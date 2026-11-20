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Figyelem! Veszélyes gyermektermékre figyelmeztet a hatóság, már baleset is történt
Fulladás-, beszorulás- és sérülésveszély miatt visszahívnak egy gyermekek biztonságát szolgáló ajtó- és lépcsőrácsot. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) november 20-i figyelmeztetése szerint a termék Magyarországon is elérhető lehetett, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a használatával.
A visszahívás a relaxdays márkájú, fúrás nélkül rögzíthető, szürke színű biztonsági rácsot érinti, amely 82–87 centiméter széles. A termék német megnevezése Treppenschutzgitter ohne Bohren, modellszáma 10051641_8156, tételszáma 2025-10000120, vonalkódja pedig 4052025855758. Az NKFH tájékoztatása szerint a terméket a Kaufland webáruházban is értékesítették.
A visszahívás oka, hogy a rács függőleges pálcái közötti távolság túl nagy. Emiatt egy kisgyermek teste könnyen átcsúszhat a réseken, miközben a feje beszorulhat a rudak közé. Ez fulladásveszélyt és súlyos sérüléseket okozhat.
A hatóság tájékoztatása szerint a termékkel kapcsolatban már korábban is történt baleset. A biztonsági problémák ráadásul nem merülnek ki a túl nagy réseken, a rácson a kötelező biztonsági jelölések sem szerepelnek, a használati útmutató pedig hibás.
Mit tegyenek, akik már megvásárolták?
Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett rácsot azonnal szereljék le, és ne használják tovább. A gyártó önkéntesen visszahívja a terméket, az érintettek pedig a visszavétel részleteiről a relaxdays hivatalos tájékoztató oldalán tájékozódhatnak.
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A gyártó közleménye szerint a visszahívás az érintett termékek teljes vételárának visszatérítésével jár. A vásárlók az ügyfélszolgálaton keresztül vagy közvetlen visszaküldéssel intézhetik a visszavételt, a pénz visszafizetéséhez azonban szükség van a rendelési számra. Az ügyfélszolgálat a support@relaxdays.de e-mail-címen, illetve a +49 345 56670930 telefonszámon érhető el.
A gyártó tájékoztatása szerint a terméket 2025 októbere és 2026 augusztusa között forgalmazták, többek között a Kaufland, az Amazon, az Otto és a bol.com online piacterein is. A vásárlóknak ezért érdemes ellenőrizniük a rács típusát és azonosítóit, akkor is, ha nem közvetlenül a Kaufland oldaláról rendelték meg.
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