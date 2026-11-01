Bécs karácsonyi vásár 2026: itt vannak a bécsi adventi vásár helyszínei, nyitvatartása

Bécs az adventi időszakban évről évre a karácsonyi vásárok egyik legnépszerűbb európai úti célja. Nem is csoda, hiszen Bécs adventi vásár kínálata nem korlátozódik egyetlen helyszínre: az osztrák fővárosban a történelmi belváros tereitől a híres kastélyokig számos helyen rendeznek ünnepi vásárokat. A karácsonyi vásár Bécs számos pontján már november elején megnyitja kapuit, köztük a legismertebb helyszín, a Rathausplatz vására is. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni az úgynevezett Wiener Christkindlmarktról.

Egy egynapos bécsi kirándulásba rengeteg karácsonyi program belefér, de nem mindegy, mikorra időzítjük az utazást, és melyik vásárokat szeretnénk felkeresni. Cikkünkben bemutatjuk Bécs karácsonyi vásár 2026-os kínálatát, időpontjait és fontosabb programjait. Azt is megmutatjuk, hol található a legismertebb adventi vásár Bécs belvárosában, hogyan juthatunk el oda Budapestről, és milyen további helyszíneket érdemes útba ejteni.

Karácsonyi vásár Bécs 2026: mikor kezdődik és meddig tart?

A karácsonyi vásár Bécs több pontján is meghatározza az adventi időszak hangulatát, a különböző helyszínek azonban eltérő időpontokban nyitják meg és zárják be kapuikat. A legkorábbi vásárok már november 6-án megnyitnak, a legtöbb helyszínen pedig november közepétől karácsonyig tart az ünnepi forgatag. Néhány vásár az év végéig, sőt egészen 2027. január elejéig is látogatható.

A legismertebb bécsi karácsonyi vásár, a Wiener Christkindlmarkt a városháza előtti Rathausplatzon kap helyet, ahol 2026. november 13. és december 26. között várják a látogatókat. A fő bécsi adventi vásár nyitvatartása a következő:

November 13. - december 23.: mindennap 10:00-22:00

December 24.: 10:00-18:30

December 25-26.: 10:00-22:00

A Rathausplatz karácsonyi vására tehát szenteste és karácsony mindkét napján is nyitva tart, december 26-án este azonban végleg bezár. Ám aki az ünnepek után látogatna Bécsbe, annak sem kell lemondania a karácsonyi hangulatról: a Schönbrunni kastély előtti vásár és a Práter téli vására 2027. január 6-ig, a Belvedere-kastélynál rendezett vásár pedig december 31-ig látogatható.

Hol található a bécsi karácsonyi vásár?

A legismertebb bécsi adventi vásár Bécs történelmi belvárosában, az 1. kerületben (Innere Stadt), a városháza előtti Rathausplatzon található. A Wiener Christkindlmarkt a Rathaus épülete és a Ringstraße között, a Rathauspark területén várja a látogatókat, a Burgtheater és az osztrák parlament közelében. A vásár pontos címe: Rathausplatz, 1010 Wien, Ausztria.

A helyszín a belváros több nevezetességétől is sétatávolságra fekszik, így a karácsonyi vásározás könnyen összeköthető egy városnézéssel. A közelben található többek között a Hofburg, a Maria-Theresien-Platz adventi vására, valamint a Freyung és az Am Hof karácsonyi vására is. A többi népszerű helyszín közül a Schönbrunni és a Belvedere-kastély vására már távolabb, a belvároson kívül helyezkedik el.

Bécs karácsonyi vásár megközelítése autóval

Budapestről autóval az M1-es autópályán, Hegyeshalomnál átlépve az osztrák határt, majd az A4-es autópályán haladva juthatunk el Bécsbe. Az út nagyjából 250 kilométer, forgalomtól függően körülbelül 2,5-3 órát vesz igénybe. Az osztrák autópályák használatához külön autópálya-matricára van szükség, amelynek ára 2026-ban személyautókra egy napra 9,60 euró, tíz napra 12,80 euró.

A bécsi adventi vásár parkolási lehetőségei közül érdemes előre választani, mivel a belvárosban korlátozottak az utcai parkolási lehetőségek. Bécsben munkanapokon, tehát hétfőtől péntekig 9:00 és 22:00 között általánosan fizetős parkolási övezet működik, ahol legfeljebb két órára lehet megállni. A parkolás díja 2026-ban 30 percenként 1,70 euró, vagyis két órára 6,80 euró. A Rathausplatz közelében több parkolóház is található, például a Rathauspark és a Freyung mélygarázsa, amelyekben hosszabb időre is otthagyhatjuk az autónkat.

Kedvezőbb megoldást jelentenek a P+R parkolók, ahol napi 4,60 euróért parkolhatunk, majd tömegközlekedéssel folytathatjuk az utat. Budapestről érkezve jó választás lehet az Erdberg P+R parkoló, amely közvetlenül az U3-as metróvonal mellett található. A Volkstheater állomásig metróval, majd rövid sétával elérhető a Rathausplatz karácsonyi vására.

Bécsi adventi vásár megközelítése vonattal és tömegközlekedéssel

Budapestről Bécsbe vonattal is könnyen eljuthatunk, a két főváros között naponta több közvetlen Railjet és EuroCity járat közlekedik. A vonatok jellemzően a Keleti pályaudvarról indulnak, és Kelenföldön is megállnak, az utazás pedig körülbelül 2 óra 40 percet vesz igénybe. A jegyárak a foglalás idejétől függően változnak, ezért különösen az adventi hétvégékre érdemes előre megvenni a menetjegyeket.

A bécsi főpályaudvarról (Wien Hauptbahnhof) metróval, egy átszállással juthatunk el a Rathausplatz közelébe. A legegyszerűbb, ha az U1-es metróval a Stephansplatzig, onnan pedig az U3-as metróval a Volkstheater állomásig utazunk, ahonnan rövid sétával elérhető a vásár. A város más pontjairól a Rathausplatz az U2-es metróval, valamint több villamosjárattal is megközelíthető.

A bécsi tömegközlekedésben 2026-ban az alábbi jegyárakkal számolhatunk:

Vonaljegy: 3,20 euró, egy irányba, átszállásokkal.

24 órás jegy: 10,20 euró, digitálisan 9,70 euró.

7 napos jegy: 28,90 euró, digitálisan 25,20 euró.

A jegyek a bécsi közlekedési hálózat központi zónájában a metrókon, villamosokon, autóbuszokon és elővárosi vonatokon is használhatók. Jegyeket a metróállomások automatáiban, illetve a WienMobil alkalmazáson keresztül lehet venni.

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Bécs adventi vásár 2026: mit érdemes tudni a Rathausplatz karácsonyi vásáráról?

Bécs adventi vásár programjai iránt érdeklődők számára a Rathausplatzon rendezett Wiener Christkindlmarkt az egyik legismertebb helyszín. Ez az egyik legismertebb és legnagyobb karácsonyi vásár Európában, amely minden évben látogatók tömegeit vonzza a bécsi városháza előtti térre. A rendezvény különlegességét elsősorban a történelmi városháza impozáns épülete, az ünnepi díszkivilágítás és a Rathauspark karácsonyi dekorációja adja.

A vásár bejáratánál hatalmas, gyertyákkal díszített fénykapu fogadja az érkezőket, a téren pedig ünnepi fényekkel körülvett faházak sorakoznak. Az árusok kézműves termékeket, karácsonyfadíszeket, ajándéktárgyakat, édességeket és hagyományos osztrák finomságokat kínálnak. A városházát övező parkban további látványosságok várják a látogatókat.

A Rathausplatz karácsonyi vására ingyenesen látogatható, belépőjegyet csak egyes kísérőprogramokért és szolgáltatásokért kell vásárolni. A rendezvény területén akadálymentesített mosdók, kerekesszékkel is használható asztalok és bankautomaták is rendelkezésre állnak.

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Adventi vásár Bécs 2026: programok és látnivalók

A Rathausplatz karácsonyi vására nemcsak a vásári forgatagról szól: a városháza előtti téren és a környező parkban számos program és látványosság várja a látogatókat. A korcsolyapálya, az óriáskerék és a gyerekeknek szóló játékok mellett adventi koncertekkel, karácsonyi fényekkel és különleges ünnepi installációkkal is készülnek a szervezők.

A 2026-os bécsi adventi vásár fontosabb programjai és látnivalói:

Korcsolyázás a Rathausparkban: a Wiener Eistraum korcsolyapályáján a karácsonyi vásár ideje alatt, sőt még az ünnepek után is lehet korcsolyázni, egészen 2027. január 6-ig. A belépő felnőtteknek 11, gyerekeknek 7,80 euró, de az online vásárolt jegyekre kedvezményt adnak. Akinek nincs saját korcsolyája, a helyszínen is bérelhet.

a Wiener Eistraum korcsolyapályáján a karácsonyi vásár ideje alatt, sőt még az ünnepek után is lehet korcsolyázni, egészen 2027. január 6-ig. A belépő felnőtteknek 11, gyerekeknek 7,80 euró, de az online vásárolt jegyekre kedvezményt adnak. Akinek nincs saját korcsolyája, a helyszínen is bérelhet. Karácsonyi fények és a szívek fája: a Rathauspark egyik legismertebb látványossága a Herzerlbaum, amelyet világító szívek díszítenek. Sötétedéstől este 21 óráig félóránként egy hatalmas fénylő szív halad végig egy 75 méteres kötélpályán a fa felé.

a Rathauspark egyik legismertebb látványossága a Herzerlbaum, amelyet világító szívek díszítenek. Sötétedéstől este 21 óráig félóránként egy hatalmas fénylő szív halad végig egy 75 méteres kötélpályán a fa felé. Gyermekprogramok: a kisebbeket többszintes körhinta, rénszarvasos kisvonat, óriáskerék és egy 110 négyzetméteres, ingyenesen használható gyermekkorcsolyapálya várja. A parkban interaktív játékok is helyet kapnak.

a kisebbeket többszintes körhinta, rénszarvasos kisvonat, óriáskerék és egy 110 négyzetméteres, ingyenesen használható gyermekkorcsolyapálya várja. A parkban interaktív játékok is helyet kapnak. Betlehemek és adventi séta: a Rathausparkban betlehemes sétaút mutatja be a karácsonyi jászolállítás hagyományát. A látogatók különböző betlehemeket, valamint egy óriási adventi koszorút is megtekinthetnek.

a Rathausparkban betlehemes sétaút mutatja be a karácsonyi jászolállítás hagyományát. A látogatók különböző betlehemeket, valamint egy óriási adventi koszorút is megtekinthetnek. Adventi koncertek: november 27. és december 23. között mindennap 19:00–19:30 és 20:00–20:30 között fúvószenekarok játszanak karácsonyi dallamokat. A városháza dísztermében az advent négy hétvégéjén, péntektől vasárnapig 15:30 és 19:00 között nemzetközi kórustalálkozót is rendeznek, több mint 85 kórus részvételével.

A programok mellett természetesen a hagyományos vásári kínálat sem marad el. A faházakban karácsonyfadíszeket, kézműves ajándékokat, játékokat és téli kiegészítőket árulnak, míg a gasztronómiai standoknál többek között forralt bort, puncsot, édességeket és osztrák vásári ételeket kóstolhatunk.

További bécsi karácsonyi vásár felhozatal 2026-ban

Bécs karácsonyi vásár programjai iránt érdeklődőknek a Rathausplatz mellett a Schönbrunni és a Belvedere-kastély vásárát is érdemes számításba venniük. A Schönbrunni kastély karácsonyi vására 2026. november 6-án nyit, és egészen 2027. január 6-ig várja a látogatókat. A kastély előtti téren több mint 90 ünnepi faházban kínálnak kézműves ajándékokat, karácsonyi díszeket és osztrák finomságokat. A vásáron korcsolyapálya, jégtekepályák, óriáskerék, körhinta és kézműves foglalkozások is helyet kapnak. Az idei újdonságok között zenés programok és egy nagyméretű betlehemes installáció is szerepel.

A Belvedere-kastély karácsonyi vására 2026. november 20-tól december 31-ig látogatható. A barokk kastély előtt, a park szomszédságában felállított standokon hagyományos osztrák kézműves termékeket, karácsonyi díszeket és ünnepi ételeket kínálnak. A vásár a kastély előtti téren kap helyet, amelynek kivilágított épülete és dísztava adja a hátterét.

Bécsben a két kastély mellett számos kisebb adventi vásárt is rendeznek. A belvárosban többek között a Maria-Theresien-Platzon, a Szent István-székesegyház előtti Stephansplatzon, a Freyungon és az Am Hof téren találkozhatunk karácsonyi standokkal. A Karlsplatzon a kézműves termékek kerülnek előtérbe, míg a Spittelberg történelmi utcáiban kisebb vásári standok sorakoznak.

A belvárostól távolabb, a Práterben is rendeznek téli vásárt, amely november 20-tól egészen 2027. január 6-ig tart. A Riesenradplatzon felállított standok mellett élőzenei programok és családi szórakozási lehetőségek is szerepelnek a kínálatban. Mivel ingyenesen látogatható valamennyi felsorolt adventi vásár Bécs területén, így akár több helyszínt is felkereshetünk egyetlen kirándulás során.