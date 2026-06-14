Vasárnap egy hidegfront hoz országszerte záporokat és zivatarokat, emiatt hat déli vármegyében másodfokú riasztás lépett érvénybe.
Irány Csehország, itt vannak a 2026-os matrica árak: cseh autópálya-matrica vásárlás
Csehország autóval könnyen elérhető úti cél, de az autópályák használatát indulás előtt érdemes külön megtervezni. A díjköteles szakaszokon 2026-ban is elektronikus matrica kell, amely nem a szélvédőre kerül, hanem a rendszámhoz kapcsolódik. A cseh autópálya-matrica árak kalkulálásakor nemcsak az számít, hány napra váltunk jogosultságot, hanem az is, mennyire környezetbarát járművel közlekedünk – egyes típusoknál akár teljes mentességet is kaphatunk. Cikkünkben végigvesszük a 2026-os cseh útdíjakat, a kedvezményes árakat, a vásárlási lehetőségeket, valamint azt is, mikor lehet szükség mentességi ügyintézésre.
Cseh autópálya-matrica 2026: ezek az árak
Aki 2026-ban Csehországba indul autóval, annak elektronikus autópálya-matricát kell váltania a díjköteles szakaszokra. Ez azt jelenti, hogy nem kapunk szélvédőre ragasztható matricát: a jogosultság a rendszámhoz kapcsolódik, a rendszer pedig ezt ellenőrzi.
A normál díjak a legfeljebb 3,5 tonnás, legalább négykerekű járművekre vonatkoznak. A 2026-os cseh autópálya-matrica ára a hivatalos díjszabás szerint:
- 1 napos matrica: 230 CZK
- 10 napos matrica: 300 CZK
- 30 napos matrica: 480 CZK
- éves matrica: 2570 CZK
Utazástervezéskor érdemes azzal is kalkulálni, hogy a forintban fizetendő összeg az aktuális cseh korona árfolyamtól függően változhat.
Környezettudatos kedvezmények: mikor nem kell a teljes díjat fizetni?
A cseh autópálya-matrica árát nem csak az érvényességi idő határozza meg. A benzines, dízel és LPG-s autóknál a normál díjjal kell számolni, de bizonyos alacsonyabb kibocsátású járművekre kedvezményes díjszabás vonatkozik.
A 2026-os díjszabás szerint a földgázos vagy biometánnal működő, legfeljebb 3,5 tonnás járművek kedvezményes árai:
- 1 napos matrica: 110 CZK
- 10 napos matrica: 150 CZK
- 30 napos matrica: 240 CZK
- éves matrica: 1280 CZK
Még alacsonyabb díjat kell fizetni azoknál a plug-in hibrid járműveknél, amelyek szén-dioxid-kibocsátása legfeljebb 50 g/km. Ezeknél a 2026-os árak így alakulnak:
- 1 napos matrica: 50 CZK
- 10 napos matrica: 70 CZK
- 30 napos matrica: 120 CZK
- éves matrica: 640 CZK
A teljesen elektromos és hidrogénhajtású járművek akár teljes díjmentességet is élvezhetnek, ám a külföldön nyilvántartásba vett járművek esetében a mentesség előzetes bejelentéshez kötött.
Milyen járművekre kell cseh autópálya-matrica?
Cseh autópálya-matricát a legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű, legalább négykerekű járművekre kell venni, ha díjköteles cseh autópálya-szakaszon közlekednek. Ez a gyakorlatban a legtöbb személyautót, kisebb furgont és családi autót érinti.
Motorkerékpárra nem kell cseh autópálya-matrica, és külön jogosultságot a vontatmányokra, például utánfutóra vagy lakókocsira sem kell váltani. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek viszont már más szabály alá tartoznak: ezeknél nem a személyautós e-matrica, hanem a cseh elektronikus útdíjrendszer érvényes.
Hol kell matrica Csehországban?
Csehországban nem minden autópálya-szakasz díjköteles, ezért indulás előtt érdemes megnézni, hogy a tervezett útvonal érint-e fizetős részt. A cseh autópálya-matrica kizárólag a díjköteles autópálya-szakaszok használatára jogosít, az aktuális szakaszokat az autópályakezelő térképén lehet ellenőrizni.
Ha Brno, Prága vagy Ostrava felé autózunk, jó eséllyel díjköteles autópálya-szakaszt is érintünk. Matrica akkor is kellhet, ha csak rövid ideig használjuk az autópályát: a döntő az, hogy az adott szakasz fizetős-e.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Cseh autópálya-matrica vásárlás
Cseh autópálya-matricát több hivatalos csatornán is lehet vásárolni. A legegyszerűbb megoldás az online vásárlás a hivatalos edalnice.cz oldalon, de aki nem szeretné előre, interneten intézni, az Csehországban, a kijelölt helyeken is megveheti a matricát.
A hivatalos értékesítési hálózatba a cseh posta egyes fiókjai, az EuroOil és a RoBiN OIL kijelölt töltőállomásai, valamint önkiszolgáló automaták tartoznak. A hivatalos csatornák használata azért is lényeges, mert a nem hivatalos értékesítőhelyek felárat számíthatnak fel.
Matricavásárlás online
Magyar autósoknak az online vásárlás lehet a legkényelmesebb megoldás, mert indulás előtt elintézhető, az e-matrica webáruház magyar nyelven is elérhető, és rögtön ellenőrizhető, hogy a rendszámhoz kapcsolódik-e az érvényes úthasználati jogosultság.
Az online vásárlásnál először a matrica típusát kell kiválasztani. Míg a magyar, a szlovén vagy éppen az osztrák autópálya-matrica vásárlásánál a járműkategória és az érvényesség időtartama a meghatározó, a cseh e-matricáknál a díjat az érvényességi idő mellett az üzemanyag típusa is befolyásolja. Ha kiválasztottuk a megfelelő kategóriát, meg kell adni a rendszámot, a jármű felségjelét és az érvényesség kezdetét.
Fizetés előtt érdemes még egyszer átnézni az adatokat, különösen a rendszámot és az érvényesség kezdőnapját. Sikeres fizetés után a vásárlásról visszaigazolás érkezik, de papíralapú matricát nem kell nyomtatni, és a szélvédőre sem kell semmit felragasztani.
Mentességi ügyintézés: amikor nem matricát kell venni
Ha Magyarországon bejegyzett, elektromos vagy hidrogénhajtású autóval szeretnénk Csehország autópálya-hálózatát használni, a díjmentességet külön kell intézni. Ahogy az áraknál is szerepelt, a Csehországban nyilvántartásba vett, kizárólag elektromos vagy hidrogénüzemű járművek automatikusan mentesülnek, a külföldön nyilvántartásba vett járművek esetében viszont bejelentésre van szükség.
A mentességi nyilatkozatot még a díjköteles autópálya használata előtt kell benyújtani. Ehhez egy kitöltött mentességi nyilatkozat űrlapra és a hivatalos tájékoztatóban meghatározott mellékletekre van szükség. A bejelentést legegyszerűbben az elektronikus ügyintézési felületen keresztül lehet megtenni.
Mi történik, ha nincs érvényes cseh autópálya-matrica?
Ha díjköteles cseh autópálya-szakaszt használunk érvényes e-matrica nélkül, az szabálysértésnek minősül. A hivatalos tájékoztatás szerint helyszíni ellenőrzésnél legfeljebb 5000 CZK, utólagos eljárásban pedig akár 20 000 CZK bírság is kiszabható. Ugyanez a kockázat akkor is fennállhat, ha a matricát megvettük, de hibás rendszámot, rossz felségjelet vagy téves érvényességi időt adtunk meg.
Vásárláskor tehát különösen a rendszámra, a jármű felségjelére és az érvényességi időre kell figyelni, mert a cseh e-matrica ezekhez az adatokhoz kapcsolódik. Ha a rendszám hibásan kerül a rendszerbe, ellenőrzéskor úgy tűnhet, mintha az autóra nem lenne érvényes úthasználati jogosultság. A kellemetlen helyzetek elkerülésére indulás előtt online is ellenőrizhető, hogy van-e érvényes cseh autópálya-matrica az adott rendszámra. Ezt az Edalnice e-matrica-ellenőrző oldalán lehet megtenni, így még utazás előtt kiderülhet, ha a vásárlásnál vagy az érvényességi idő beállításánál hiba történt.
A Pénzcentrum 2026. június 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. június 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén is.
A horvát tengerpart, az olasz üdülővárosok vagy a Balaton környéke ilyenkor szinte garantáltan megtelik, a megnövekedett forgalom pedig hosszabb menetidővel járhat.
Nagyot bukott a Széchenyi fürdő a külföldi turisták szemében: a világ legnagyobb csalódásai közé került
Egy friss kutatás közel százezer látogatói értékelés alapján rangsorolta a világ legnagyobb csalódást okozó turisztikai látványosságait.
A csúcshőmérséklet akár a 35 fokot is elérheti.
Elalvás okozhatta a kettős tragédiát: nyolcan vesztették életüket a hajnali balesetekben egy magyar autópályán
Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Baleset miatt torlódik az M7-es autópálya forgalma a Balaton felé vezető oldalon, Székesfehérvár közelében
Erre nagyon figyelj! Közel húsz év után teljesen átalakul az éjszakai közlekedés a fővárosban és környékén
Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat.
A Pénzcentrum 2026. június 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Súlyos áramütést szenvedett egy 11 éves fiú csütörtök délután a várpalotai vasútállomáson, miután felmászott egy vasúti szerelvény tetejére.
Munkagépeknek hajtott egy kamion az M1-esen Töltéstavánál, a jármű kigyulladt.
Kettészakad az ország időjárása pénteken: ragyogó napsütés mellett zivatarokra figyelmeztetnek a keleti részen
Pénteken többnyire napos időre számíthatunk 20 és 24 fok közötti csúcshőmérséklettel, a keleti országrészben azonban záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
A szektorban működő szolgáltatók szerint a megkeresések száma akár a tavalyi felére is visszaeshet, miközben a desztinációk közti arányok is jelentősen átrendeződtek.
A Metallica budapesti koncertjei miatt jelentős forgalmi változásokra és útlezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén.
Trükkös árazás miatt vizsgálják a fapados óriást: felháborodtak a gyermekes családok a kötelező díj miatt
Vizsgálatot indított a brit verseny- és piacfelügyeleti hatóság (CMA) a Ryanair ellen.
Valódi mediterrán életérzés tömegek nélkül: ezen a titkos parton akár 30 százalékkal olcsóbban nyaralhatsz
Az Iseói‑tó az olasz tóvidék egyik legszebb, mégis alig ismert gyöngyszeme: a Comói-tónál csendesebb, autentikusabb és jóval megfizethetőbb.
Időjárási fordulat jön: napokon belül berobban a kánikula, ekkor érkezik meg igazán a nyár Magyarországra
A berobbanó kánikula és a csapadékhiány súlyos aszályt és növénykárokat okozhat.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.