2026. november 8. vasárnap Zsombor
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pozsony – Karácsonyi vásár a Főtéren az esti szürkületben. / Bratislava - Christmas market on the Main square in evening dusk.
Vásárlás

Pozsony karácsonyi vásár 2026: mutatjuk az adventi vásárok helyszíneit, nyitvatartását és programjait

Pénzcentrum
2026. november 8. 10:33 5 perc

Pozsony az adventi időszakban különösen népszerű úti cél a magyar turisták körében, hiszen Budapestről autóval és vonattal is könnyen megközelíthető. A szlovák főváros történelmi belvárosában november végétől ünnepi vásárok, karácsonyi fények és változatos programok várják a látogatókat. Összegyűjtöttük, mik Pozsony karácsonyi vásár szezonjának legfontosabb dátumai és helyszínei, milyen programokkal várja a látogatókat a pozsonyi adventi vásár, és azt is, hogyan érdemes Budapestről útnak indulni a szlovák adventi ünnepségekre.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Pozsony karácsonyi vásár 2026: mikor kezdődik és meddig tart?

A pozsonyi karácsonyi vásár 2026-ban november 26-án, csütörtökön nyitja meg kapuit, és egészen 2027. január 3-ig várja a látogatókat. A szlovák főváros legnagyobb adventi vásárát a belvárosi Főtéren rendezik meg, ahol naponta 10:00 és 22:00 között több mint 70 pavilon kínál ünnepi ételeket, italokat és ajándéktárgyakat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adventi időszak ünnepélyes megnyitóját november 27-én, pénteken tartják, amikor kulturális programok kíséretében felkapcsolják a Főtér karácsonyfájának fényeit. Ezt követően egészen január elejéig folytatódnak az ünnepi programok, ám december 24-én és 25-én szünetel a vásár. A 15 méter magas jegenyefenyőt már november elején felállították a téren.

Budapest karácsonyi vásár 2026: indul az adventi szezon, mutatjuk a helyszíneket, a nyitvatartást és a programokat
EZ IS ÉRDEKELHET
Budapest karácsonyi vásár 2026: indul az adventi szezon, mutatjuk a helyszíneket, a nyitvatartást és a programokat
Indulnak a budapesti adventi vásárok 2026-ban! Mutatjuk a Vörösmarty téri és a Bazilika előtti vásár nyitvatartását, programjait és a legfontosabb tudnivalókat.

Hol található a pozsonyi karácsonyi vásár?

Pozsony karácsonyi vásár helyszínei elsősorban a történelmi belváros terein találhatók, így a különböző részek gyalog is könnyen bejárhatók. A legnagyobb vásárt a Főtéren (Hlavné námestie) rendezik meg, de a közeli Hviezdoslav téren (Hviezdoslavovo námestie) is karácsonyi standok várják a látogatókat.

A Főtér a pozsonyi óváros szívében, a Régi Városháza mellett található. A vásár központjában áll a feldíszített karácsonyfa, körülötte pedig ünnepi pavilonok sorakoznak. A Hviezdoslav tér néhány perc sétára található innen, a Szlovák Nemzeti Színház történelmi épülete közelében. A két fő helyszín mellett a Ferenciek terén (Františkánske námestie) állítják fel az ünnepi programok fő színpadát, míg a Prímási téren (Primaciálne námestie) karácsonyi erdő és családi programok várják az érdeklődőket.

Pozsonyi karácsonyi vásár autóval: útvonal és parkolás

Pozsony Budapestről autóval körülbelül 200 kilométerre található, az út forgalomtól függően nagyjából 2–2,5 órát vesz igénybe. A legegyszerűbb útvonal az M1-es autópályán Győr irányába, majd az M15-ösön Rajkáig vezet, ahonnan a szlovák D2-es autópályán lehet továbbhaladni Pozsony felé. Az autópályák használatához magyar és szlovák autópálya-matrica is szükséges.

A pozsonyi belvárosban a parkolás fizetős, ráadásul egyes belvárosi utcákban csak parkolási engedéllyel lehet megállni, ezért ha az utcán szeretnénk parkolni, mindenképp ellenőrizzük körültekintően a kiválasztott hely feltételeit. Aki elkerülné a belvárosi parkolóhely-keresést, annak jó megoldást jelenthetnek a P+R parkolók. A Budapestről érkezők számára például a pozsonyligetfalui (Petržalka) Macharova P+R parkoló lehet praktikus választás, ahonnan többek között a 83-as, 84-es, 91-es, 92-es, 93-as és 94-es buszjáratokkal lehet a belváros felé utazni.

Pozsony karácsonyi vásár vonattal és tömegközlekedéssel

Pozsony Budapestről közvetlen vonattal is könnyen megközelíthető. A járatok a Nyugati pályaudvarról jellemzően kétóránként indulnak, a menetidő körülbelül két és fél óra. A vonatok a pozsonyi főpályaudvarra (Bratislava hlavná stanica) érkeznek, ahonnan tömegközlekedéssel néhány perc alatt elérhető a történelmi belváros.

A pozsonyi főpályaudvartól az 1-es villamossal érdemes a Centrum (Námestie SNP) megállóig utazni, ahonnan a Főtér néhány perc sétával elérhető. A pozsonyi tömegközlekedésben a járműveken érintésmentes bankkártyával is lehet jegyet vásárolni, így utazás előtt nem kell külön a jegyvásárlással bajlódni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Prága karácsonyi vásár 2026: itt vannak a prágai adventi vásár helyszínei, nyitvatartása
EZ IS ÉRDEKELHET
Prága karácsonyi vásár 2026: itt vannak a prágai adventi vásár helyszínei, nyitvatartása
Adventi kirándulást tervezel Prágába? Összegyűjtöttük a 2026-os karácsonyi vásárok időpontjait, helyszíneit, programjait és a hasznos utazási tippeket.

Pozsonyi adventi vásár 2026: programok és látnivalók

A pozsonyi adventi vásár 2026-ban nemcsak az ünnepi standokról, hanem koncertekről, családi programokról és különleges karácsonyi látnivalókról is szól. A kulturális események központja a Ferenciek tere (Františkánske námestie), ahol péntektől vasárnapig folklórműsorok, élőzenei koncertek, DJ-fellépések és iskolai együttesek előadásai váltják egymást. A gyerekek november 27-től egy interaktív karácsonyi játékban is részt vehetnek, amelynek során az óváros utcáit bejárva kell mesebeli lényeket felfedezniük és különböző rejtvényeket megoldaniuk.

Az ünnepi programsorozat megnyitója november 27-én 17:30-kor kezdődik, ennek egyik látványos és népszerű része, amikor felkapcsolják a Főtér karácsonyfájának fényeit 18:15-kor. A családok számára különösen érdekes lehet a Prímási téren november 26. és december 13. között felállított karácsonyi erdő, amelyet idén 42, helyi iskolások által feldíszített fenyőfa alkot. A látogatók szavazhatnak a legszebb fára, a karácsonyi időszak után pedig a feldíszített fenyőket rászorulóknak ajándékozzák.

Az adventi vásárok gasztronómiai kínálatában hagyományos szlovák vásári fogások és nemzetközi ételek egyaránt szerepelnek. A szervezők idén is külön figyelmet fordítanak a megfizethető árakra: a „Vianočný tip” jelölésű termékek között például 5 eurós juhtúrós sztrapacska, 2 eurós fokhagymás lepény és 3 eurós mini kürtőskalács is található.

Bécs karácsonyi vásár 2026: itt vannak a bécsi adventi vásár helyszínei, nyitvatartása
EZ IS ÉRDEKELHET
Bécs karácsonyi vásár 2026: itt vannak a bécsi adventi vásár helyszínei, nyitvatartása
Adventi kirándulást tervezel Bécsbe? Mutatjuk a 2026-os karácsonyi vásárok időpontjait, a legszebb helyszíneket és a legfontosabb utazási tudnivalókat.

További adventi vásárok Pozsonyban és környékén

A belvárosi adventi vásárok mellett Pozsony más városrészeiben és a környező településeken is rendeznek karácsonyi programokat. Ezek között kisebb, családiasabb vásárok és helyi kézműves rendezvények is szerepelnek, így érdemes a főváros legismertebb helyszínein túl is körülnézni.

  • Petržalka (Pozsonyligetfalu): november 27. és december 20. között tartják a városrész karácsonyi vásárát, amelyet koncertek, gyermekprogramok és kézműves foglalkozások kísérnek. A standok hétköznap 11:00–21:00, hétvégén 9:00–21:00 között tartanak nyitva.
  • Stará tržnica (Régi Vásárcsarnok): december 13–22. között, ahol helyi dizájntermékek, kézműves élelmiszerek, könyvek és ajándéktárgyak közül lehet válogatni.
  • Modra (Modor): december 5-én karácsony előtti családi rendezvényt tartanak, a hagyományos városi karácsonyi vásárt pedig az előzetes programnaptár szerint december 11–12-én és 18–19-én rendezik meg.

A kisebb adventi vásárok Szlovákiában jó lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogatók a pozsonyi belváros nyüzsgése mellett a helyi karácsonyi hagyományokat is megismerjék. A környékbeli települések programjai különösen azoknak lehetnek érdekesek, akik több napot töltenek a szlovák fővárosban, és a városon kívül is szeretnének körülnézni.

A pozsonyi karácsonyi vásárok egyik nagy előnye, hogy a legfontosabb belvárosi helyszínek egymástól néhány perc sétára találhatók, így akár egyetlen nap alatt is több vásárt felkereshetünk. Budapest közelsége és a közvetlen vonatkapcsolat miatt Pozsony egynapos adventi kiránduláshoz is kényelmes úti cél.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #utazás #turizmus #karácsonyi vásár #karácsonyfa #szlovákia #programok #advent #adventi időszak #pozsony #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:33
09:59
09:34
09:06
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 8. 11:04 Megtorpant a magyar tőzsde: hiába a jó negyedéves eredmények, lefordult a részvényindex
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 8.
„A magyar konyha sok mindent elbír” – így matekozik ma egy budai sztárétterem séfje a drágulás közepette
2026. november 7.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
2026. november 8.
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
2026. november 8.
Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter
2026. november 7.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
NAPTÁR
Tovább
2026. november 8. vasárnap
Zsombor
45. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet
2
3 napja
Itt a Lidl és a CBA válasza a decemberi 24-i kötelező boltzárra: erre készülhetnek a vásárlók
3
3 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
4
3 hete
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
5
2 hete
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküliségi ráta
 A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában. (ILO definíció.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 8. 09:59
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
Pénzcentrum  |  2026. november 8. 09:34
Újabb sokkoló fordulat a krakkói lövöldözés ügyében: kiderült, ki lőtt a krakkói főtéren
Agrárszektor  |  2026. november 8. 10:01
Csak így élhetik túl a magyar talajok: nincs több idő, lépni kell