A Z generáció teljesen átértelmezi a társadalmi státusz fogalmát, így a drága luxustermékek helyett a pénzügyi tudatosság, az adósságmentes élet és a jól megtervezett költségvetés vált az új státuszszimbólummá. A fiatal vásárlók egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a nagy márkanevek valóban megérik-e a prémium árat, ezért a divattól kezdve a bőrápolásig tudatosan keresik a minőségi, de jóval olcsóbb alternatívákat - írja a Reuters.

Egy Berlinben élő, 22 éves diák, aki menedzsment és luxusdivat szakon tanul, nem hajlandó vagyonokat költeni egyetlen ruhadarabra. Amikor megtetszett neki a Margiela divatház népszerű, osztott orrú Tabi cipője – amelynek ezereurós ára megegyezik a havi lakbérével –, inkább keresett egy megszólalásig hasonló darabot a töredékéért, mindössze 70 euróért. A döntés mögött nem pusztán a diákévek szűkös büdzséje áll, hanem az az elv, hogy a pénzéért valódi értéket akar kapni, és nem csupán a márkanevet szeretné megfizetni.

A jelenlegi gazdasági környezetben a fiatalok számára mást jelent az érvényesülés, mint a korábbi generációknak. A dizájnertáskák birtoklása helyett a személyes pénzügyek feletti kontroll, az önálló lakhatás, a hitelmentesség, valamint a munka és a magánélet egyensúlya jelenti az igazi sikert.

Ebbe a szemléletbe tökéletesen beleillik a drága termékek olcsóbb megfelelőinek, az úgynevezett "dupe"-oknak a vásárlása. A cél azonban nem az igénytelen hamisítványok felhalmozása, hiszen a tudatos vásárlók ragaszkodnak a valódi bőrhöz, a tartós kidolgozáshoz és az egyenes varrásokhoz, miközben tisztában vannak azzal, hogy a luxusmárkák árcéduláján szereplő összeget gyakran csak a marketingköltségek srófolják fel.

Ez a fajta tudatosság a szépségápolásban is megmutatkozik. Anako például egy negyveneurós koreai arcvíz helyett egy három euróba kerülő német drogériás terméket használ, mivel a két készítmény összetétele teljesen megegyezik. A divatiparban szerzett korábbi tapasztalatai is azt igazolták számára, hogy egy sokat másolt márka eredeti termékei és a piacon elérhető olcsóbb hasonmások között sokszor nincs valódi minőségi különbség.

A jelenség már globális méreteket ölt, a Circana piackutató 2026 augusztusában publikált felmérése szerint ugyanis a vásárlók 58 százaléka vett már valamilyen olcsóbb alternatívát egy drága márkás termék helyett. A trend élén a Z generáció és a fiatalabb Y generációsok állnak, akik a digitális világban otthonosan mozogva pillanatok alatt képesek összehasonlítani az alapanyagokat, az összetevőket és a gyártási minőséget, így könnyen kiszűrik az indokolatlanul túlárazott árucikkeket.

Egy Kalu Los Angeles-i pénzügyi tanácsadó szerint ugyanakkor fontos látni, hogy egy olcsóbb alternatíva megvásárlása önmagában még nem jelent pénzügyi győzelmet, hiszen továbbra is egy nem létszükségleti kiadásról van szó. A tudatos vásárlás akkor válik valódi előnnyé, ha egy átfogó, fegyelmezett pénzügyi tervezés része.

A szakértő azt javasolja, hogy a vásárlók törekedjenek a kevesebb, de jobb minőségű tárgy birtoklására, az efféle kiadásokat pedig csak akkor engedjék meg maguknak, ha a számlák kifizetése és a megtakarítások félretétele után még marad rá keret. A valódi pénzügyi stabilitást ugyanis nem a luxuscikkek vagy azok másolatai, hanem a vésztartalék és a pénzügyi rugalmasság mutatja.