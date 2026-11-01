Szeptemberben mindössze 1,6 százalékos volt az éves infláció, számos termék és szolgáltatás azonban ennél jóval nagyobb mértékben drágult.
Budapest karácsonyi vásár 2026: indul az adventi szezon, mutatjuk a helyszíneket, a nyitvatartást és a programokat
November közepétől ismét ünnepi fények, kézműves portékák és forralt bor illata tölti meg a főváros tereit. Budapest karácsonyi vásár kínálatából ezúttal sem hiányoznak a hagyományos adventi programok: a két legismertebb karácsonyi vásár Budapest belvárosában, a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilika előtt várja a látogatókat. Mutatjuk, mikor nyitnak a vásárok, milyen programokkal készülnek a szervezők, és hogyan közelíthetők meg a helyszínek.
Karácsonyi vásár Budapest 2026: mikor kezdődnek az adventi vásárok?
Budapest adventi vásárai november közepétől egészen az új év kezdetéig várják a látogatókat. A főváros különböző pontjain megrendezett események között hagyományos kézműves vásárok, látványos fényinstallációk, gasztronómiai programok és családi rendezvények egyaránt helyet kapnak. A két legismertebb karácsonyi vásár Budapest központjában, a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilika előtt várja az érdeklődőket.
Budapest karácsonyi vásár legfontosabb időpontjai:
- Vörösmarty Classic Xmas (Vörösmarty tér): 2026. november 13. – 2027. január 1. hajnala
- Advent Bazilika (Szent István tér): 2026. november 13. – 2027. január 1.
- Advent Óbudán (Fő tér): 2026. november 27. – december 23.
Vörösmarty tér karácsonyi vásár 2026
Budapest egyik legismertebb adventi rendezvénye a Vörösmarty Classic Xmas, amelynek helyszíne, a Vörösmarty tér karácsonyi vásár idején ünnepi forgataggá alakul: kézműves árusok, hagyományos vásári ételek, ünnepi fények és családi programok várják a látogatókat. A vásárra a belépés ingyenes, a rendezvény egészen szilveszter éjszakájáig tart.
Vörösmarty téri adventi vásár nyitvatartása 2026-ban
A Vörösmarty Classic Xmas november 13-tól mindennap látogatható, hétvégén hosszabb nyitvatartással. Karácsonykor és szilveszterkor azonban az általánostól eltérő nyitvatartási rend érvényes.
Általános nyitvatartás:
- Hétfő-csütörtök: 11:00-21:00
- Péntek-szombat: 11:00-22:00
- Vasárnap: 11:00-21:00
Ünnepi nyitvatartás:
- December 24.: 10:00-14:00
- December 25-26.: 12:00-18:00
- December 29-30.: 11:00-21:00
- December 31.: 11:00-03:00 (január 1-jén hajnalig)
Fontos, hogy a kézműves kiállítók december 28-án vesznek részt utoljára a vásáron, ezt követően a téren már a szilveszteri programokra készülnek. A hagyományos karácsonyi vásári kínálatot tehát december 28-ig érdemes felkeresni.
Vörösmarty téri karácsonyi vásár: programok és látnivalók
A Vörösmarty tér karácsonyi vásár idején ünnepi fényekbe öltözik, központi látványossága pedig idén is a monumentális karácsonyfa, amelyet hagyományos ünnepi színekben díszítenek fel. A vásárban hazai kézművesek kínálják termékeiket, a különböző gasztronómiai standoknál pedig a karácsonyi időszakra jellemző ételekből és italokból válogathatnak a látogatók.
A családok számára az egyik legnépszerűbb program az ingyenesen használható kisvasút, amely a vásár ideje alatt az alábbi időpontokban közlekedik:
- Hétfő-péntek: 14:00-20:00
- Szombat-vasárnap: 11:00-20:00
- December 24.: 10:00-14:00
- December 25.: nem közlekedik
- December 26.: 14:00-tól
A kisvasút december 28-án közlekedik utoljára. A rendezvény kínálatában emellett zenei fellépők és jótékonysági programok is szerepelnek. A részletes programokról és az aktuális eseményekről a szervezők a Vörösmarty Classic Xmas hivatalos közösségi oldalain adnak tájékoztatást.
Vörösmarty tér karácsonyi vásár: megközelítés és parkolás
A Vörösmarty Classic Xmas Budapest V. kerületében, a Vörösmarty téren található, a Váci utca északi végén. A belvárosi elhelyezkedés miatt a vásár tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. A legegyszerűbb megoldás az M1-es metró, amelynek Vörösmarty tér nevű végállomása közvetlenül a vásár helyszínén található. A Deák Ferenc tér az M1-es, M2-es és M3-as metróval is elérhető, innen néhány perces sétával juthatunk el a vásárhoz.
Autóval érkezőknek a környező belvárosi parkolóházakat célszerű választani. A Vörösmarty tér gyalogosövezetben található, a közelében pedig korlátozottak az utcai parkolási lehetőségek.
Advent Bazilika 2026: karácsonyi vásár a Szent István téren
Nem a Vörösmarty téren található az egyetlen népszerű karácsonyi vásár Budapest belvárosában. A budapesti adventi időszak másik kiemelt rendezvénye az Advent Bazilika, amely 2026-ban már 15. alkalommal várja a látogatókat a Szent István téren. A négyszer is Európa legszebb karácsonyi vásárának választott rendezvényen közel száz hazai kézműves kiállító, különleges gasztronómiai kínálat és látványos ünnepi programok várják az érdeklődőket, a belépés pedig ingyenes.
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Advent Bazilika 2026: nyitvatartás és ünnepi nyitvatartás
Az Advent Bazilika a hét minden napján látogatható, pénteken és szombaton este 23 óráig tart nyitva. Karácsonykor, szilveszterkor és újév napján külön ünnepi nyitvatartás érvényes.
Általános nyitvatartás:
- Hétfő-csütörtök: 11:00-22:00
- Péntek-szombat: 11:00-23:00
- Vasárnap: 11:00-22:00
Ünnepi nyitvatartás:
- December 24.: 11:00-15:00
- December 25-26.: 11:00-20:00
- December 31.: 11:00-03:00 (január 1-jén hajnalig)
- Január 1.: 11:00-18:00
Advent Bazilika 2026: programok és látnivalók
Az Advent Bazilika egyik látványossága a Szent István-bazilika homlokzatára vetített, háromdimenziós fényfestés, amelyet mindennap 17:30-tól, félóránként tekinthetnek meg a látogatók. A tér központjában egy 12 méter magas, feldíszített karácsonyfa áll, amelynek csúcsából csillagos égboltot idéző fényháló indul ki. A 2026-os rendezvény újdonságai közé tartozik a Bajcsy-Zsilinszky út felé kialakított fényalagút és az új ünnepi üdvözlőkapu is.
A Bazilika előtti téren betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú kap helyet, amelynél advent vasárnapjain közös gyertyagyújtásokat tartanak. Az ünnepi hangulatról élő zenei produkciók, kóruskoncertek és jótékonysági programok is gondoskodnak. A vásárban emellett kézműves kiállítók kínálnak többek között kerámiákat, ékszereket, bőrdíszműves termékeket és egyedi ajándéktárgyakat.
Advent Bazilika 2026: gasztronómiai kínálat és árak
Az Advent Bazilika gasztronómiai standjain a hagyományos téli vásári ételek, forralt bor mellett magyar specialitások és különleges fogások is szerepelnek a kínálatban. A szervezők 2026-ban is biztosítanak kedvezőbb árú étkezési lehetőségeket: minden nagykonyhánál folyamatosan elérhető egy-egy fogás 1600 forintos fix áron.
A vásárban tematikus gasztronómiai hétvégéket is rendeznek, amelyeken többek között libaételek, disznótoros fogások, halételek, pörköltek és töltött káposzta kerülnek terítékre. Az ünnepi gasztroprogramok sorát 2027. január 1-jén a Lencsenap zárja.
Advent Bazilika 2026: megközelítés és parkolás
Az Advent Bazilika Budapest V. kerületében, a Szent István téren található. A vásár tömegközlekedéssel könnyen elérhető: az M3-as metró Arany János utcai megállójától néhány perces sétával, a Deák Ferenc térről pedig az M1-es, M2-es vagy M3-as metróval érkezők is kényelmesen megközelíthetik. A Bajcsy-Zsilinszky úton közlekedő 9-es busz és a 72-es trolibusz szintén jó lehetőség a helyszín megközelítésére.
A Vörösmarty téri vásárhoz hasonlóan autóval itt is a környező parkolóházakat célszerű választani. A két legnagyobb belvárosi adventi vásár akár egyetlen séta során is felkereshető, hiszen az Advent Bazilika helyszíne, a Szent István tér körülbelül 10 perc gyaloglásra van a Vörösmarty tértől.
További karácsonyi vásárok Budapesten
Budapest karácsonyi vásár programsorozatának legnépszerűbb helyszínei a belvárosban találhatók, de a főváros más kerületeiben is rendeznek ünnepi eseményeket. A két nagy belvárosi rendezvény mellett Óbudán is gazdag adventi programkínálattal várják az ünnepre készülőket. Az Advent Óbudán 2026 november 27. és december 23. között rendezik meg a III. kerületi Fő téren, ahol kézműves vásár, gasztronómiai standok, ingyenes korcsolyapálya és családi programok várják a látogatókat. Az adventi hétvégéken koncertek, gyermekelőadások és közös gyertyagyújtások színesítik a kínálatot. A gyerekek a Mézeskalácsházban találkozhatnak a Mikulással, a korcsolyázók számára pedig tematikus jégdiszkókat is rendeznek.
Budapesten a nagyobb vásárok mellett több helyi, kis adventi rendezvény is hozzájárul az ünnepi hangulathoz. A Városháza park és a Deák Ferenc tér környéke hagyományosan a belvárosi adventi programok egyik helyszíne, míg a budai oldalon a Várkert Bazár és a Budavári Palotanegyed is kínál karácsonyi programokat. A kisebb kerületi események elsősorban azoknak lehetnek jó választások, akik a zsúfoltabb belvárosi vásárok helyett családiasabb környezetben szeretnének készülődni az ünnepekre.
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