Az év végi munkahelyi hajtás, az ajándékok beszerzése, a családi összejövetelek megszervezése és a tökéletes karácsony iránti vágy együttesen komoly lelki terhet jelenthetnek.
Íme dédanyáink titkos téli varázsorvossága: mindössze két összetevőből készül ez a házi különlegesség
Van, aki egy kanállal vesz belőle, más a teájába keveri, de a mézes fokhagyma sült húsok, sütőtökös ételek vagy akár salátaöntetek különleges ízesítője is lehet. Ráadásul karácsony előtt gasztroajándéknak sem utolsó: egy szép üvegbe töltve, mutatós címkével egészen különleges, saját készítésű meglepetés lehet belőle. Elsőre talán furcsának tűnik ez a párosítás, pedig régi házi praktika, amelyet most a fermentálás hívei is újra felfedeztek. A méznek régóta tulajdonítanak antibakteriális hatást, a fokhagyma sem véletlenül kapott helyet nagyanyáink házi patikájában. De tényleg olyan jó ötlet összeengedni a kettőt egy befőttesüvegben?
A méz bizony sokkal több egyszerű édesítőszernél: egy üveg mögött ott van a méhek munkája, a méhészek egész éves küzdelme és az időjárás kiszámíthatatlansága is. Hogy mennyire nem magától értetődő, hogy mindig tele legyenek a mézesüvegek, azt az idei szezon is megmutatta. A méheknek ugyanis korántsem volt könnyű dolguk: 2026-ban a tavaszi és nyári hordási időszakot szélsőséges időjárás, hosszan tartó szárazság és több hullámban érkező hőség nehezítette. Bár az idei méztermés végül nem lett annyira gyenge, mint amire az időjárás alapján számítani lehetett, összességében így is nehéz évet zártak a magyar méhészek. Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint a repce és az akác közepes mennyiséget adott, a Dél-Dunántúlon az ezüsthárs kifejezetten jól szerepelt, a napraforgóból viszont mindössze féltermés született.
Nem mindegy az sem, milyen méz kerül az asztalra. Ha tehetjük, válasszunk közvetlenül magyar méhésztől vagy megbízható hazai termelőtől: ezzel a munkájukat is támogatjuk, és azt is könnyebben nyomon követhetjük, honnan származik az élelmiszer. A méz ráadásul nemcsak önmagában, teába vagy kenyérre csorgatva lehet érdekes alapanyag, és ahogy látni fogjuk,fokhagymával párosítva egészen különleges házi - megfázás ellen is bevethető orvosság is készíthető belőle...
Mi történik, ha fokhagymát teszünk a mézbe?
Nem véletlen, hogy a méznek és a fokhagymának is régóta helye van a házi praktikák között. Elkészítése is pofonegyszerű: a megtisztított, egész fokhagymagerezdeket egy üvegbe tesszük, majd mézzel felöntjük. A két alapanyag pár hét alatt összeérik, a fokhagyma veszít a nyers, csípős erejéből, a méz pedig átveszi a jellegzetes aromáját. A módszer különlegessége, hogy a fermentálás hívei nem egyszerű mézes áztatásként, hanem erjesztett készítményként tartják számon. De mi is történik ilyenkor az üvegben?
A méz természetes módon igen kevés vizet tartalmaz, magas cukortartalma miatt pedig a legtöbb mikroorganizmus számára kedvezőtlen közeg. Amikor azonban friss fokhagymagerezdeket teszünk bele, azok nedvességet adnak le, így megváltozik a méz vízaktivitása. Ennek bizonyos a mikroorganizmusok is örülnek. A fermentáció során gázbuborékok keletkeznek, a méz folyósabbá válik, a fokhagyma pedig sötétebb színt és enyhébb ízt kap. Vagyis nem pusztán arról van szó, hogy a méz átveszi a fokhagyma aromáját: ideális körülmények között mikrobiológiai folyamatok is elindulnak.
A méznek önmagában is vannak kedvező tulajdonságai: kutatások szerint enyhítheti a köhögést és a torokirritációt, különösen megfázás idején. A fokhagyma egyik ismert hatóanyaga az allicin, amely a gerezd összezúzásakor, a benne található vegyületek reakciója során képződik. Laboratóriumi vizsgálatokban antibakteriális hatást is kimutattak vele kapcsolatban.
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Nem csak teába kerülhet aztán a mézes fokhagyma
A mézes fokhagyma gasztronómiai szempontból is érdekes párosítás. A fokhagyma enyhébb, édeskés karaktere jól illik sült zöldségekhez, sütőtökös ételekhez, salátaöntetekhez, de akár mézes-mustáros húsokhoz is. Egy különleges mártás vagy grillezéshez használt pác alapja is lehet. Aki pedig a nyers fokhagyma erőteljes ízét kevésbé kedveli, annak különösen érdekes lehet, hogyan változik meg a gerezdek aromája az érlelés során. A mézes-fokhagymás ízvilág ráadásul azoknak is tartogathat újdonságot, akik már unják a megszokott mézes-mustáros vagy fokhagymás szószokat.
Így karácsony előtt: a méz és a fokhagyma különleges párosítása mutatós, saját készítésű gasztroajándékként is vonzó lehet. A biztonságos előállításra azonban itt is ügyelni kell, ezért ajándékba csak ellenőrzött eljárással készült terméket érdemes adni.
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