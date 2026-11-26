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Azonnal vedd el a gyerektől, ha ilyet rendeltél a Temuról: fulladásveszély miatt hívták vissza ezt a plüssfigurát
Veszélyes gyermekjátékra figyelmeztetett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: súlyos fulladásveszély miatt visszahívták az Anna plüssbabát, amely a Temu online piacterén is elérhető volt. A Jégvarázs szereplőjét ábrázoló játék köpenyén található díszgomb ugyanis könnyen leválhat, a kis méretű alkatrészt pedig a gyermekek lenyelhetik. Ez akár a légutak elzáródásához és fulladáshoz is vezethet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket azonnal vegyék el a gyermekektől.
Súlyos fulladásveszély miatt Anna plüssbaba (Jégvarázs) került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került.
A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ezért figyelemfelhívásban tájékoztatta a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.
- Termék megnevezése: plush doll Anna Frozen / Anna plüssbaba (Jégvarázs)
- Modellszám / Típus: 643218636
- Értékesítési hely: Online piactér (Temu)
- Gyártó: Too toys (Dongguan City, Kína)
- EU-s meghatalmazott képviselő: Apex CE Specialists GmbH (Düsseldorf, Németország)
- Csomagolás leírása: Átlátszó műanyag zacskó. Maga a termék a Jégvarázs című animációs film Anna karakterét ábrázoló puha plüssbaba, amely egy kék-lila ruhát és köpenyt visel.
Visszahívás oka súlyos fulladásveszély. A játék mechanikai biztonsági ellenőrzése során a baba köpenyén található díszgomb könnyen levált. Ez a leszakadó kisméretű, kemény alkatrész teljesen belefér a szabványos kis alkatrészek vizsgálóhengerébe, így a kisgyermekek játék közben a szájukba vehetik és lenyelhetik, ami a belső légutak elzáródásához és fulladáshoz vezethet.
Amennyiben a fenti leírásnak megfelelő Anna plüssbabát az online felületről valaki megrendelte, a súlyos balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul vegye el a gyermekektől, és ne engedje, hogy tovább játszon vele. A termék visszavételével és a vételár rendezésével kapcsolatban fel kell venni a kapcsolatot a forgalmazóval.
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