2026. november 5. csütörtök Imre
4 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy bevásárlókocsi áll egy üres parkolóban, ködös időben.
Vásárlás

Itt a Lidl és a CBA válasza a decemberi 24-i kötelező boltzárra: erre készülhetnek a vásárlók

MTI
2026. november 5. 15:05 2 perc

Nem tart a december 24-i zárvatartás miatt a forgalmuk csökkenésétől a Lidl és a CBA.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Lidl Magyarország kiemelte: a vállalat még 2023-ban, az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok közül elsőként döntött úgy, hogy december 24-én pihenőnapot biztosít minden, több mint 10 500 munkavállalójának, majd ezt a gyakorlatot 2024-ben és 2025-ben is fenntartotta. Az elmúlt három év tapasztalatai alapján a Lidl közölte: a december 24-i zárvatartás miatt a forgalom nem veszik el, hanem átrendeződik az ünnepet megelőző napokra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat üzleteiben minden évben felkészülten fogadták a karácsonyi időszak megnövekedett forgalmát, így a vásárlók beszerezhették a szükséges élelmiszereket, friss árut, valamint az ajándékokat és dekorációkat anélkül, hogy december 24-én nyitva kellett volna tartani az áruházakat - hangsúlyozták. Hozzátették, hogy az előző évhez hasonlóan december 23-án 22:00-ig lesznek nyitva a Lidl áruházai országszerte.

Kapcsolódó cikkeink:

Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója szintén arról tájékoztatott, hogy pozitívan fogadták december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását, ami a hálózatukban dolgozó csaknem 40 ezer munkavállaló számára teszi lehetővé, hogy a napot a családjával tölthesse. A vállalat várakozásai szerint a döntés nem jár majd forgalomkieséssel, arra számítanak, hogy a december 24-i vásárlások a megelőző napokra helyeződnek át. A hálózathoz tartozó üzletek nyitvatartását az azokat üzemeltető franchise-partnerek határozzák meg a vásárlói igények figyelembevételéve

l. Ez a karácsonyt megelőző időszakban is így történik; ahol a várható forgalom és a helyi igények indokolják, ott a nyitvatartási idő meghosszabbítására is sor kerülhet - közölte a CBA kommunikációs igazgatója. December 24. már az idén munkaszüneti nap lesz, miután az Országgyűlés egyhangúlag támogatta a Tisza erről szóló törvényjavaslatát kedden.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #lidl #kiskereskedelem #munkaszüneti nap #zárva tartás #nyitvatartás #boltok #december 24 #boltbezárás #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:18
17:03
16:48
16:29
16:12
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
november 5. 11:25 Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 5.
Jön a Skoda nagy dobása: megújul Magyarország egyik kedvenc autója, elárulta a márkaigazgató, mi vár rá
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 5.
Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is
2026. november 5.
Új panelprogram indul Magyarországon: milliókat kaphatnak a lakástulajok felújításra, itt van minden tudnivaló
2026. november 5.
Egy nap helyett már egész hónapra szólnak az akciók: így készülnek a cégek az idei Black Fridayre
NAPTÁR
Tovább
2026. november 5. csütörtök
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet
2
2 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
3
2 hete
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
4
2 hete
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
5
3 hete
3 Parkside barkácsgép, ami nélkül nem érdemes nekimenni az őszi kerti munkáknak: most hétvégén indul az akció
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 16:04
Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 15:35
Megosztó szaloncukrokkal rukkolt elő a Stühmer 2026 karácsonyára: 4 különleges íz kapható, de az ára az igazi meglepetés
Agrárszektor  |  2026. november 5. 16:31
Hét Balatonnyi víz tűnt el Magyarországról, nincs öt évünk változtatni