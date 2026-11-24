Az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így még az idei év végén megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás. A döntés értelmében a kiskereskedők visszakapják a szabad árképzés és a készletgazdálkodás jogát, a vásárlók pedig hamarosan új árazási gyakorlattal találkozhatnak az üzletekben

A 2025 tavaszán bevezetett intézkedés az élelmiszereknél legfeljebb 10, míg a májustól bevont drogériai termékeknél maximum 15 százalékos árrést engedélyezett a kereskedők számára.

Az előző kormány eredetileg átmeneti megoldásként, az infláció megfékezése és a vásárlóerő megőrzése érdekében alkalmazta a korlátozást. Bár a szabályozást idén beemelték a kereskedelmi törvénybe, amivel határozatlan idejűvé vált, a mostani módosítás teljesen eltörli ezt a jogi keretet.

A változás nem 2027. január 1-jén lép életbe, hanem már a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon. Ezzel párhuzamosan hatályát veszti az összes kapcsolódó terméklista, valamint a kereskedői tájékoztatásra vonatkozó miniszteri rendelet is.

Az árrésmaximalizálás eltörlése mellett megszűnnek a kereskedőkre rótt egyéb adminisztratív és logisztikai terhek is. Eddig szigorúan szabályozták a saját márkás és a gyártói márkás termékek arányát, hogy elkerüljék a hagyományos beszállítók kiszorítását, emellett kötelező minimális készletet írtak elő az érintett árucikkekből. Ezek a megkötések és a megsértésükért járó szankciók a törvény hatálybalépésével egy időben megszűnnek. A kiskereskedelmi láncok így ismét szabad kezet kapnak az árak meghatározásában, a választék kialakításában és a raktárkészletek menedzselésében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mennyire hiszel a netes csillagoknak? Töltsd ki a kutatásunkat!

Vásárlás, szállásfoglalás vagy egy új szolgáltató keresése előtt szinte mindannyian megnézzük az online értékeléseket, de vajon tényleg a csillagok alapján döntünk? Megbízol egy hibátlan, de csak néhány értékeléssel bíró helyben, vagy inkább a több száz véleményen alapuló, reálisabb átlagra szavazol? Oszd meg a tapasztalataidat a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, független kutatásában! A kérdőív teljesen anonim, a kitöltése mindössze 3-5 perc. Az eredményeket a Debreceni Egyetem kutatói dolgozzák majd fel, az elemzés pedig hamarosan megjelenik a Pénzcentrumon.

Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA