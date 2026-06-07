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Autó

Szlovák autópálya-matrica vásárlás: irány Szlovákia, itt vannak a 2026-os matrica árak

Pénzcentrum
2026. június 7. 07:03

Autóval indulsz Szlovákiába vagy csak átutazol az országon? Akkor érdemes még indulás előtt megnézni, kell-e szlovák autópálya-matrica az útvonaladra, és ha igen, melyik érvényességi idővel jársz a legjobban. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan működik a szlovák autópálya-matrica vásárlás, mennyibe kerülnek a 2026-os matricák, meddig érvényesek az egyes típusok, és hol lehet őket hivatalosan, akár online is megvenni.

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Hogyan működik a szlovák autópálya-matrica rendszere?

Szlovákiában időalapú autópálya-matrica működik: az autós nem kilométerenként fizet, hanem előre kiválasztja, milyen hosszú időre szeretné használni a díjköteles útszakaszokat. Ez többek között a magyar és az osztrák rendszerhez hasonló logika, vagyis indulás előtt azt kell eldönteni, elég-e az 1 napos vagy 10 napos matrica, esetleg hosszabb időszakra van szükség. 

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A szlovák matrica elektronikus formátumú, tehát nincs külön fizikai matrica, amit fel kellene ragasztani a szélvédőre. A vásárlás lényegében regisztrációt jelent, mely után a jogosultság a megadott rendszámhoz kapcsolódik.

Szlovák autópálya-matrica árak 2026-ban

Az, hogy mennyibe kerül a szlovák autópálya-matrica, a jármű típusán és a választott érvényességi időn múlik. Az államilag meghatározott díjszabás alapján a személyautóra érvényes, szlovák pályamatricák ára 2026-ban:

  • 365 napos matrica: 90 euró
  • 30 napos matrica: 17,10 euró
  • 10 napos matrica: 10,80 euró
  • 1 napos matrica: 8,10 euró

Utánfutóval vagy lakókocsival utazva arra is figyelni kell, hogy bizonyos esetekben a pótkocsira külön e-matrica szükséges. Ilyenkor nem külön pótkocsidíjjal kell számolni, hanem ugyanazokkal az árakkal, mint a személyautóknál.

Melyik szlovák autópálya-matrica meddig érvényes?

A magyar rendszertől eltérően a szlovák e-matrica érvényességi idejét mindig a vásárláskor megadott kezdőnaptól számítjuk. Tehát míg Magyarországon a naptári év szerinti éves matricáról van szó, addig Szlovákiában 365 napos matricáról beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy a szlovák 365 napos matrica nem december 31-ig érvényes, hanem a kiválasztott kezdőnaptól számított 365 naptári napig.

A rövidebb időtartamoknál is a kezdőnap a mérvadó: a 30 napos és a 10 napos matrica a megadott nappal együtt számított 30, illetve 10 naptári napra szól. Fontos kivételt jelent az 1 napos matrica érvényessége, amely nem 24 órás jogosultságot, hanem a kiválasztott naptári nap végéig, 23:59:59-ig érvényes.

Kinek kell szlovák autópálya-matrica?

Szlovák autópálya-matrica vásárlására akkor van szükség, ha valaki személyautóval díjköteles szlovák autópályát vagy gyorsforgalmi utat használ. A fent felsorolt árak alapvetően a legfeljebb 3,5 tonna tömegű személyautókra vonatkoznak. Ugyanezekkel a díjakkal kell számolni akkor is, ha valaki utánfutóval vagy lakókocsival indul, és az autó, illetve a pótkocsi együttes össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát.  Amennyiben az autó és pótkocsi együttes súlya meghaladja a 3,5 tonnát, a pótkocsira is külön e-matricát kell venni.

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A 3,5 tonna feletti járműveknél már más a díjfizetés logikája. Teherautóknál, buszoknál és más nehezebb járműveknél Szlovákiában nem időalapú autópálya-matricát kell venni, hanem használatarányos elektronikus útdíjat kell fizetni az eMyto rendszerben. A fizetendő összeg járműkategóriánként eltér, előzetes megbecsülésében az eMyto útdíj-kalkulátora nyújthat segítséget. 

Hol lehet megvenni a szlovák autópálya-matricát?

Szlovák autópálya-matricát érdemes hivatalos értékesítési felületen vagy hivatalos értékesítési ponton venni. Így elkerülhetők a közvetítői felárak, és kisebb az esélye annak is, hogy az autós rossz vagy félrevezető oldalon adja meg a jármű adatait.

  • Weboldalon: a legegyszerűbb megoldás a hivatalos eZnamka honlap, ahol teljesen magyar nyelvű vásárlási felület visz végig lépésről lépésre végigvisz a vásárlási folyamaton.
  • Applikációban: a szlovák autópálya-matrica az eZnamka mobilalkalmazásban is megvásárolható. Ez azoknak lehet kényelmes, akik útközben vagy közvetlenül indulás előtt intéznék a vásárlást.
  • Értékesítési pontokon: aki nem online vásárolna, hivatalos értékesítési pontokon is megveheti az e-matricát. Ilyenek például az eZnamka-logóval jelölt értékesítési helyek, a határ menti információs-értékesítési pontok, valamint 2026 márciusától kiválasztott szlovák posták is.

Fontos, hogy egyik esetben sem fizikai matricát kapunk: az online és offline vásárlás ugyanúgy elektronikus jogosultságot jelent, amely a megadott rendszámhoz kapcsolódik.

Melyik szlovákiai utakon kell matrica?

Szlovákiában a matrica nem minden autópálya- és gyorsforgalmi útszakaszra kötelező, csak a kijelölt díjköteles szakaszokra. Ezért indulás előtt nem elég azt nézni, hogy autópályán megyünk-e: azt is ellenőrizni kell, hogy az adott útszakasz szerepel-e a díjköteles listában.

Az autópálya-matricával használható díjköteles autópálya- és autóútszakaszok hálózata az eZnamka honlapján található meg. A magyar nyelven is elérhető felületen listázva és térképen is megnézhetjük a matricaköteles útszakaszokat.
Címlapkép: Getty Images
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