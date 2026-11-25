Hamis termékfotókkal, lopott áruházi logókkal és megtévesztő vásárlói értékelésekkel próbálják átverni az online vásárlókat a karácsonyi időszakban. Egy közösségi médiában 12–27 ezer forintért hirdetett adventi naptár például építőkockákból összeállítható karácsonyfadíszeket ígér, a vásárlók azonban olcsó műanyag függőket kaptak. Az ilyen csalások nemcsak anyagi veszteséggel járhatnak, hanem a személyes és banki adatok biztonságát is veszélyeztethetik.

Az interneten terjedő átverésekre kiváló példa egy huszonnégy építőkockából megépíthető karácsonyfadíszt ígérő adventi naptár, amelyet 12–27 ezer forintért hirdetnek a közösségi médiában, változó weboldalakról. A reklámképek egy jól ismert építőjáték-márka készleteit idézik, a vásárlók azonban a csomag felbontásakor olcsó, lapos műanyag díszeket találtak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ezért arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy gondolják át, mielőtt az adventi naptárt a virtuális kosarába helyezi! Az ajánlatokat ismert áruházak engedély nélkül használt logóival, hamis vásárlói értékelésekkel és mesterséges intelligenciával készített termékképekkel tették hihetővé. Utóbbiakon nagyításkor már feltűnhetnek az árulkodó részletek, például az értelmetlen feliratok a dobozokon.

Mit tehetünk fogyasztóként, hogy csökkentsük az online rendelések kockázatait?

Vásárlás előtt ellenőrizzük, pontosan milyen termékről van szó. Építőjáték esetén keressük meg a gyártó nevét, a készlet cikkszámát, valamint azt, hogy a leírás hány építőelemet ígér. A „24 darab dísz” megjelölés önmagában sík függőket is jelenthet. Ha a hirdetés ismert márkát idéz, a gyártó hivatalos oldalán is keressük meg a készletet, és hasonlítsuk össze a termékfotókat, a leírást és az árat.

Azt is nézzük meg, kitől rendelünk. Keressük meg az eladó cégnevét, székhelyét, ügyfélszolgálati elérhetőségét és a visszaküldési címet a weboldalon. Érdemes a webáruház pontos webcímére rákeresni, és független oldalakon is elolvasni a vásárlói tapasztalatokat. A készlet fogyására figyelmeztető üzenet miatt se siessük el a döntést. Ha rendelünk, mentsük el a hirdetést és a termékleírást, hogy reklamáció esetén meg tudjuk mutatni, mit ígért az eladó.

A csalók módszere továbbá az is, hogy utánvétellel küldik ki a terméket, látszólag bizalmat keltve ezzel a vásárlóban, ugyanakkor a visszaküldési cím és egyéb elérhetőségek hiányában az elállási jog gyakorlása szinte lehetetlen. Lehet, hogy a platform a fizetés vagy a panaszok online űrlapon való benyújtása során begyűjti az ügyfelek nevét, címét, telefonszámát és fizetési adatait.

Aggodalomra ad okot az is, hogy ezeket az információkat személyazonosság-lopásra, jogosulatlan terhelésekre vagy adatértékesítésre használhatják fel. Ha előzetesen, bankkártyával, online felületen fizettünk, a számlavezető banknál kezdeményezhetjük a chargeback (visszaterhelési) eljárást. Ha utánvétellel fizettünk, de a termék hamis, vagy egyértelműen átverésről van szó, azonnal tegyünk rendőrségi feljelentést.