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Meghúzzák a nadrágszíjat a magyarok: a lakosság háromnegyede keményen visszavágja a költéseit idén karácsonykor
A lakosság kétharmada számára megterhelők az ünnepi kiadások, és az emberek háromnegyede azt tervezi, hogy valamilyen formában visszafogja idei karácsonyi költéseit – derül ki egy friss, reprezentatív felmérésből. Ugyanakkor tavalyhoz képest érezhetően kevesebben tartják szükségesnek, hogy már év közben félretegyenek az ünnepekre: egyre többen bíznak abban, hogy a karácsonyt a havi büdzséből is ki tudják gazdálkodni.
Az év végi időszak továbbra is pénzügyi próbatételt jelent a magyar családoknak – mutat rá a Provident Barométer legfrissebb felmérése. Az Ipsos Zrt. által végzett reprezentatív kutatás eredményei szerint a lakosság kétharmada számára jelent valamilyen mértékű terhet a karácsony: 36% szerint kisebb mértékben, 23% szerint azonban érezhetően megterhelő ez az időszak, és más kiadásaikat is vissza kell fogniuk miatta. A megkérdezettek 8%-a csak komolyabb pénzügyi átcsoportosítással tudja előteremteni az ünnepi költségeket. Mindössze 12% válaszolta, hogy a karácsony egyáltalán nem terheli meg a családi kasszát, 18% pedig nem tervez ünnepi többletkiadást.
A financiális kihívásra a magyarok tudatossággal válaszolnak: a válaszadók háromnegyede (75%) tervezi, hogy valamilyen módon csökkenti idén a karácsonyi költéseit. A legnépszerűbb stratégia a tudatosabb vásárlás: a válaszadók 31%-a keresi majd az akciókat és veti össze az árakat. Az ajándékokon is sokan spórolnak: 26% kevesebb, 19% olcsóbb meglepetéssel készül. A megkérdezettek 18%-a a dekoráció, 14% pedig az ünnepi étkezés költségein farag.
Míg 2025 októberében a lakosság 68%-a tartotta fontosnak, hogy már az év folyamán félretegyen a karácsonyi kiadásokra, idén ez az arány 53%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan 24%-ról 35%-ra nőtt azok aránya, akik azért nem tartják szükségesnek az előzetes megtakarítást, mert az aktuális havi bevételből terveznek gazdálkodni. További biztató tendencia, hogy közel a felére csökkent azok aránya, akik szükségesnek tartanák ugyan a spórolást, de a mindennapi kiadások miatt nem tudnak félretenni: míg tavaly a lakosság 28%-a került ebbe a helyzetbe, idén 15%-a. Emellett a tavalyi 12%-ról 15%-ra nőtt azoknak a tábora, akik év közben minden hónapban félretesznek valamennyit az ünnepekre.
A készülődés ugyanakkor továbbra is törékeny általános pénzügyi helyzet közepette zajlik. A kutatásból kiderül az is, hogy a lakosság 57%-a rendelkezik valamekkora vésztartalékkal – ez az arány az elmúlt fél évben lényegében változatlan szinten volt. A megtakarítással rendelkezők 41%-ának a tartalékai legfeljebb három hónapig fedeznék a megszokott kiadásokat, ha elesnének jövedelmüktől. A válaszadók 40%-a nyilatkozott úgy, hogy hó végére rendszerint elfogy a pénzük, és érdemben nem tudnak megtakarítani.
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„A karácsony előtti hetek a legtöbb család számára az év egyik legnagyobb pénzügyi kihívását jelentik. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne az ünnepi hangulat, hanem az előre átgondolt döntések irányítsák a költéseinket. Örömteli, hogy egyre többen érzik úgy, a havi keretből is meg tudják oldani az ünnepet – ehhez azonban tudatos tervezés kell: reális költségkeret, előre megírt ajándéklista és az árak összevetése. Aki így készül, az nemcsak decemberben érezheti magát nagyobb biztonságban, hanem januárban sem kell ingatagabb családi költségvetéssel szembesülnie. A tudatos pénzügyi döntések nem elveszik az ünnep örömét, hanem éppen ezek teszik lehetővé, hogy a karácsony valóban a meghittségről és az együtt töltött időről szóljon” – mondta Sulyok László, a Provident szenior kereskedelmi és ügyfélélmény vezetője.
A Provident Barométer egy negyedévente ismétlődő, reprezentatív kutatássorozat, amelynek célja, hogy valós képet adjon a magyar lakosság pénzügyi helyzetéről, attitűdjeiről és félelmeiről. A legfrissebb adatfelvételt az Ipsos Zrt. végezte, a 18 éven felüli magyar népességet reprezentáló 1000 fős mintán, 2026. október 1. és október 7. között. A kutatássorozatnak köszönhetően nyert ismeretek stabil szakmai alapot teremtenek a hosszú távon is fenntartható, felelős pénzügyi megoldások kialakításához: a felmérések olyan kulcsfontosságú trendeket azonosítanak, amelyek nélkülözhetetlenek a tudatos döntések meghozatalához – ügyfélként és szolgáltatóként egyaránt.
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