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Black Friday-akciók indulnak a Lidlben, a Pennyben és a SPAR-ban: ezek az ajánlatok jönnek november 26-tól
Szerszámok, háztartási gépek, konyhai eszközök és játékok is szerepelnek a november 26-án induló Black Friday- és Black Week-ajánlatok között. A 48. héten a Lidl műszaki cikkekkel és lakástextilekkel, a Penny többek között kávéval, tisztítószerekkel és italokkal, a SPAR pedig edényekkel készül. Mutatjuk a legnagyobb akciókat.
Lidl: szerszámok és háztartási gépek az ajánlatok között
A Lidl november 26-tól kínálja Black Friday-termékeit. A Parkside Performance nyolcrészes akkumulátoros szerszámkészlet 59 999 forintba kerül, míg a Parkside akkus fúró-csavarozó készlet ára 24 999-ről 19 999 forintra csökken, ami 20 százalékos kedvezmény.
A Singer 323L varrógépet 39 999 forintért, a márka kisebb kézi varrógépét 2999 forintért hirdetik. Ugyancsak 2999 forint lesz a Grundig vezeték nélküli fülhallgató, a Vitalmaxx mini masszázspisztolyért pedig 4444 forintot kérnek.
A lakástextilek között a kétrészes Livarno Home mikroszálas szatén ágyneműhuzat 2999 helyett 1999 forintért szerepel. A bemutatott ajánlatoknál vásárlónként legfeljebb három darab vásárolható.
Penny: kávé, tisztítószer és LEGO is lesz
A Penny Black Week-akciói november 26-tól december 2-ig tartanak. Az egykilós Paloma Classic vagy Caramell szemes kávé 4899 forintba kerül. A két, egyenként 900 milliliteres flakont tartalmazó Jar mosogatószer-csomagot 1888 forintért, a 140 darabos Jar mosogatógép-kapszulát 7777 forintért kínálják. Utóbbinál egy kapszula ára körülbelül 56 forintra jön ki.
Az italok között az egyliteres Żubrówka Biała vodka 4999, az egyliteres Jack Daniel’s whiskey 9499, a 0,7 literes Unicum Riserva pedig 10 999 forintért szerepel.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A nem élelmiszer jellegű ajánlatok között a LEGO City F1 Williams Racing készlet 3999 forintba, a Blaumann szendvicssütő 6999 forintba kerül. A Vileda H2Pro pedálos felmosószettet 15 999, a Vileda Infinity Flex ruhaszárítót 19 999 forintért hirdetik.
SPAR: serpenyők és edényszett Black Week-áron
A SPAR szintén november 26. és december 2. között tartja a bemutatott Black Week-akcióit.
A BRATmaxx szénacél serpenyők közül a 20 centiméteres változat 3999 helyett 3499, a 24 centiméteres 4999 helyett 3999, a 28 centiméteres pedig 5999 helyett 4999 forintba kerül.
A hétrészes BRATmaxx edényszettet 34 999 helyett 19 999 forintért kínálják. Ez a feltüntetett korábbi árhoz képest 15 ezer forintos megtakarítást jelent, a hirdetésben 42 százalékos kedvezmény szerepel.
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