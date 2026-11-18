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Zágráb karácsonyi vásár 2026: mutatjuk az adventi vásár időpontját, helyszíneit és programjait
Zágrábban november végén ismét karácsonyi fények, ünnepi vásárok és szabadtéri programok töltik meg a belvárost. Zágráb karácsonyi vásár programsorozata november 28-tól január 7-ig várja a látogatókat, akik a történelmi utcákban és parkokban a vásározás mellett koncerteken, családi programokon és különleges fényinstallációk bemutatóin is részt vehetnek. Zágráb adventi vásár kínálatának egyik nagy előnye, hogy a legfontosabb helyszínek többsége gyalog is könnyen bejárható, így egy rövidebb kirándulásba is sok minden belefér. Mutatjuk az idei rendezvények időpontjait, a vásárok nyitvatartását és a legérdekesebb programokat, valamint a Budapestről indulóknak szóló utazási tudnivalókat.
Zágráb karácsonyi vásár 2026: időpont és nyitvatartás
Idén november 28-án, szombaton kezdődik Zágráb adventi programsorozata, amely egészen 2027. január 7-ig tart. A horvát fővárosban ilyenkor nem egyetlen nagy vásárba látogathatunk el, ugyanis Zágráb karácsonyi vásár tekintetében rendkívül sokszínű: a belváros terei, parkjai és hangulatos utcái külön-külön is ünnepi helyszínekké alakulnak.
A legfontosabb adventi helyszínek november 28. és január 7. között várják a látogatókat, de a nyitvatartásuk eltérő:
- Zrinjevac park: hétfőtől csütörtökig 12:00–23:00, pénteken 12:00–24:00, szombaton 10:00–24:00, vasárnap 10:00–23:00.
- Strossmayer tér: hétfőtől péntekig 12:00–24:00, hétvégén 11:00–24:00.
- Tomislav király tér: hétfőtől csütörtökig 10:00–23:00, pénteken és szombaton 10:00–24:00, vasárnap 10:00–23:00.
- Strossmayer sétány és Gradec: hétfőtől péntekig 16:00–23:00, hétvégén 10:00–23:00.
- Európa tér: hétfőtől péntekig 12:00–23:00, hétvégén 11:00–23:00.
- Jelačić tér: a karácsonyfa és az ünnepi fények egész nap megtekinthetők.
Az ünnepnapokon a megszokottól eltérő nyitvatartásra kell számítani. December 24-én például a Zrinjevac park és a Ledeni Park már 17 órakor bezár, december 25-én pedig több vásár is a megszokottnál később nyit. Szilveszterkor ezzel szemben egyes helyszínek meghosszabbított nyitvatartással készülnek.
A zágrábi adventi vásár helyszínei
Zágráb adventi vásár helyszíneinek mindegyike más-más hangulatot kínál. A nyüzsgő belvárosi terektől a fényfüzérekkel feldíszített parkokon át a történelmi felsőváros romantikus utcáiig sokféle ünnepi környezetben lehet válogatni.
- Zrinjevac park (Park Zrinjevac): Zágráb egyik legismertebb adventi helyszíne, amelynek fő látványossága a fényfüzérekkel feldíszített fák között álló, történelmi zenepavilon. A park elegáns, hagyományos karácsonyi hangulatáról ismert.
- Strossmayer tér (Trg Josipa Jurja Strossmayera): itt rendezik meg a Fuliranje nevű adventi gasztronómiai fesztivált, amely a hagyományos karácsonyi vásároknál fiatalosabb, kötetlenebb hangulatot kínál. A tér a belváros szívében, a Zrinjevac park közelében található.
- Tomislav király tér (Trg kralja Tomislava): a zágrábi főpályaudvar előtti téren kap helyet a Ledeni Park, amelynek központi látványossága a Művészeti Pavilon előtt kialakított szabadtéri korcsolyapálya. A történelmi épület és az ünnepi fények különösen látványos környezetet teremtenek.
- Strossmayer sétány (Strossmayerovo šetalište) és Gradec: a történelmi felsővárosban rendezett Caffe de Matoš a régi Zágráb hangulatát idézi meg, romantikus fényekkel és ünnepi dekorációval. A sétányról ráadásul szép kilátás nyílik a városra.
- Európa tér (Europski trg): a Jelačić tér közelében található EU Advent a modern, városi karácsonyi hangulatra épít. A kisebb belvárosi tér jóval intimebb környezetet kínál, mint a nagyobb vásári helyszínek.
- Jelačić tér (Trg bana Josipa Jelačića): Zágráb központi tere az adventi időszak egyik legfontosabb találkozópontja, ahol a Very Merry Square elnevezésű ünnepi helyszín kap helyet. A város főterét karácsonyi dekoráció és ünnepi fények díszítik, innen pedig a többi belvárosi vásár is könnyen megközelíthető.
Hogyan juthatunk el Budapestről Zágrábba?
Zágráb Budapestről autóval és vonattal is megközelíthető, így akár egy hosszú hétvégére, akár egy rövidebb adventi kirándulásra is jó választás lehet. Az utazás megtervezésénél azonban érdemes számolni azzal, hogy a karácsonyi vásárok idején a belváros forgalmasabb lehet, a vasúti közlekedésben pedig december közepén menetrendváltás várható.
Zágráb megközelítése autóval
Budapestről Zágrábba autóval nagyjából 345 kilométeres út vezet, melyet normál forgalmi viszonyok között körülbelül 4 óra alatt lehet megtenni. A legegyszerűbb útvonal az M7-es autópályán, Nagykanizsa és Letenye érintésével halad, majd a horvát A4-es autópályán vezet tovább Zágráb felé. Az utazáshoz magyar autópálya-matrica szükséges, Horvátországban viszont megtett útszakasz alapján kell horvát útdíjat fizetni. A belvárosi adventi helyszínek többsége gyalogosan is könnyen megközelíthető távolságban helyezkedik el egymástól, ezért az autót érdemes valamelyik központi parkolóházban hagyni.
Utazás vonattal és tömegközlekedéssel
Budapestről közvetlen InterCity-vonattal is eljuthatunk Zágrábba. Az Agram IC a Déli pályaudvarról indul, és körülbelül hat és fél óra alatt érkezik meg a horvát fővárosba. A pontos indulási időpontokat érdemes utazás előtt is ellenőrizni, mivel december 13-án új vasúti menetrend lép életbe.
A zágrábi főpályaudvar (Zagreb Glavni kolodvor) közvetlenül a Tomislav király tér mellett található, ahol az adventi korcsolyapályát is kialakítják. Innen a Zrinjevac park és a belvárosi karácsonyi vásárok gyalogosan is könnyen elérhetők, a városnézéshez tehát nem feltétlenül szükséges helyi tömegközlekedést igénybe venni.
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Zágráb advent 2026: programok és látnivalók
A zágrábi advent nemcsak a karácsonyi vásározásról szól: az ünnepi időszakban koncertek, szabadtéri előadások, fényinstallációk és családi programok is várják a látogatókat. A 2026-os rendezvénysorozat különösen nagy hangsúlyt fektet a kulturális eseményekre, és több új látványossággal is készülnek a szervezők.
Zágráb karácsonyi vásár programjainak ünnepi megnyitóját november 28-án tartják, amikor a Jelačić téren meggyújtják az első adventi gyertyát, a Tomislav király téren pedig a Diótörő ihlette előadással nyitják meg a szabadtéri korcsolyapályát. Az este egyik leglátványosabb pillanata a Zrinjevac park karácsonyi fényeinek ünnepélyes felkapcsolása lesz. A következő hetekben adventi kóruskoncertek, kamarazenei előadások, karácsonyi dalok és utcai zenés produkciók gondoskodnak az ünnepi hangulatról.
Az idei újdonságok közül különösen látványosnak ígérkezik a Marulić téren megrendezett The Magic Within, amely fényvetítésekkel és animációkkal változtatja karácsonyi mesevilággá a Horvát Állami Levéltár és a szomszédos egyetemi épületek homlokzatát. Szintén új elem a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia ünnepi díszítése, valamint a Horvát Nemzeti Színház előtti tér dekorációja, amelyek tovább gazdagítják a város ünnepi látványosságainak kínálatát.
A gyerekeknek december 6-tól a Mažuranac téren megrendezett LumiLicious kínál különleges élményt, nagyméretű karácsonyi díszekkel és játékos installációkkal. A családi programok között gyermekelőadások és kreatív foglalkozások is szerepelnek, december 19-én pedig az Opatovina parkban élő betlehemes előadással idézik fel a karácsonyi hagyományokat. A részletes programnaptár, az egyes rendezvények pontos időpontjai és helyszínei az Advent Zagreb hivatalos honlapján érhetők el.
További karácsonyi vásárok 2026-ban
Zágráb adventi vásár kínálata mellett a környező országok számos más városának ünnepi programjait is érdemes felkeresni idén. Bécsben látványos karácsonyi díszítés és klasszikus vásárok, Pozsonyban hangulatos óvárosi forgatag, Kassán hagyományos ünnepi programok és helyi finomságok várják a látogatókat, Prága pedig mesebeli történelmi környezetével és gazdag adventi kínálatával csábít téli kirándulásra.
A külföldi úti célok mellett Magyarországon is számos karácsonyi vásár közül válogathatunk. Budapesten a Vörösmarty téri vásár és a Szent István-bazilika előtti Advent Bazilika a legismertebbek közé tartozik, de érdemes felkeresni az Óbudai karácsonyi vásárt is, amely a Fő téren és környékén hangulatos vásárral, ünnepi fényekkel és családi programokkal várja a látogatókat.
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