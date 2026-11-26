Bár mindannyian más tempóban éljük a mindennapjainkat, a Telekom idei karácsonyi kampánya arra hív, hogy hangolódjunk egymásra, és együtt teremtsük meg a legjobb pillanatokat. Ennek jegyében ajándék választható streaminget, extra mobilnetet, készülékkedvezményeket és egész decemberben minden nap új meglepetéseket kínál ügyfeleinek a vállalat a Moments Kalendáriumban.

Más ritmusban élünk: aktuális élethelyzetünk, életkorunk, körülményeink más-más napirendet, szokásokat hoznak magukkal. Emiatt a hétköznapokban sokszor elmegyünk egymás mellett, nehezebben találunk kapcsolódási pontokat családtagjainkkal, barátainkkal. A Telekom karácsonyi kampánya most arra buzdít, hogy lépjünk ki a megszokott ritmusunkból és közös élményekkel teremtsünk emlékezetes pillanatokat.

Lehet ez például egy jó film, egy családi mozizás: ezért a Telekom idén karácsonykor négy népszerű streamingszolgáltatás közül egyet két hónapra ajándékba ad ügyfeleinek. A karácsonyi ajánlat a Telekom széles streaming kínálatából a Netflix Alap, a Disney+ Standard, a HBO Max Standard és a SkyShowtime Standard reklámokkal csomagokra érvényes. Az ajánlat december 1-jén válik elérhetővé a Telekom alkalmazás napról napra új meglepetést kínáló Moments Kalendáriumában, meghatározott lakossági otthoni és havi díjas mobil díjcsomaggal rendelkező ügyfelek számára.

A Telekom a streamingajánlat mellett számos további kedvezménnyel és ajándékkal készül, hogy ügyfelei megtalálhassák a számukra igazán értékes lehetőségeket. A Telekom app Moments Kalendáriumában decemberben minden nap akár több ajánlat is várja őket: a szórakozáshoz, a kapcsolattartáshoz, a vásárláshoz és a közös programokhoz egyaránt találhatnak kedvezményeket. A havi díjas mobil előfizetéssel rendelkezők például az év végéig aktiválható 5 GB extra mobiladattal maradhatnak kapcsolatban szeretteikkel, akár az ünnepi utazások és készülődés közben is.

Emellett készülékkedvezmények, Ünnepi Domino Day ajánlatok, televíziós és Telekom Egészség kedvezmények, exkluzív partnerajánlatok és értékes nyereményekkel kecsegtető nyereményjátékok is színesítik az ünnepi kínálatot. Akik pedig ajándékot keresnek szeretteiknek, a Magenta Momentsben elérhető digitális ajándékkártyák közül is választhatnak.

„Életünk ritmusa annyiféle lehet, ahány félék mi magunk is vagyunk. Ezek a különböző életstílusok gyakran messzire sodornak egymástól minket. Vannak azonban pillanatok, amikor újra visszatalálunk egymáshoz: egy közös családi filmnézéssel, egy rég halogatott beszélgetéssel vagy egy olyan ajándékkal, amivel igazán kifejezhetjük törődésünket. A Telekom termékeivel és szolgáltatásaival ezekhez a pillanatokhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy digitális megoldásaink még teljesebbé tegyék a közös élményeket” – mondta Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.