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Egyre több magyar tölti a tengeren a karácsonyt: már napi 30 ezer forintért is elcsíphető egy utazás
Egy év alatt közel megduplázódott a karácsonyi és szilveszteri hajóút-foglalások összértéke, miközben az utasok száma több mint kétszeresére nőtt. Az ünnepi utakra fejenként átlagosan 476 ezer forintért foglaltak a magyar vendégek, ami 30 százalékkal magasabb az éves átlagnál. A legkedvezőbb árú, egyhetes hajóút napi 30 ezer forinttól elérhető. A legnépszerűbb úti cél a magyar vendégek körében a Földközi-tenger.
A hajóutak online foglalására szakosodott magyar startup, a clickncruise.hu adatai szerint idén közel 80 százalékkal nőtt a karácsonyi és szilveszteri hajóút-foglalások száma, az utasoké pedig több mint kétszeresére emelkedett az előző év azonos időszakához képest.
„Az utasok száma azért nőtt gyorsabban, mint a foglalásoké, mert egyre többen utaznak együtt, nagyobb társaságban. Például az ünnepi hajóútjainkra idén a legnagyobb magyar társaság tízfős, ami öt felnőttet és öt gyermeket jelent. Ők négy kabinban utaznak az MSC Seaside karibi hajóútján, december 21-i indulással" – mondta Hajdu-Pásztor Petra, a CLICKnCRUISE alapítója.
A foglalásonkénti átlagos utasszám két év alatt 2,6-ról 3,3 főre emelkedett. A foglalások 48 százaléka párokhoz, 38 százaléka gyermekes családokhoz, 10 százaléka legalább 3 felnőttből álló többgenerációs vagy baráti társaságokhoz kötődik, 4 százaléka pedig egy főre szól. Minden negyedik foglaláshoz több kabin is tartozik.
Az ünnepi hajóutak 90 százaléka egyhetes. Az átlagos ünnepi út 7,5 éjszakás. Rövid, 3–5 éjszakás ünnepi út egyáltalán nem szerepel a magyar vendégek foglalásai között, míg az év egészében ezek a foglalások ötödét teszik ki.
Már napi 30 ezer forintból is kihozható egy ünnepi hajóút
Az ünnepi hajóutak átlagos foglalási értéke 1,5 millió forint, ami 51 százalékkal magasabb a 2026-os éves átlagnál. Mégis a foglalások legnagyobb része (46%) 700 ezer és 1,5 millió forint kosárérték-kategóriát jelent. Harmaduk meghaladja az 1,5 millió forintos kosárértéket, ötödük pedig 700 ezer forint alatti. Az egy főre jutó 476 ezer forintos átlagos foglalási érték 7,5 éjszakára szól, ez fejenként és éjszakánként kb. 64 ezer forint. Ebben benne van a szállás, a teljes ellátás és a fedélzeti programok. Ünnepekkor egy éjszaka a hajón 21 százalékkal kerül többe az éves átlagnál, ez fele annyival több, mint más téli dátumokon.
„A legnagyobb értékű, 5,1 millió forintos foglalás egy háromfős család egyhetes földközi-tengeri útjára szól, az MSC World Asia Yacht Club lakosztályába” – mondta az alapító. A legkisebb értékű, mintegy 400 ezer forintos foglalás egy főre, belső kabinos elhelyezésre, egyhetes földközi-tengeri hajóútra érkezett. Ez napi körülbelül 57 ezer forintos költséget jelent, amely a szállást és a teljes ellátást is tartalmazza.
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A Földközi-tenger népszerűsége töretlen a magyarok körében
A Földközi-tenger az év végi időszakban is kiemelten népszerű a magyar utasok körében. A 2024-ben még 50 százalékos részesedésű Perzsa-öböl idén teljesen kiesett az ünnepi hajóutak kínálatából, miután a térség konfliktusai miatt több hajótársaság törölte a 2026/27-es téli szezonra tervezett útjait. Helyette viszont a Karib-térség hajóútjai iránt nőtt a kereslet a magyar utasok körében. De sokakat vonz a Kanári-szigetek és Madeira is.
A legnépszerűbb kabintípus a magyar utasok körében továbbra is az erkélyes, 52 százalékos részesedéssel, noha egy főre vetített ára átlagosan 43 százalékkal magasabb a belső kabinénál.
Az ünnepi foglalók 35 százaléka korábban is foglalt már hajóutat a CLICKnCRUISE-nál, míg 2025-ben 19, 2024-ben pedig 15 százalék volt az arányuk. „Van olyan vendégünk is, akinek ez az ünnepi út már a 7. hajóútja lesz, amit oldalunkon foglalt" – tette hozzá a cég alapítója.
Bár akadnak extrém módon előrelátó vendégek, a tavalyi évben az ünnepi utakra szóló foglalások több mint negyede november második felétől érkezett. Idén már az ünnepi foglalások 35 százaléka az indulás előtti 1-2 hónapban befutott. Ezzel szemben 2024-ben még a vendégek 44 százaléka fél évnél is korábban foglalt. „A visszatérő vendégek már jól ismerik a hajótársaságok árazási dinamikáját, például a most aktuális év végi leárazást, amivel az ünnepi hajóutak is kedvezménnyel foglalhatók – mondta Hajdu-Pásztor Petra. – Valószínűleg ez is ott lehet a kivárás okai mögött, ami egyúttal azt is jelenti, hogy lehet még az idei ünnepi időszakra foglalni."
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