Budapest karácsonyi vásár 2026: indul az adventi szezon, mutatjuk a helyszíneket, a nyitvatartást és a programokat

November közepétől ismét ünnepi fények, kézműves portékák és forralt bor illata tölti meg a főváros tereit. Budapest karácsonyi vásár kínálatából ezúttal sem hiányoznak a hagyományos adventi programok: a két legismertebb karácsonyi vásár Budapest belvárosában, a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilika előtt várja a látogatókat. Mutatjuk, mikor nyitnak a vásárok, milyen programokkal készülnek a szervezők, és hogyan közelíthetők meg a helyszínek.

Karácsonyi vásár Budapest 2026: mikor kezdődnek az adventi vásárok?

Budapest adventi vásárai november közepétől egészen az új év kezdetéig várják a látogatókat. A főváros különböző pontjain megrendezett események között hagyományos kézműves vásárok, látványos fényinstallációk, gasztronómiai programok és családi rendezvények egyaránt helyet kapnak. A két legismertebb karácsonyi vásár Budapest központjában, a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilika előtt várja az érdeklődőket.

Budapest karácsonyi vásár legfontosabb időpontjai:

Vörösmarty Classic Xmas (Vörösmarty tér): 2026. november 13. – 2027. január 1. hajnala

Advent Bazilika (Szent István tér): 2026. november 13. – 2027. január 1.

Advent Óbudán (Fő tér): 2026. november 27. – december 23.

Vörösmarty tér karácsonyi vásár 2026

Budapest egyik legismertebb adventi rendezvénye a Vörösmarty Classic Xmas, amelynek helyszíne, a Vörösmarty tér karácsonyi vásár idején ünnepi forgataggá alakul: kézműves árusok, hagyományos vásári ételek, ünnepi fények és családi programok várják a látogatókat. A vásárra a belépés ingyenes, a rendezvény egészen szilveszter éjszakájáig tart.

EZ IS ÉRDEKELHET Ne felejtsük el meggyújtani! Te tudod, mit jelképeznek a gyertyák az adventi koszorún? 2022-ben november 27-én, vasárnap kell meggyújtani az első, hagyományosan lila színű gyertyát, ekkor veszi kezdetét a karácsonyi ünnepkor és a keresztény egyházi év.

Vörösmarty téri adventi vásár nyitvatartása 2026-ban

A Vörösmarty Classic Xmas november 13-tól mindennap látogatható, hétvégén hosszabb nyitvatartással. Karácsonykor és szilveszterkor azonban az általánostól eltérő nyitvatartási rend érvényes.

Általános nyitvatartás:

Hétfő-csütörtök: 11:00-21:00

Péntek-szombat: 11:00-22:00

Vasárnap: 11:00-21:00

Ünnepi nyitvatartás:

December 24.: 10:00-14:00

December 25-26.: 12:00-18:00

December 29-30.: 11:00-21:00

December 31.: 11:00-03:00 (január 1-jén hajnalig)

Fontos, hogy a kézműves kiállítók december 28-án vesznek részt utoljára a vásáron, ezt követően a téren már a szilveszteri programokra készülnek. A hagyományos karácsonyi vásári kínálatot tehát december 28-ig érdemes felkeresni.

Vörösmarty téri karácsonyi vásár: programok és látnivalók

A Vörösmarty tér karácsonyi vásár idején ünnepi fényekbe öltözik, központi látványossága pedig idén is a monumentális karácsonyfa, amelyet hagyományos ünnepi színekben díszítenek fel. A vásárban hazai kézművesek kínálják termékeiket, a különböző gasztronómiai standoknál pedig a karácsonyi időszakra jellemző ételekből és italokból válogathatnak a látogatók.

A családok számára az egyik legnépszerűbb program az ingyenesen használható kisvasút, amely a vásár ideje alatt az alábbi időpontokban közlekedik:

Hétfő-péntek: 14:00-20:00

Szombat-vasárnap: 11:00-20:00

December 24.: 10:00-14:00

December 25.: nem közlekedik

December 26.: 14:00-tól

A kisvasút december 28-án közlekedik utoljára. A rendezvény kínálatában emellett zenei fellépők és jótékonysági programok is szerepelnek. A részletes programokról és az aktuális eseményekről a szervezők a Vörösmarty Classic Xmas hivatalos közösségi oldalain adnak tájékoztatást.

Vörösmarty tér karácsonyi vásár: megközelítés és parkolás

A Vörösmarty Classic Xmas Budapest V. kerületében, a Vörösmarty téren található, a Váci utca északi végén. A belvárosi elhelyezkedés miatt a vásár tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. A legegyszerűbb megoldás az M1-es metró, amelynek Vörösmarty tér nevű végállomása közvetlenül a vásár helyszínén található. A Deák Ferenc tér az M1-es, M2-es és M3-as metróval is elérhető, innen néhány perces sétával juthatunk el a vásárhoz.

Autóval érkezőknek a környező belvárosi parkolóházakat célszerű választani. A Vörösmarty tér gyalogosövezetben található, a közelében pedig korlátozottak az utcai parkolási lehetőségek.

Advent Bazilika 2026: karácsonyi vásár a Szent István téren

Nem a Vörösmarty téren található az egyetlen népszerű karácsonyi vásár Budapest belvárosában. A budapesti adventi időszak másik kiemelt rendezvénye az Advent Bazilika, amely 2026-ban már 15. alkalommal várja a látogatókat a Szent István téren. A négyszer is Európa legszebb karácsonyi vásárának választott rendezvényen közel száz hazai kézműves kiállító, különleges gasztronómiai kínálat és látványos ünnepi programok várják az érdeklődőket, a belépés pedig ingyenes.

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Advent Bazilika 2026: nyitvatartás és ünnepi nyitvatartás

Az Advent Bazilika a hét minden napján látogatható, pénteken és szombaton este 23 óráig tart nyitva. Karácsonykor, szilveszterkor és újév napján külön ünnepi nyitvatartás érvényes.

Általános nyitvatartás:

Hétfő-csütörtök: 11:00-22:00

Péntek-szombat: 11:00-23:00

Vasárnap: 11:00-22:00

Ünnepi nyitvatartás:

December 24.: 11:00-15:00

December 25-26.: 11:00-20:00

December 31.: 11:00-03:00 (január 1-jén hajnalig)

Január 1.: 11:00-18:00

Advent Bazilika 2026: programok és látnivalók

Az Advent Bazilika egyik látványossága a Szent István-bazilika homlokzatára vetített, háromdimenziós fényfestés, amelyet mindennap 17:30-tól, félóránként tekinthetnek meg a látogatók. A tér központjában egy 12 méter magas, feldíszített karácsonyfa áll, amelynek csúcsából csillagos égboltot idéző fényháló indul ki. A 2026-os rendezvény újdonságai közé tartozik a Bajcsy-Zsilinszky út felé kialakított fényalagút és az új ünnepi üdvözlőkapu is.

A Bazilika előtti téren betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú kap helyet, amelynél advent vasárnapjain közös gyertyagyújtásokat tartanak. Az ünnepi hangulatról élő zenei produkciók, kóruskoncertek és jótékonysági programok is gondoskodnak. A vásárban emellett kézműves kiállítók kínálnak többek között kerámiákat, ékszereket, bőrdíszműves termékeket és egyedi ajándéktárgyakat.

EZ IS ÉRDEKELHET Úgy vásárolnak karácsonykor a magyarok, mintha nem lenne holnap: meg lesz ennek a böjtje Már nem várnak az utolsó pillanatig a magyar vevők a karácsonyi vásárlással, sokan novemberben nekiállnak az ajándékok beszerzésnek.

Advent Bazilika 2026: gasztronómiai kínálat és árak

Az Advent Bazilika gasztronómiai standjain a hagyományos téli vásári ételek, forralt bor mellett magyar specialitások és különleges fogások is szerepelnek a kínálatban. A szervezők 2026-ban is biztosítanak kedvezőbb árú étkezési lehetőségeket: minden nagykonyhánál folyamatosan elérhető egy-egy fogás 1600 forintos fix áron.

A vásárban tematikus gasztronómiai hétvégéket is rendeznek, amelyeken többek között libaételek, disznótoros fogások, halételek, pörköltek és töltött káposzta kerülnek terítékre. Az ünnepi gasztroprogramok sorát 2027. január 1-jén a Lencsenap zárja.

Advent Bazilika 2026: megközelítés és parkolás

Az Advent Bazilika Budapest V. kerületében, a Szent István téren található. A vásár tömegközlekedéssel könnyen elérhető: az M3-as metró Arany János utcai megállójától néhány perces sétával, a Deák Ferenc térről pedig az M1-es, M2-es vagy M3-as metróval érkezők is kényelmesen megközelíthetik. A Bajcsy-Zsilinszky úton közlekedő 9-es busz és a 72-es trolibusz szintén jó lehetőség a helyszín megközelítésére.

A Vörösmarty téri vásárhoz hasonlóan autóval itt is a környező parkolóházakat célszerű választani. A két legnagyobb belvárosi adventi vásár akár egyetlen séta során is felkereshető, hiszen az Advent Bazilika helyszíne, a Szent István tér körülbelül 10 perc gyaloglásra van a Vörösmarty tértől.

További karácsonyi vásárok Budapesten

Budapest karácsonyi vásár programsorozatának legnépszerűbb helyszínei a belvárosban találhatók, de a főváros más kerületeiben is rendeznek ünnepi eseményeket. A két nagy belvárosi rendezvény mellett Óbudán is gazdag adventi programkínálattal várják az ünnepre készülőket. Az Advent Óbudán 2026 november 27. és december 23. között rendezik meg a III. kerületi Fő téren, ahol kézműves vásár, gasztronómiai standok, ingyenes korcsolyapálya és családi programok várják a látogatókat. Az adventi hétvégéken koncertek, gyermekelőadások és közös gyertyagyújtások színesítik a kínálatot. A gyerekek a Mézeskalácsházban találkozhatnak a Mikulással, a korcsolyázók számára pedig tematikus jégdiszkókat is rendeznek.

Budapesten a nagyobb vásárok mellett több helyi, kis adventi rendezvény is hozzájárul az ünnepi hangulathoz. A Városháza park és a Deák Ferenc tér környéke hagyományosan a belvárosi adventi programok egyik helyszíne, míg a budai oldalon a Várkert Bazár és a Budavári Palotanegyed is kínál karácsonyi programokat. A kisebb kerületi események elsősorban azoknak lehetnek jó választások, akik a zsúfoltabb belvárosi vásárok helyett családiasabb környezetben szeretnének készülődni az ünnepekre.