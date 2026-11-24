Jelentősen emelkedik a családi pótlék 2027 januárjától, miután kedden az Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást.
Hivatalos, vége az árrésstopnak: így vezetik ki az intézkedést a hazai boltokból
Az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így még az idei év végén megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás. A döntés értelmében a kiskereskedők visszakapják a szabad árképzés és a készletgazdálkodás jogát, a vásárlók pedig hamarosan új árazási gyakorlattal találkozhatnak az üzletekben
A 2025 tavaszán bevezetett intézkedés az élelmiszereknél legfeljebb 10, míg a májustól bevont drogériai termékeknél maximum 15 százalékos árrést engedélyezett a kereskedők számára.
Az előző kormány eredetileg átmeneti megoldásként, az infláció megfékezése és a vásárlóerő megőrzése érdekében alkalmazta a korlátozást. Bár a szabályozást idén beemelték a kereskedelmi törvénybe, amivel határozatlan idejűvé vált, a mostani módosítás teljesen eltörli ezt a jogi keretet.
A változás nem 2027. január 1-jén lép életbe, hanem már a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon. Ezzel párhuzamosan hatályát veszti az összes kapcsolódó terméklista, valamint a kereskedői tájékoztatásra vonatkozó miniszteri rendelet is.
Az árrésmaximalizálás eltörlése mellett megszűnnek a kereskedőkre rótt egyéb adminisztratív és logisztikai terhek is. Eddig szigorúan szabályozták a saját márkás és a gyártói márkás termékek arányát, hogy elkerüljék a hagyományos beszállítók kiszorítását, emellett kötelező minimális készletet írtak elő az érintett árucikkekből. Ezek a megkötések és a megsértésükért járó szankciók a törvény hatálybalépésével egy időben megszűnnek. A kiskereskedelmi láncok így ismét szabad kezet kapnak az árak meghatározásában, a választék kialakításában és a raktárkészletek menedzselésében.
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Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA
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