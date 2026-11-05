Itt a Lidl és a CBA válasza a decemberi 24-i kötelező boltzárra: erre készülhetnek a vásárlók

Nem tart a december 24-i zárvatartás miatt a forgalmuk csökkenésétől a Lidl és a CBA.

A Lidl Magyarország kiemelte: a vállalat még 2023-ban, az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok közül elsőként döntött úgy, hogy december 24-én pihenőnapot biztosít minden, több mint 10 500 munkavállalójának, majd ezt a gyakorlatot 2024-ben és 2025-ben is fenntartotta. Az elmúlt három év tapasztalatai alapján a Lidl közölte: a december 24-i zárvatartás miatt a forgalom nem veszik el, hanem átrendeződik az ünnepet megelőző napokra.

A vállalat üzleteiben minden évben felkészülten fogadták a karácsonyi időszak megnövekedett forgalmát, így a vásárlók beszerezhették a szükséges élelmiszereket, friss árut, valamint az ajándékokat és dekorációkat anélkül, hogy december 24-én nyitva kellett volna tartani az áruházakat - hangsúlyozták. Hozzátették, hogy az előző évhez hasonlóan december 23-án 22:00-ig lesznek nyitva a Lidl áruházai országszerte.

Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója szintén arról tájékoztatott, hogy pozitívan fogadták december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását, ami a hálózatukban dolgozó csaknem 40 ezer munkavállaló számára teszi lehetővé, hogy a napot a családjával tölthesse. A vállalat várakozásai szerint a döntés nem jár majd forgalomkieséssel, arra számítanak, hogy a december 24-i vásárlások a megelőző napokra helyeződnek át. A hálózathoz tartozó üzletek nyitvatartását az azokat üzemeltető franchise-partnerek határozzák meg a vásárlói igények figyelembevételéve

l. Ez a karácsonyt megelőző időszakban is így történik; ahol a várható forgalom és a helyi igények indokolják, ott a nyitvatartási idő meghosszabbítására is sor kerülhet - közölte a CBA kommunikációs igazgatója. December 24. már az idén munkaszüneti nap lesz, miután az Országgyűlés egyhangúlag támogatta a Tisza erről szóló törvényjavaslatát kedden.