy közpénzből finanszírozott állásra, amely fizetést, napi elfoglaltságot és munkatapasztalatot adna neki. Ez nem feltétlenül a korábbi szakmájának megfelelő munkát jelentené, és az elképzelésből az sem következik, hogy megőrizhetné az addigi keresetét. A garancia arra szólna, hogy ne maradjon munkalehetőség nélkül.

A támogatók szerint feladatból közben aligha lenne hiány. Sok helyen több emberre lenne szükség az idősek segítésében, a gyermekellátásban, a közösségi terek rendbetételében vagy a szélsőséges időjárásra való felkészülésben. Az állam olyan munkákat szervezhetne meg, amelyekre társadalmi igény van, ugyanis piaci alapon nem jön létre elegendő állás.

A nehézség az lenne, hogy a jelentkezők képességei és a helyben elvégzendő feladatok nem feltétlenül találkoznak. Egy elbocsátott irodai dolgozó nem válik egyik napról a másikra szakképzett gondozóvá. A rendszerhez ezért képzésre, szervezésre és megfelelő munkafeltételekre is szükség lenne. Az állások puszta meghirdetése nem oldaná meg ezt a problémát.

Miért adnának munkát pénz helyett?

A munkagaranciát gyakran együtt emlegetik a feltétel nélküli alapjövedelemmel, pedig eltérő választ adnak ugyanarra a bizonytalanságra. Az alapjövedelem rendszeres pénzt biztosítana munkavégzési kötelezettség nélkül. A munkagarancia ezzel szemben fizetett állást kínálna azoknak, akik szeretnének dolgozni.

Utóbbi hívei szerint a különbség túlmutat a jövedelmen. A munka napirendet, kapcsolatokat és közösséghez tartozást is adhat. A tartós állástalansággal ezek is elveszhetnek, miközben az érintettek szakmai tudása elavulhat, és egyre nehezebbé válhat a visszatérésük.

Algernon Austin, a Center for Economic and Policy Research kutatóintézet szakértője ezért tartja előnyösebbnek a munkagaranciát: a dolgozó tapasztalatot, készségeket és kapcsolatrendszert is szerez. Nick Hanauer befektető és közéleti aktivista pedig azt hangsúlyozza, hogy az állás az ember méltóságához és társadalmi részvételéhez is hozzájárul.

A Guardian által idézett nemzetközi felmérésben, illetve amerikai közvélemény-kutatási eredményekben a munkagarancia nagyobb támogatást kapott, mint az alapjövedelem. Ez politikailag is vonzóvá teheti: a jól fizető állások létrehozásának ígérete olyanokat is megszólíthat, akik a közvetlen pénzosztást elutasítják.

Ettől azonban a munkagarancia nem váltaná ki automatikusan a többi támogatást. Aki egészségi állapota vagy más körülménye miatt nem tud munkát vállalni, annak egy felajánlott állás önmagában nem jelentene segítséget.

Egy régi ötlet kerülhetne elő egy új válságban

A munkagarancia gondolata jóval megelőzi a mesterséges intelligenciát. Az 1930-as évek gazdasági világválsága idején Franklin D. Roosevelt amerikai elnök közmunkaprogramja, a Works Progress Administration emberek millióinak adott munkát. Utakat, hidakat, csatornákat és sportpályákat építettek, de a program művészeti tevékenységeket is támogatott.

A munkához való jog az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatába is bekerült. Később Franciaországban, Indiában és Argentínában is indultak olyan programok, amelyek a munkagarancia valamely változatát valósították meg. Ezek eltérő jogosultsági feltételekkel és különböző léptékben működtek, így nem tekinthetők egy mindenki számára azonos állást biztosító modell kész mintáinak.

Egy ausztriai kísérletben a résztvevők társas kapcsolataiban és lelki jóllétében is kedvező változásokat figyeltek meg. Ez arra utal, hogy egy állás értéke nem mérhető kizárólag a megtermelt javakkal vagy a kifizetett bérrel. Egy helyi kísérlet ugyanakkor még nem ad választ arra, hogyan lehetne egy egész országban kezelni a hirtelen megjelenő, tömeges munkaerő-kínálatot.

Milton Friedman közgazdász egykor arról írt, hogy a válságok idején azokból az elképzelésekből lesz politika, amelyek akkor éppen rendelkezésre állnak. A munkagarancia támogatói lényegében most is erre készülnek: szeretnének működőképes választ kidolgozni, mielőtt egy esetleges foglalkoztatási válság kikényszerítené a gyors döntéseket.

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Ki fizetné a garantált állásokat?

A legkézenfekvőbb ellenvetés a költség. Ha az állam minden jelentkezőnek fizetést ígér, nagy munkanélküliség idején hatalmas kiadást vállalhat magára. John Kennedy republikánus amerikai szenátor egy meghallgatáson több ezermilliárd dolláros teherként beszélt az elképzelésről, és megvalósíthatatlannak tartotta.

A programokat kutató közgazdászok szerint viszont a bérköltség önmagában nem mutatja meg a költségvetés tényleges terhét. Max Kasy oxfordi közgazdász, aki az ausztriai kísérletet is vizsgálta, arra hívta fel a figyelmet, hogy az elhelyezkedő emberek után kevesebb munkanélküli-ellátást kell fizetni. Bizonyos esetekben más ellátások kiadásai is csökkenhetnek, miközben a résztvevők adót és társadalombiztosítási járulékot fizetnek.

Ehhez jönne az elvégzett munka értéke. Ha a program keretében hasznos szolgáltatások jönnek létre, azok is a mérleg részét képezik. Pavlina Tcherneva, a Bard College közgazdásza szerint a tartós munkanélküliséggel együtt járó egészségügyi problémák költségeit is figyelembe kell venni. Ebből a nézőpontból a munkagarancia társadalmi befektetés.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a rendszer biztosan eltartaná önmagát. A tényleges kiadás a résztvevők számától, a bérektől, a szervezés költségétől és a kiváltott ellátásoktól függne. Egy országos programnál azt is meg kellene oldani, hogy a gyorsan növekvő létszámhoz valóban hasznos feladatok és megfelelő irányítás társuljanak.

Az AI-cégek is állhatnák a számlát

Az Egyesült Államokban többféle javaslat született a megvalósításra. Ayanna Pressley demokrata képviselő elképzelése szövetségi finanszírozással, de helyi szervezéssel biztosítana állásokat. A program legalább 25 dolláros órabért kínálna, amelyet a megélhetési költségek emelkedéséhez igazítanának.

A munkák között gyermekek és idősek ellátása, katasztrófákra való felkészülés, helyreállítás és közösségi művészeti projektek is szerepelnének. A helyi lebonyolítás lehetővé tenné, hogy a települések saját szükségleteik alapján szervezzék a foglalkoztatást.

Egy másik, több demokrata képviselő által támogatott terv közvetlenül a nagy AI-vállalatokat adóztatná meg a munkagarancia finanszírozásához. Az adó alapját a modellek által használt adatfeldolgozási egységek, az úgynevezett tokenek értéke vagy az AI-termékekből származó bevétel adná, attól függően, melyik a magasabb. Növekvő munkanélküliség esetén az adókulcs is emelkedne.

A mögöttes elgondolás szerint a technológiából profitáló vállalatoknak hozzá kellene járulniuk a foglalkoztatási következmények kezeléséhez. Ez egyelőre javaslat, és önmagában nem válaszolja meg, hogy a bevételek elegendők lennének-e egy nagy állásvesztési hullámban.

Nem feltétlenül kellene mindenkiből állami alkalmazottat csinálni

Egy clevelandi kezdeményezés más úton indul el. A Universal Basic Employment nevű nonprofit szervezet öt, személyszállító furgont vezető dolgozó bevonásával tervez kísérletet. Új állások létrehozása helyett meglévő magánszektorbeli munkahelyeken támogatná a béreket.

A cél a nagyjából 15 dolláros órabér valamivel 27 dollár fölé emelése. A szervezet ezt olyan kereseti szintként határozta meg, amely mellett a dolgozók már a legtöbb szociális támogatásra nem jogosultak. A bér összegét a munkáltatóval megosztva finanszíroznák: a dolgozó többet keresne, miközben a cég közvetlen bérterhe csökkenne. Az egyéves kísérlet teljes költsége közel félmillió dollár lenne.

Devin Cotten, a szervezet alapítója szerint a magasabb munkabér javíthatja a hitelképességet, és több pénzt tarthat a helyi gazdaságban. A programot ugyanakkor nem a lakhatási támogatások és más segítségnyújtási formák általános helyettesítőjének szánják.

Ez a modell elsősorban azt mutathatná meg, hogyan lehet a meglévő munkából biztosabb megélhetést teremteni. Arra kevésbé ad közvetlen választ, mi történne akkor, ha maga az elvégzendő, piacon fizetett munka fogyna el tömegesen.

Ha az AI valóban tartós foglalkoztatási válságot okozna, a munkagarancia az egyik lehetséges eszköz lehetne a következmények enyhítésére. Sikere azon múlna, hogy az állam képes-e megfelelő fizetéssel, használható tudást adó, társadalmilag értelmes munkát szervezni nagy tömegeknek. A kérdés végső soron az lenne, hogyan lehet összekapcsolni a megélhetést kereső embereket azokkal a feladatokkal, amelyekre továbbra is szükség van, de amelyek elvégzését a piac önmagában nem biztosítja.