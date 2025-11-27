Adrian Newey, a Forma 1 történetének egyik legkiválóbb mérnöke a következő szezontól az Aston Martin csapatfőnöke lesz.
Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon. A Pénzcentrum a vonatkozó rendelet alapján összeszedte, mennyi lesz jövőre a napi-, heti-, a havi-, és az éves országos autópálya matrica, illetve mennyit kérnek majd a vármegyei matricákért.
Ahogy azt a korábbi években is megszokhattuk, az idei évben is várhatóan december 1-jén kezdődik az elővásárlás az autópályamatricákra. Az úgynevezett kényelmi szolgáltatás keretében így idejében megvehetik az autósok az éves országos autópályamatricát, és a vármegyei matricákat is. Árak tekintetében persze lesz változás, az alábbiakban mutatjuk a legfontosabb információkat.
Díjrendelet: Autópályamatrica árak 2026-ban
Kíváncsi vagy, mennyi lesz az éves országos autópályamatrica ára 2026-ban, illetve mennyi lesz a vármegyei matrica ára 2026-ban? Nos, a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról és gyorsforgalmi utakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet alapján az autópálya-matricák árait minden évben az előző évben az augusztusi inflációs adatok alapján szabják meg. Ez alapján 2026.01.01-től az alábbi autópálya-matrica árak és büntetési pótdíjak lesznek érvényben.
A 2026. január 1-jét követő időszakra érvényes e-matricák díja (bruttó)
|KATEGÓRIA
|ÉVES VÁRMEGYEI (Ft)
|ÉVES ORSZÁGOS (Ft)
|NAPI (Ft)
|10 NAPOS (Ft)
|HAVI (Ft)
|D1
|7 190
|61 760
|5 550
|6 910
|11 170
|D2
|14 370
|61 760
|7 890
|10 040
|15 820
|U
|7 190
|87 650
|5 550
|6 910
|11 170
|D1M
|7 190
|61 760
|2 770
|3 450
|5 590
Az M1-es felújítása miatt kedvezményes matrica jön
2026-tól regionális autópálya matricát vezetnek be az M1-es autópálya teljes szakaszára, amely négy megyére terjed ki (Pest megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye). Ez az érintett megyékben élők számára kedvezményes, 15 ezer forintos áron lesz elérhető.
Autópálya büntetések: pótdíj és pótdíjkülönbözet mértéke 2026- ban
Az érvényben lévő rendelet szerint jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie 2026-ban is. Annak pedig, aki rendelkezik ugyan érvényes autópálya matricával, ugyanakkor az az irányadó díjkategóriánál (D2) alacsonyabb díjkategóriába tartozik (D1, U), pótdíjkülönbözetet kell fizetnie. Az 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet értelmében 2025. január 1-jétől érvényes pótdíj és pótdíjkülönbözet mértéke az alábbiak szerint alakul.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A 2026. január 1-jét követő időszakra érvényes pótdíj mértéke (D1, D1M, D2, U):
- Alap pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén): 26 640 Ft
- Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén): 91 780 Ft
A 2026. január 1-jét követő időszakra érvényes pótdíjkülönbözet mértéke:
- Pótdíjkülönbözet összege 60 napon belüli fizetés esetén: 14 900 Ft
- Pótdíjkülönbözet összege 60 napon túli fizetés esetén: 47 180 Ft
