2026. november 7. szombat Rezső
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest: Karácsonyi vásár és adventi ünnepség a belvárosi Vorosmarty téren. Az emberek a piaci bódék mentén ételeket, édességeket, ajándékokat és kézműves termékeket kínálnak.
Utazás

Ennyire családbarát 2026-ban a budapesti adventi vásár: Bécsben ez is olcsóbb, nem is kicsit

Pénzcentrum
2026. november 7. 13:33 3 perc
  Gyors összefoglaló
Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

Indul az adventi szezon, és vele az óriáskerekek is. Budapesten egy felnőttjegy 4900 forint. A bécsi Práterben 14,50 eurót, azaz forintban nagyjából 5280-at kérnek ugyanezért. Azonban egy 4 fős családnak már az osztrák főváros látványossága éri meg jobban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Pénteken megnyíltak az első bécsi karácsonyi vásárok: a schönbrunni kastély előtti és a Stephansplatzon rendezett forgatag már várja a látogatókat. A Rathausplatz vására november 13-án, a Práter téli vására november 20-án nyit. Utóbbinál forog a város ikonikus, történelmi óriáskereke is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapesten is november 13-án indul a szezon a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilika előtt. Sok magyar család ilyenkor Bécs és Budapest között választ, ha egy hétvégét az ünnepi fényeknek szánna. Friss cikkünkben az egyik legnagyobb látványosság, az óriáskerekezés idei árazását szedtük egy csokorba.

Ennyibe kerül egy menet Budapesten

Az Erzsébet téren egész évben működő Budapest Óriáskereke hivatalos árlistája szerint:

  • felnőttjegy (12 éves kortól): 4900 forint
  • gyermekjegy (2–11 év): 2900 forint
  • babajegy (1 éves kor alatt): 400 forint
  • elsőbbségi jegy (sorban állás nélkül): 6900 forint
  • pezsgős elsőbbségi jegy: 8900 forint

Családi jegy nem szerepel az árlistán. Két felnőtt és két 2–11 éves gyerek így 15 600 forintot fizet egy menetért.

A kerék néhány perc sétára van a két nagy belvárosi vásártól. A Vörösmarty Classic Xmasra és az Advent Bazilikára ingyenes a belépés. A Bazilika nagykonyháinál ráadásul mindig van egy 1600 forintos fix árú fogás.

Bécsben euróban mérik a panorámát

A Práter híres óriáskerekénél már ismertek az árak. Az MNB november 6-i, 363,94 forintos hivatalos euróárfolyamával számolva:

  • felnőttjegy: 14,50 euró, nagyjából 5280 forint
  • gyermekjegy: 6,50 euró, nagyjából 2370 forint
  • családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek): 36 euró, nagyjából 13 100 forint

A felnőttjegy tehát közel 400 forinttal drágább Bécsben, mint Budapesten. A gyerekjegy viszont több mint 500 forinttal olcsóbb. A családi jegy 7 eurót spórol a külön vett jegyekhez képest, így egy négyfős család mintegy 2500 forinttal kevesebbet fizet a Práterben, mint az Erzsébet téren. Budapesten ilyen kedvezmény nincs. Egy menet 12–15 percig tart, a kerék nagyjából 65 méteres magasságból mutatja meg a várost. A Práter téli vására 2027. január 6-ig látogatható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kisebb óriáskerék a gyerekeknek a Rathausplatz és a Schönbrunn vásárán is működik. Ezekre a szervezők még nem közöltek idei árat.

A jegy csak a kisebb tétel

Bécsben nem a kerék viszi el a pénz nagyobb részét. Autóval egynapos osztrák matrica kell, ennek ára 9,60 euró, a tíznapos 12,80 euró. A belvárosi utcai parkolás fél óránként 1,70 euró, és legfeljebb két órára lehet megállni. Olcsóbb a P+R: az Erdberg parkoló napi 4,60 euró, onnan metróval jutunk be.

Vonattal is el lehet jutni, a Keleti pályaudvarról nagyjából 2 óra 40 perc az út. Bécsben a vonaljegy 3,20 euró, a 24 órás jegy 10,20 euró, digitálisan 9,70 euró. A vásárokra a belépés ott is ingyenes. Ha a korcsolyázás is belefér: a Rathauspark jégpályájára a belépő felnőtteknek 11 euró, gyerekeknek 7,80 euró.

Kapcsolódó cikkeink:

Vidéken olcsóbb a kör

A Kisalföld nemrég azt is összegyűjtötte, hogyan alakulnak a vidéki óriáskerekezés árai. Győrben és Szegeden egyaránt 3500 forint a felnőtt- és 3000 forint a gyermekjegy. Mindkét helyen három teljes kört tesz meg a kerék. Győrben 11 ezer forintos családi jegy is van. A szombathelyi adventi vásár óriáskerekének árait még nem hozták nyilvánosságra.
Címlapkép: Getty Images
#család #utazás #Budapest #árak #jegyárak #ausztria #karácsonyi vásár #bécs #advent #óriáskerék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
14:59
14:30
14:01
13:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 7.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
2026. november 6.
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
2026. november 7.
Wekerle Plusz helyett: kamatmentes lakáshitelt adnak ezek az önkormányzatok, egy forint kamat sincs rajta, de nem mindenki kaphatja meg
2026. november 6.
Agyad eldobod: ennyiért vállal egy személyes szeánszt Kiss Kató, Hajdú Péter házi “halottlátója”
2026. november 6.
Így kerülhetik el a nagy bukást a magyar megtakarítók: ezekről a tippekről mindenkinek érdemes tudnia
NAPTÁR
Tovább
2026. november 7. szombat
Rezső
45. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
2 hete
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
3
2 hete
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
4
5 napja
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
5
2 hete
Berobban a tél Magyarországra: napokon belül ránk szakad a hideg, leeshet az első hó is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompozit biztosító
olyan biztosító, amely mind az élet- mind a nem élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 14:30
Egyre többen hagyják ott a Nike-ot: két márka viszi el a vevőket, amire kevesen számítottak
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 13:03
Wekerle Plusz helyett: kamatmentes lakáshitelt adnak ezek az önkormányzatok, egy forint kamat sincs rajta, de nem mindenki kaphatja meg
Agrárszektor  |  2026. november 7. 14:03
Végzetes hiba: ezt rontják el rengetegen a karácsonyi kaktusz gondozásakor