Erős eladási hullám söpört végig szerdán az amerikai technológiai részvényeken, miközben az újabb vámfenyegetések tovább rontották a befektetői hangulatot. A kockázatkerülés a forintot, a kriptoeszközöket és délutánra a nemesfémeket is nyomás alá helyezte. Az európai autógyártók ugyanakkor emelkedtek, a magyar piacon pedig az AKKO erősödése és a Masterplast esése került előtérbe.

Az Nvidia 8, az Amazon 6, az Alphabet 5 százalékos mínuszban állt november 25-én, magyar idő szerint késő délután. Az amerikai részvénypiacokon a nyitás óta hullámzó kereskedés zajlott, de a nagy technológiai papírok veszteségei tartósnak bizonyultak. A nyitást követően a Dow Jones 1,8, az S&P 500 2,7, a Nasdaq pedig 4 százalékos mínuszba került.

A kereskedés elején a Meta 5, a nemrég tőzsdére lépett Anthropic 8 százalékot veszített értékéből, utóbbi árfolyama már jóval a 83 dolláros kibocsátási ár alatt járt. A Dell részvényei az erős gyorsjelentés ellenére 6,4 százalékot estek. A bizonytalanság erősödését jelezte, hogy a félelemindexként ismert VIX délutánra ismét 35 pont közelébe ugrott, miután az elmúlt napokban még 16 pont alatt is megfordult. A mutató az S&P 500 következő harminc napra várt árfolyam-ingadozását jelzi az opciós árak alapján.

A forint és a nemesfémek is megsínylették a kockázatkerülést

A forint késő délutánra elmozdult napi mélypontjáról, de továbbra is számottevő veszteséget mutatott. Az eurót 373,3 forinton jegyezték, szemben a kedd esti 369,7 forinttal. Napközben az árfolyam 374,1-ig emelkedett, a dollárért pedig átmenetileg 341,7 forintot is kellett adni.

A magyar fizetőeszköz délelőtt a régiós devizákkal szemben is gyengült. Az ING közgazdászai szerint a technológiai szektor körüli bizonytalanság, a szigorú amerikai kamatpolitika és a vámfenyegetések miatt a befektetők csökkentik feltörekvő piaci kitettségüket. A forint mozgását a kockázatvállalási kedvre való érzékenysége és a korábban felépített befektetői pozíciók leépítése is felerősítheti.

A nemesfémek sem jelentettek biztos menedéket. Bár az aranyat délelőtt még vásárolták a befektetők, délutánra 3 százalékos esésbe fordult, az ezüst pedig 5 százalékot veszített értékéből. Az erősödő dollár is nyomást gyakorolt a dollárban jegyzett nyersanyagokra. Az idei veszteség ezzel az aranynál 20, az ezüstnél 46 százalékra nőtt.

A bitcoin és az ethereum délután egyaránt 3 százalékos mínuszban járt, a bitcoin pedig egyre távolabb került a lélektanilag fontos 60 ezer dolláros szinttől.

Az autógyártók és az AKKO szembementek az eladási hullámmal

Európában felpattantak az autóipari részvények, miután az ágazati index több mint hatéves mélypontra süllyedt. A Volkswagen, a BMW és a Mercedes a DAX legjobban teljesítő papírjai közé került, de a Porsche és a Schaeffler is emelkedett.

A mozgást a JPMorgan 2027-es ágazati elemzése támogatta. A bank elsősorban a teherautó-gyártókban, a fejlett technológiájú járművek és luxusautók gyártóiban, valamint a gumiabroncsgyártókban lát lehetőséget. Kedvencei között a Ferrari, a Porsche, a Continental, a Michelin, a Daimler Truck és a Volvo szerepel. A Schaeffler ajánlását felülsúlyozásra javították, vagyis az elemzők az összehasonlítási alapnál nagyobb arányú tartását javasolják, külön kiemelve a humanoid robot üzletág növekedését.

A magyar piacon az AKKO délután 4,4 százalékos pluszban állt, bár az év elejéhez képest így is 15 százalékos veszteséget mutatott. A Masterplast ezzel szemben a délelőtti, mérsékelt esés után már 3,4 százalékos mínuszban is járt, miután kiderült, hogy az MVM felmondta a vállalattal kötött hosszú távú keretmegállapodását.

A nap egyik legsúlyosabb egyedi részvénypiaci zuhanását a Norse Atlantic produkálta. A norvég diszkont légitársaság árfolyama a délelőtti beszámoló szerint 76 százalékot esett, miután a vállalat kritikus pénzügyi helyzetről számolt be.

Az erős Dell-jelentés sem oszlatta el az AI-piaci félelmeket

A Dell eredményei jól mutatták, hogy a kedvező vállalati hírek sem feltétlenül elegendők az eladói nyomás ellensúlyozására. A társaság harmadik negyedéves árbevétele éves alapon több mint kétszeresére, 54,9 milliárd dollárra nőtt, meghaladva a 49,3 milliárdos elemzői várakozást. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény (EPS) 9,45 dollár lett a várt 6,59 dollár helyett.

A növekedést a mesterségesintelligencia-szerverek iránti kereslet hajtotta. E termékek bevétele 291 százalékkal, 22 milliárd dollárra emelkedett, a még teljesítendő megrendelések állománya pedig elérte a 132,3 milliárd dollárt. A menedzsment a folyó negyedévre is a várakozásoknál jobb árbevételt és profitot jelzett előre, miközben a hagyományos PC-üzletág elmaradt az elemzői becslésektől. A részvény a keddi zárás utáni kereskedésben még emelkedett, szerdán azonban már jelentős mínuszba került.

Christian Mueller-Glissmann, a Goldman Sachs stratégája szerint egyelőre túl korai lehet vételi lehetőségként tekinteni az esésre. A befektetők egyre inkább kézzelfogható megtérülést várnak az AI-fejlesztésekre fordított hatalmas összegektől, miközben a bank kockázatvállalási mutatója még nem jelez olyan szélsőséges pesszimizmust, amely egyértelmű piaci mélypontra utalna.

A szakember szerint a tartós részvénypiaci gyengülés a gazdaságot is visszafoghatja. Az amerikai háztartások vagyonában rendkívül magas a részvények súlya, ezért az árfolyamveszteségek a fogyasztásra is átterjedhetnek. Eközben a vállalati kötvényektől elvárt, állampapírokhoz viszonyított felárak emelkedése a finanszírozási feltételek szigorodását jelzi.

Vámfenyegetések és nehéz jegybanki döntések

A hangulatot tovább rontotta, hogy az amerikai kormányzat újabb importvámokat készíthet elő tizenhat kereskedelmi partner, köztük az Európai Unió és Kína ipari többletkapacitásaira hivatkozva. A lehetséges intézkedések részletei még bizonytalanok, de a tartós kereskedelmi korlátozások kockázata újabb terhet jelent a növekedési kilátásokra.

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A szerdán megjelent amerikai makroadatok közben vegyes képet mutattak. A harmadik negyedéves GDP-növekedést 3,5-ről 4,3 százalékra módosították felfelé, főként az erősebb fogyasztás miatt. A személyes fogyasztási kiadások árindexével mért PCE-infláció havi alapon 0,3, éves összevetésben 3,8 százaltott tett ki.

A Fed így ellentmondásos helyzettel szembesülhet decemberben. A magas infláció a piac által várt 25 bázispontos kamatemelés mellett szólhat, miközben az inflációs várakozások csökkenése és a romló növekedési kilátások óvatosságot indokolhatnak.

Európában az EKB döntéshozói a kötelező tartalékráta emeléséről tárgyaltak, ami növelné a kereskedelmi bankok által a jegybanknál kötelezően tartandó likviditás arányát. Döntés decemberben vagy 2027 elején születhet. Andrew Bailey brit jegybankelnök ugyanakkor arról beszélt, hogy a csökkenő nemzetközi energiaárak tartós fennmaradása a korábban vártnál alacsonyabb inflációs pályát eredményezhet.

Mi változik a Masterplastnál és az AKKO-nál?

Az MVM Next rendes felmondással, 2026. december 31-ével megszünteti a Masterplasttal tavaly szeptemberben kötött, több mint tíz évre szóló, 18 milliárd forintos keretmegállapodását. A szerződés hitelesített energiamegtakarítások (HEM) értékesítésére vonatkozott. Ezekkel az energiakereskedők a jogszabályban előírt energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) szerinti megtakarítási kötelezettségüket teljesíthetik.

A Masterplast a lakossági szigeteléssel elért megtakarításokat értékesítette, és az ebből származó bevétel részben fedezhette a felújításokat. A vállalat azonban áprilisban felfüggesztette Hungarocell Felújítási Programját az alapanyagok drágulása miatt. A kapcsolódó értékesítések visszaesése már a harmadik negyedévben is látszott, amikor a csoport árbevétele 19, magyarországi bevétele 43 százalékkal csökkent.

A felmondás nem jelent automatikusan 18 milliárd forintos árbevétel-kiesést, mivel keretszerződésről volt szó, amelynek alapján egyedi megrendelések születtek.

Az AKKO-nál eközben közel 29,84 millió új törzsrészvény tőzsdei bevezetéséről döntöttek. A WING Csoporthoz tartozó Mevinvest mintegy 7,46 millió, egyenként 100 forint névértékű D sorozatú részvényét alakítják át 25 forintos névértékű C sorozatú törzsrészvényekké.

A tőzsdére bevezetett részvények száma így közel 75 százalékkal nőhet, de az alaptőke és a szavazatok száma változatlan marad. A lépés önmagában nem hígítja a meglévő tulajdonosok részesedését. Az átalakítás nem jelent új tőkeemelést, a Mevinvest ettől különállóan, ősszel biztosított egymilliárd forint friss forrást a társaság növekedési terveihez.

Finanszírozási válság és további vállalati kockázatok

A Norse Atlantic fennmaradása azon múlik, sikerül-e rövid távú finanszírozást szereznie. A társaság szerint az iráni háború miatt megugró üzemanyagárak az ágazat számára egyébként is nehéz téli időszakban sodorták veszélybe a működést. A cég áthidaló finanszírozásról, esetleges felvásárlásról, valamint repülőgépeinek személyzettel, karbantartással és biztosítással együtt történő bérbeadásáról (wet lease) is tárgyal, de a megoldásra nincs garancia.

A technológiai szektorban jogi fejlemény is érkezett. Egy New York-i szövetségi esküdtszék tizenkét vádpontból tízben bűnösnek találta a Huaweit és három leányvállalatát, többek között csalás, üzleti titkok eltulajdonítására irányuló összeesküvés és szankciós szabályok megsértése miatt. Az ítélethirdetést 2027. szeptember 14-ére tűzték ki. A Huawei vitatja a döntést, és jogi lépéseket tervez.

Az olajpiacon az OPEC+ hétvégi ülését belső vita előzi meg. Irak elutasította azt a külső kapacitásbecslést, amely napi ötmillió hordó alá tette maximális kitermelését, és 5,2 millió hordós teljesítőképesség elismerését kéri. A besorolás azért kiemelten fontos, mert meghatározhatja az ország későbbi kitermelési kvótáját.