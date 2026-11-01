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Prága, Csehország - 2019. december 11.: Karácsonyi vásár az Óváros téren a város fő karácsonyfájával a Jan Hus emlékmű közelében este. A háttérben a Tyn előtti Szűzanya gótikus temploma. Ismeretlen emberek sétálnak a piaci standok
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Prága karácsonyi vásár 2026: itt vannak a prágai adventi vásár helyszínei, nyitvatartása

Pénzcentrum
2026. november 1. 20:03 6 perc

Prága az adventi időszakban Európa egyik legnépszerűbb karácsonyi úti célja. A történelmi belváros terein november végétől ünnepi vásárok, kézműves standok és kulturális programok várják a látogatókat. Mivel Prága karácsonyi vásár kínálata Budapestről is könnyen elérhető, így egy hosszú hétvégére is jó úti célt jelenthet a város. Összegyűjtöttük, mikor és hol rendezik meg a 2026-os karácsonyi vásárokat, milyen programokra számíthatunk, és mit érdemes tudni az utazásról, a közlekedésről és a helyszíni költségekről.

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Prága karácsonyi vásár 2026: mikor kezdődik és meddig tart?

Prága karácsonyi vásár szezonja 2026-ban november 20-án kezdődik, ekkor nyit meg a Béke téren (Náměstí Míru) rendezett adventi vásár. A két legnagyobb és legismertebb helyszínen, az Óváros téren és a Vencel téren november 28-án indul az ünnepi forgatag, és egészen 2027. január 6-ig várják a látogatókat, míg kisebb vásárok többsége már december 24-én bezár.

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Prága karácsonyi vásár 2026-os időpontjai:

  • Óváros tér (Staroměstské náměstí): 2026. november 28. – 2027. január 6.
  • Vencel tér (Václavské náměstí): 2026. november 28. – 2027. január 6.
  • Béke tér (Náměstí Míru): 2026. november 20. – december 24.
  • Köztársaság tér (Náměstí Republiky): 2026. november 25. – december 24.
  • Tyl tér (Tylovo náměstí): 2026. november 26. – december 24.
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Prágai adventi vásár 2026: helyszínek és látnivalók

A prágai adventi vásárok közül a legismertebb és leglátványosabb az Óváros téren (Staroměstské náměstí) rendezett karácsonyi vásár. A történelmi épületek között felállított, ünnepi fényekkel díszített faházakban kézműves ajándékokat, karácsonyfadíszeket, hagyományos cseh finomságokat és forró italokat kínálnak. A vásár központi látványossága a hatalmas karácsonyfa, amelynek kivilágítása különösen az esti órákban vonzza a látogatókat.

A helyszín önmagában is Prága egyik legfontosabb látnivalója. Itt található a híres csillagászati óra, az Orloj, valamint a gótikus Týn-templom, a környező utcákban pedig további történelmi épületek és hangulatos üzletek várják a turistákat. A vásárban hagyományosan zenei és folklórműsorok is szórakoztatják a közönséget, így a karácsonyi vásárlást városnézéssel és kulturális programokkal is össze lehet kötni.

Az Óváros téren kívül Prága számos más pontján is rendeznek adventi vásárokat, többek között a Vencel téren, a Béke téren, a Köztársaság téren és a Tyl téren. A kisebb helyszínek között hangulatos, hagyományos karácsonyi piacok és kézműves rendezvények egyaránt megtalálhatók, így azok is bőven válogathatnak a programok közül, akik a legnépszerűbb turistalátványosságokon túl is szeretnék felfedezni a várost.

Prága megközelítése autóval

Budapestről Prága autóval körülbelül 530 kilométerre található, az utazás forgalomtól függően nagyjából 5,5–6,5 órát vesz igénybe. A leggyakoribb útvonal az M1-es autópályán Győr felé vezet, majd Szlovákián keresztül, Pozsony és Brno érintésével érhetjük el a cseh fővárost. Az út során magyar, szlovák és cseh autópálya-matricára is szükség van a díjköteles szakaszokon.

A prágai belvárosban a parkolás jelentős részben fizetős és korlátozott, ezért az autóval érkezőknek célszerű valamelyik külső P+R parkolót választaniuk, ahonnan metróval folytathatják az utat. A P+R parkolók egy részében az első 24 órára 50 vagy 100 koronát kell fizetni, de egyes helyszíneken 12 órán át ingyenes a parkolás.

Prága megközelítése tömegközlekedéssel

Budapestről vonattal és távolsági busszal is közvetlenül eljuthatunk Prágába. A Nyugati pályaudvarról induló nemzetközi vonatok Pozsonyon és Brnón keresztül, nagyjából 6,5–7 óra alatt érnek a cseh fővárosba, míg a buszos utak általában 7–8 órát vesznek igénybe. A prágai főpályaudvartól (Praha hlavní nádraží) az Óváros tér gyalogosan és metróval is könnyen elérhető.

Prágán belül metróval, villamossal és autóbusszal is könnyen elérhetők a vásárok. Az Óváros térhez a legközelebbi metrómegálló az A vonalon található Staroměstská, ahonnan néhány perc sétával elérhető a fő vásár. Ugyanitt a 2-es, 17-es és 18-as villamos is megáll, de a Můstek (A és B metróvonal) és a Náměstí Republiky (B metróvonal) állomásoktól is gyalogosan megközelíthető a tér. A történelmi belvárosban található vásárok többsége egymástól is sétatávolságra található.

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Prágai karácsonyi vásár programok 2026-ban

A prágai karácsonyi vásárok nemcsak az ünnepi ajándékokról és a gasztronómiai különlegességekről szólnak, hanem változatos kulturális programokkal is várják a látogatókat. Az Óváros téren hagyományosan karácsonyi koncertek, kórusfellépések és folklórműsorok gondoskodnak az ünnepi hangulatról, míg a Vencel téren zenés előadásokkal és családi programokkal készülnek.

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Az adventi időszak egyik leglátványosabb eseménye az Óváros téren felállított hatalmas karácsonyfa ünnepi kivilágítása, amelyre 2026. november 28-án, a fő vásár megnyitásának napján kerül sor. A látogatók az adventi hetekben látványos fényjátékokban is gyönyörködhetnek, amelyek különösen sötétedés után teszik hangulatossá a történelmi belvárost.

A prágai adventi hagyományok közül kiemelkedik a december 5-i Mikulás-ünnepség is. Ilyenkor Szent Miklós angyal és ördög társaságában járja a várost, és a gyerekeket édességekkel, apró ajándékokkal lepik meg. Az ünnepi időszakban emellett számos templomban tartanak karácsonyi koncerteket és istentiszteleteket, a város különböző pontjain pedig kézműves rendezvények és kisebb adventi programok várják az érdeklődőket.

A vásárok gasztronómiai kínálatában a hagyományos cseh vásári ételek és az adventi édességek egyaránt megtalálhatók. A standokon többek között sült kolbászokat, húsételeket, mézeskalácsot és a kürtőskalácshoz hasonló trdelníket árulnak, az italok között pedig forralt bor, mézbor és alkoholmentes meleg italok is szerepelnek.

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Hasznos tanácsok a prágai adventi kiránduláshoz

A prágai karácsonyi vásárok látogatása ingyenes, így belépőjegyet nem kell vásárolni. A kiadások legnagyobb részét az utazás és az esetleges szállás mellett az ételek, italok és ajándékok jelentik. Prágában a hivatalos fizetőeszköz a cseh korona (CZK). Bár sok helyen elfogadnak bankkártyát, a kisebb standok miatt érdemes valamennyi készpénzt is magunkkal vinni. Az eurót egyes árusok szintén elfogadják, de a helyszíni átváltási árfolyam nem feltétlenül kedvező.

Az adventi hétvégéken, különösen a délutáni és esti órákban jelentős tömegre lehet számítani a legnépszerűbb vásárokon. Aki nyugodtabb körülmények között szeretne körülnézni, annak a hétköznapok vagy a délelőtti órák kedvezőbbek. Az esti kivilágítás miatt ugyanakkor sötétedés után is érdemes visszatérni az Óváros térre.

A prágai tömegközlekedésben 30, 90 perces, valamint egész napos jegyek közül választhatunk. A 2026-os díjszabás szerint a jegyek mobilalkalmazásban valamivel olcsóbbak: a rövidebb utazások 36 koronától, a 24 órás jegyek pedig 140 koronától érhetők el.

A Budapest és Prága közötti utazási idő miatt a cseh főváros adventi vásárait elsősorban legalább kétnapos kirándulás keretében érdemes felkeresni. Így a karácsonyi vásárok mellett a Károly hídra, a prágai várra és a történelmi belváros további látnivalóira is marad idő.
Címlapkép: Getty Images
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