A romániai Mere diszkontláncot működtető, orosz hátterű Torgservice RM SRL fizetésképtelenségre hivatkozva csődeljárás megindítását kérte maga ellen. Az uniós szankciós listán szereplő tulajdonosokhoz köthető vállalat tetemes adósságot halmozott fel, miközben a hálózat idén augusztusban a magyar piacról is végleg kivonult.

A bírósághoz benyújtott dokumentumok szerint a 16 romániai áruházzal rendelkező cég elismerte fizetésképtelenségét és már nem lát esélyt pénzügyi helyzetének rendezésére.

A Torgservice RM még 2017-ben lépett be a román piacra azzal a céllal, hogy a piaci átlagnál húsz százalékkal alacsonyabb árakkal egy ötven üzletből álló hálózatot építsen ki. A tervek azonban nem váltak valóra. Bár a 2017 és 2024 közötti folyamatos veszteségek után tavaly sikerült egy kisebb, mintegy 302 millió forintnak megfelelő nyereséget elkönyvelniük, idén nyárra az adósságállományuk fenntarthatatlanná vált. A társaság 2026 júliusára megközelítőleg 1,9 milliárd forintnyi összeggel tartozott a beszállítóknak, az adóhatóság felé pedig 465 millió forintos hátralékot halmozott fel - írta a Portfolio.

A vállalat mögött a legnagyobb orosz diszkontláncot, a Szvetofort is birtokló Snejder család áll. A román leányvállalatban 87 százalékos részesedéssel rendelkező Szergej és Andrej Snejder ráadásul az Európai Unió szankciós listáján is szerepel, mivel az Oroszország által megszállt ukrán területeken is folytatnak üzleti tevékenységet.

A lánc magyarországi próbálkozása szintén tiszavirág-életűnek bizonyult. A raktáráruház jellegű, olcsó termékeket kínáló diszkont első és egyetlen hazai üzlete tavaly decemberben nyílt meg Budapest XVIII. kerületében, Basket Plus néven. A korábban beharangozott országos terjeszkedésből végül semmi nem valósult meg, az üzlet pedig idén augusztusban végleg bezárt.