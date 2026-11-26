Komoly fejlesztések előtt állhat Budapest, miután újabb megállapodásokat kötött a főváros és a kormány. A csütörtöki egyeztetésen Rákosrendező jövőjéről, a lakhatási válság enyhítéséről, valamint a közlekedési beruházások felgyorsításáról is döntöttek. A legnagyobb horderejű bejelentés, hogy közös projektcéget hoz létre az állam és a főváros Rákosrendező fejlesztésére, miközben Budapestnek nem kell kifizetnie a terület vételárának hátralévő részleteit sem. Emellett milliárdos lakhatási program és több jelentős közlekedési beruházás is körvonalazódik.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülését követően Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatón ismertette a megállapodásokat. Az egyik legfontosabb eredmény, hogy az állam és Budapest közös projektcéget hoz létre Rákosrendező fejlesztésére.

A főváros a ráfordításainak megfelelően 25–30 százalékos tulajdonrészt szerez a társaságban. A megállapodás része az is, hogy Budapestnek nem kell kifizetnie a terület megvásárlásának hátralévő vételárrészleteit. Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy a kormány európai uniós források bevonásával támogatja a főváros által korábban kiválasztott tervpályázat megvalósítását.

A fejlesztés Budapest egyik legnagyobb városépítési projektje lehet. A cél egy új, közlekedési kapcsolatokkal jól ellátott városrész kialakítása, amelyben a lakóingatlanok mellett megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek, zöldterületek és közösségi szolgáltatások is helyet kaphatnak.

A Dunát is új alapokra helyeznék, a bevételeket visszaforgatják a partok fejlesztésébe

A Duna-partok hasznosításáról is megállapodás született. Az állam és a főváros 50-50 százalékos tulajdonú társaságon keresztül, a BKK szervezetén belül hangolja össze a folyóparti területek hasznosítását. A rendszer 2028. január 1-jétől indulhat. A tervek szerint a hajózásból származó bevételeket visszaforgatják a rakpartok és a vízparti közterületek fejlesztésébe, miközben a fővárosiak számára is hozzáférhetőbbé tennék a Duna-partokat.

A lakhatási problémák kezelése szintén fontos része volt az egyeztetésnek. A bejelentések szerint 11 milliárd forintos lakhatási csomag indul, amelynek részeként 5 milliárd forintot használaton kívüli, rossz állapotú ingatlanok felújítására fordítanak. Ezek között üresen álló, korábban más célokat szolgáló épületek, akár iskolaépületek is szóba jöhetnek.

További 4 milliárd forinttal erősítik meg a fővárosi lakásügynökséget, amelynek feladata a szociális lakhatási szolgáltatások bővítése és a rászorulók lakáshoz jutásának segítése. A program a hajléktalan emberek lakhatási lehetőségeinek javítását is célozza.

A főváros eközben az uniós forrásokból finanszírozott bérlakás-építési és -felújítási projektek támogatását is bővítené. A tervek szerint 2027 elején a kerületek pályázhatnak majd szociális bérlakások építésére és felújítására. Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a vissza nem térítendő támogatásokat egy ugyanekkora összegű, kedvezményes hitelkonstrukcióval egészítenék ki.

Új villamosok, metrófejlesztés és a Nagykörút felújítása is jöhet

A közlekedési beruházások területén szintén több fontos megállapodás született. A felek európai uniós forrásból indítanak fejlesztési projekteket, köztük a pesti Nagykörút komplex felújítását, az M3-as metró északi meghosszabbításának előkészítését és a pesti fonódó villamoshálózat kialakítását.

A jelenlegi ütemezés szerint a Nagykörút felújítása 2029 végéig, a másik két projekt pedig 2030 végéig valósulhat meg. A szoros uniós határidők miatt a kormány vállalta, hogy kiemelt beruházássá minősíti a fejlesztéseket, ezzel is gyorsítva az előkészítést és a kivitelezéshez szükséges eljárásokat.

Közben a budai fonódó villamos déli meghosszabbításának munkálatai is elindulnak. A Szent Gellért tértől a Budafoki útig tartó új szakasz a Műegyetem és az ELTE környékét, az Infoparkot, valamint a Kopaszi-gát térségét is bekapcsolja a villamoshálózatba.

A következő években a HÉV-vonalak korszerűsítése is napirenden marad. A nagyobb fejlesztések ugyanakkor jelentős közlekedési fennakadásokat okozhatnak, hiszen több beruházás kivitelezése időben átfedheti egymást.

Januártól regionális BKK szervezi a fővárosi és az agglomerációs közlekedést

A mostani megállapodások mellett egy korábban bejelentett változás is közeleg. A főváros és az állam november 12-én aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást, amely alapján 2027. január 1-jétől közös közlekedésszervező irányítja majd Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését.

Az új társaság a fővárosi járatok mellett a HÉV-ek, az elővárosi vasút és a Budapestre érkező elővárosi autóbuszok közlekedésének összehangolásáért is felel majd. A cél az átszállások egyszerűsítése, a járatok összehangolása és a szolgáltatások fejlesztése.

A mostani egyeztetések alapján Budapest következő éveit egyszerre határozhatják meg a rozsdaövezetek megújítását célzó ingatlanfejlesztések, a lakhatási programok és a közösségi közlekedés átalakítása. A nagy kérdés a következő időszakban az lesz, hogy a bejelentett beruházásokhoz szükséges uniós források, engedélyek és kivitelezési kapacitások időben rendelkezésre állnak-e.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA