Középkori épületek, ünnepi fények és egy hatalmas karácsonyfa a történelmi főtéren: Észtország fővárosa advent idején egészen különleges arcát mutatja. Tallinn karácsonyi vásár programjai november 20-tól egészen január 6-ig várják a látogatókat, a történelmi óvárosban évszázados hagyományok elevenednek meg, de a kézműves vásárok és a családi programok sem maradnak el. Cikkünkben bemutatjuk Tallinn adventi vásár helyszínét, nyitvatartását és legfontosabb programjait, valamint a repülőjegyárakról és a környék további karácsonyi rendezvényeiről is összegyűjtöttük a tudnivalókat.

Tallinn karácsonyi vásár 2026: időpont és nyitvatartás

Idén 26. alkalommal rendeznek adventi vásárt az észt fővárosban: november 20-tól egészen január 6-ig várja Tallinn karácsonyi vásár látogatóit. A rendezvény árusítóstandjai mindennap 10:00 és 20:00 óra között tartanak nyitva, a forró italokat kínáló standok azonban tovább üzemelnek: vasárnaptól csütörtökig 22:00 óráig, pénteken és szombaton pedig 23:00 óráig.

Hol van a tallinni adventi vásár?

Az észt főváros történelmi óvárosában – amely 1997 óta az UNESCO világörökség része – található a Városháza tér (Raekoja plats), amely idén télen is megtelik Tallinn karácsonyi vásár programjaival. A középkori épületekkel körülvett téren, a gótikus városháza előtt állítják fel az ünnepi faházakat és a feldíszített karácsonyfát, a vásár tehát különleges történelmi környezetben várja a látogatókat. A Városháza tér karácsonyfájához több évszázados hagyomány kapcsolódik: a városban már 1441-ben állítottak ünnepi fát a téren. Tallinnt így a nyilvános karácsonyfa-állítás egyik legkorábbi ismert európai helyszíneként tartják számon.

Hogyan juthatunk el Tallinnba Budapestről?

Tallinn ugyan autóval és vonattal is megközelíthető Budapestről, ám mindkét lehetőség meglehetősen hosszú utazást jelent. Közúton útvonaltól függően mintegy 1600–1800 kilométert kell megtenni, ami legalább 20–22 óra vezetést jelent pihenők nélkül. Vonattal még hosszabb az út: közvetlen járat nincs, több átszállással és nagyjából 30–35 órás vagy akár hosszabb menetidővel kell számolni. Éppen ezért egy adventi kiránduláshoz a repülő jelenti a legpraktikusabb választást.

Budapest–Tallinn repülővel

Budapest és Tallinn között a Wizz Air közvetlen járatokat üzemeltet, amelyekkel körülbelül 2 óra 25 perc alatt lehet eljutni az észt fővárosba. A közvetlen járatok hetente több alkalommal közlekednek, átszállással azonban mindennap több utazási lehetőség közül is választhatunk.

A repülőjegyek árát jelentősen befolyásolja az utazás és a foglalás időpontja. Jól megválasztott dátummal és időben történő foglalással akár 19–25 ezer forintért is eljuthatunk Tallinnba, ugyanakkor még a fapados légitársaságok járatain is találkozhatunk 80–120 ezer forintos egyirányú jegyárakkal, ezért érdemes időben megtervezni az utazást.

Tallinn nemzetközi repülőtere mindössze 4 kilométerre található a városközponttól, így az óváros és a karácsonyi vásár helyszíne is könnyen elérhető. A repülőtérről a T2-es vagy a T4-es villamossal lehet bejutni a belvárosba, a T4-es járat Viru megállójától pedig rövid sétával elérhető a Városháza tér.

Tallinn karácsonyi vásár 2026: programok és látnivalók

A tallinni adventi vásár a karácsonyi ajándékok és ünnepi finomságok mellett változatos programokkal is várja a látogatókat. A rendezvény november 20-án, 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a Városháza téren álló karácsonyfa fényeinek felkapcsolásával kezdődik. November 29-én, advent első vasárnapján pedig a város polgármestere és a tallinni székesegyház esperese közösen gyújtja meg az adventi gyertyát, karácsonyi énekek kíséretében.

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A vásár színpadán péntekenként, szombatonként és vasárnaponként koncertekkel, néptáncbemutatókkal és más kulturális műsorokkal készülnek. A legkisebbeket hagyományos körhinták és a Mikulásház várja, amely november 29-től mindennap 12 és 18 óra között látogatható. A gyerekek versekkel is készülhetnek a Mikulásnak, aki édességgel jutalmazza őket.

Az ünnepi forgataghoz természetesen a hagyományos észt vásári ételek és italok is hozzátartoznak. A látogatók többek között véres hurkát (verivorst), savanyú káposztát (hapukapsas), fűszeres mézeskalácsot (piparkook), frissen sült péksüteményeket és forró fűszeres italokat kóstolhatnak. Az árusok kínálatában helyi kézműves termékek, karácsonyfadíszek, gyertyák, kötött ruhadarabok és észt tervezők ajándéktárgyai is megtalálhatók. A 2026-os vásáron különös hangsúlyt kapnak a helyi alkotók termékei és a környezettudatos megoldások.

További karácsonyi vásárok Tallinnban és környékén

A Városháza téri rendezvény mellett Tallinn több pontján és a környező településeken is tartanak adventi vásárokat. Ezek között több héten át működő karácsonyi piacok és egynapos, elsősorban helyi kézműves termékeket kínáló rendezvények is találhatók.

Balti Jaam karácsonyi vásár: november 20. és január 6. között a tallinni pályaudvar melletti piacon (Kopli tn 1) karácsonyfákat, kézműves ajándékokat, ünnepi finomságokat és forró italokat kínálnak.

november 20. és január 6. között a tallinni pályaudvar melletti piacon (Kopli tn 1) karácsonyfákat, kézműves ajándékokat, ünnepi finomságokat és forró italokat kínálnak. Észt Művészeti Akadémia (EKA) karácsonyi vására: december 12–13-án az akadémia épületében (Pőhja pst 7) öt emeleten mutatják be munkáikat a hallgatók és az észt alkotók.

december 12–13-án az akadémia épületében (Pőhja pst 7) öt emeleten mutatják be munkáikat a hallgatók és az észt alkotók. Telliskivi karácsonyi vásár: december 19-én a kreatív negyedben (Telliskivi tn 60a/2) helyi tervezők, kézművesek és művészek kínálnak egyedi ajándékokat, ékszereket, kötött ruhadarabokat és lakásdekorációkat.

december 19-én a kreatív negyedben (Telliskivi tn 60a/2) helyi tervezők, kézművesek és művészek kínálnak egyedi ajándékokat, ékszereket, kötött ruhadarabokat és lakásdekorációkat. Loo karácsonyi vásár: a Tallinntól keletre fekvő településen december 5-én, 11:00 és 18:00 között rendeznek ünnepi piacot a Saha tee 11. szám alatt.

További adventi vásárok Európában

Tallinn mellett számos más európai város is különleges ünnepi hangulattal várja a látogatókat. A közép-európai adventi vásárok között népszerű úti cél Bécs, Zágráb és Krakkó, ahol a történelmi városközpontok, a kézműves portékák és a hagyományos karácsonyi finomságok teremtik meg az ünnepi hangulatot.

A karácsonyi vásárok kedvelőinek Pozsony, Kassa és Prága is érdekes választás lehet, ráadásul ezek a városok Magyarországról jóval könnyebben elérhetők, mint az észt Tallinn. Itthon a budapesti Vörösmarty téri vásár és az óbudai adventi forgatag mellett több vidéki rendezvényt, például a pécsi és győri karácsonyi vásárt is érdemes felkeresni.