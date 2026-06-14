Irány Csehország, itt vannak a 2026-os matrica árak: cseh autópálya-matrica vásárlás

Csehország autóval könnyen elérhető úti cél, de az autópályák használatát indulás előtt érdemes külön megtervezni. A díjköteles szakaszokon 2026-ban is elektronikus matrica kell, amely nem a szélvédőre kerül, hanem a rendszámhoz kapcsolódik. A cseh autópálya-matrica árak kalkulálásakor nemcsak az számít, hány napra váltunk jogosultságot, hanem az is, mennyire környezetbarát járművel közlekedünk – egyes típusoknál akár teljes mentességet is kaphatunk. Cikkünkben végigvesszük a 2026-os cseh útdíjakat, a kedvezményes árakat, a vásárlási lehetőségeket, valamint azt is, mikor lehet szükség mentességi ügyintézésre.

Cseh autópálya-matrica 2026: ezek az árak

Aki 2026-ban Csehországba indul autóval, annak elektronikus autópálya-matricát kell váltania a díjköteles szakaszokra. Ez azt jelenti, hogy nem kapunk szélvédőre ragasztható matricát: a jogosultság a rendszámhoz kapcsolódik, a rendszer pedig ezt ellenőrzi.

A normál díjak a legfeljebb 3,5 tonnás, legalább négykerekű járművekre vonatkoznak. A 2026-os cseh autópálya-matrica ára a hivatalos díjszabás szerint:

1 napos matrica: 230 CZK

10 napos matrica: 300 CZK

30 napos matrica: 480 CZK

éves matrica: 2570 CZK

Utazástervezéskor érdemes azzal is kalkulálni, hogy a forintban fizetendő összeg az aktuális cseh korona árfolyamtól függően változhat.

Környezettudatos kedvezmények: mikor nem kell a teljes díjat fizetni?

A cseh autópálya-matrica árát nem csak az érvényességi idő határozza meg. A benzines, dízel és LPG-s autóknál a normál díjjal kell számolni, de bizonyos alacsonyabb kibocsátású járművekre kedvezményes díjszabás vonatkozik.

A 2026-os díjszabás szerint a földgázos vagy biometánnal működő, legfeljebb 3,5 tonnás járművek kedvezményes árai:

1 napos matrica: 110 CZK

10 napos matrica: 150 CZK

30 napos matrica: 240 CZK

éves matrica: 1280 CZK

Még alacsonyabb díjat kell fizetni azoknál a plug-in hibrid járműveknél, amelyek szén-dioxid-kibocsátása legfeljebb 50 g/km. Ezeknél a 2026-os árak így alakulnak:

1 napos matrica: 50 CZK

10 napos matrica: 70 CZK

30 napos matrica: 120 CZK

éves matrica: 640 CZK

A teljesen elektromos és hidrogénhajtású járművek akár teljes díjmentességet is élvezhetnek, ám a külföldön nyilvántartásba vett járművek esetében a mentesség előzetes bejelentéshez kötött.

Milyen járművekre kell cseh autópálya-matrica?

Cseh autópálya-matricát a legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű, legalább négykerekű járművekre kell venni, ha díjköteles cseh autópálya-szakaszon közlekednek. Ez a gyakorlatban a legtöbb személyautót, kisebb furgont és családi autót érinti.

Motorkerékpárra nem kell cseh autópálya-matrica, és külön jogosultságot a vontatmányokra, például utánfutóra vagy lakókocsira sem kell váltani. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek viszont már más szabály alá tartoznak: ezeknél nem a személyautós e-matrica, hanem a cseh elektronikus útdíjrendszer érvényes.

Hol kell matrica Csehországban?

Csehországban nem minden autópálya-szakasz díjköteles, ezért indulás előtt érdemes megnézni, hogy a tervezett útvonal érint-e fizetős részt. A cseh autópálya-matrica kizárólag a díjköteles autópálya-szakaszok használatára jogosít, az aktuális szakaszokat az autópályakezelő térképén lehet ellenőrizni.

Ha Brno, Prága vagy Ostrava felé autózunk, jó eséllyel díjköteles autópálya-szakaszt is érintünk. Matrica akkor is kellhet, ha csak rövid ideig használjuk az autópályát: a döntő az, hogy az adott szakasz fizetős-e.

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Cseh autópálya-matrica vásárlás

Cseh autópálya-matricát több hivatalos csatornán is lehet vásárolni. A legegyszerűbb megoldás az online vásárlás a hivatalos edalnice.cz oldalon, de aki nem szeretné előre, interneten intézni, az Csehországban, a kijelölt helyeken is megveheti a matricát.

A hivatalos értékesítési hálózatba a cseh posta egyes fiókjai, az EuroOil és a RoBiN OIL kijelölt töltőállomásai, valamint önkiszolgáló automaták tartoznak. A hivatalos csatornák használata azért is lényeges, mert a nem hivatalos értékesítőhelyek felárat számíthatnak fel.

Matricavásárlás online

Magyar autósoknak az online vásárlás lehet a legkényelmesebb megoldás, mert indulás előtt elintézhető, az e-matrica webáruház magyar nyelven is elérhető, és rögtön ellenőrizhető, hogy a rendszámhoz kapcsolódik-e az érvényes úthasználati jogosultság.

Az online vásárlásnál először a matrica típusát kell kiválasztani. Míg a magyar, a szlovén vagy éppen az osztrák autópálya-matrica vásárlásánál a járműkategória és az érvényesség időtartama a meghatározó, a cseh e-matricáknál a díjat az érvényességi idő mellett az üzemanyag típusa is befolyásolja. Ha kiválasztottuk a megfelelő kategóriát, meg kell adni a rendszámot, a jármű felségjelét és az érvényesség kezdetét.

Fizetés előtt érdemes még egyszer átnézni az adatokat, különösen a rendszámot és az érvényesség kezdőnapját. Sikeres fizetés után a vásárlásról visszaigazolás érkezik, de papíralapú matricát nem kell nyomtatni, és a szélvédőre sem kell semmit felragasztani.

Mentességi ügyintézés: amikor nem matricát kell venni

Ha Magyarországon bejegyzett, elektromos vagy hidrogénhajtású autóval szeretnénk Csehország autópálya-hálózatát használni, a díjmentességet külön kell intézni. Ahogy az áraknál is szerepelt, a Csehországban nyilvántartásba vett, kizárólag elektromos vagy hidrogénüzemű járművek automatikusan mentesülnek, a külföldön nyilvántartásba vett járművek esetében viszont bejelentésre van szükség.

A mentességi nyilatkozatot még a díjköteles autópálya használata előtt kell benyújtani. Ehhez egy kitöltött mentességi nyilatkozat űrlapra és a hivatalos tájékoztatóban meghatározott mellékletekre van szükség. A bejelentést legegyszerűbben az elektronikus ügyintézési felületen keresztül lehet megtenni.

Mi történik, ha nincs érvényes cseh autópálya-matrica?

Ha díjköteles cseh autópálya-szakaszt használunk érvényes e-matrica nélkül, az szabálysértésnek minősül. A hivatalos tájékoztatás szerint helyszíni ellenőrzésnél legfeljebb 5000 CZK, utólagos eljárásban pedig akár 20 000 CZK bírság is kiszabható. Ugyanez a kockázat akkor is fennállhat, ha a matricát megvettük, de hibás rendszámot, rossz felségjelet vagy téves érvényességi időt adtunk meg.

Vásárláskor tehát különösen a rendszámra, a jármű felségjelére és az érvényességi időre kell figyelni, mert a cseh e-matrica ezekhez az adatokhoz kapcsolódik. Ha a rendszám hibásan kerül a rendszerbe, ellenőrzéskor úgy tűnhet, mintha az autóra nem lenne érvényes úthasználati jogosultság. A kellemetlen helyzetek elkerülésére indulás előtt online is ellenőrizhető, hogy van-e érvényes cseh autópálya-matrica az adott rendszámra. Ezt az Edalnice e-matrica-ellenőrző oldalán lehet megtenni, így még utazás előtt kiderülhet, ha a vásárlásnál vagy az érvényességi idő beállításánál hiba történt.