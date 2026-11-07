Ennyire családbarát 2026-ban a budapesti adventi vásár: Bécsben ez is olcsóbb, nem is kicsit

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Indul az adventi szezon, és vele az óriáskerekek is. Budapesten egy felnőttjegy 4900 forint. A bécsi Práterben 14,50 eurót, azaz forintban nagyjából 5280-at kérnek ugyanezért. Azonban egy 4 fős családnak már az osztrák főváros látványossága éri meg jobban.

Pénteken megnyíltak az első bécsi karácsonyi vásárok: a schönbrunni kastély előtti és a Stephansplatzon rendezett forgatag már várja a látogatókat. A Rathausplatz vására november 13-án, a Práter téli vására november 20-án nyit. Utóbbinál forog a város ikonikus, történelmi óriáskereke is.

Budapesten is november 13-án indul a szezon a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilika előtt. Sok magyar család ilyenkor Bécs és Budapest között választ, ha egy hétvégét az ünnepi fényeknek szánna. Friss cikkünkben az egyik legnagyobb látványosság, az óriáskerekezés idei árazását szedtük egy csokorba.

Ennyibe kerül egy menet Budapesten

Az Erzsébet téren egész évben működő Budapest Óriáskereke hivatalos árlistája szerint:

felnőttjegy (12 éves kortól): 4900 forint

gyermekjegy (2–11 év): 2900 forint

babajegy (1 éves kor alatt): 400 forint

elsőbbségi jegy (sorban állás nélkül): 6900 forint

pezsgős elsőbbségi jegy: 8900 forint

Családi jegy nem szerepel az árlistán. Két felnőtt és két 2–11 éves gyerek így 15 600 forintot fizet egy menetért.

A kerék néhány perc sétára van a két nagy belvárosi vásártól. A Vörösmarty Classic Xmasra és az Advent Bazilikára ingyenes a belépés. A Bazilika nagykonyháinál ráadásul mindig van egy 1600 forintos fix árú fogás.

Bécsben euróban mérik a panorámát

A Práter híres óriáskerekénél már ismertek az árak. Az MNB november 6-i, 363,94 forintos hivatalos euróárfolyamával számolva:

felnőttjegy: 14,50 euró, nagyjából 5280 forint

gyermekjegy: 6,50 euró, nagyjából 2370 forint

családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek): 36 euró, nagyjából 13 100 forint

A felnőttjegy tehát közel 400 forinttal drágább Bécsben, mint Budapesten. A gyerekjegy viszont több mint 500 forinttal olcsóbb. A családi jegy 7 eurót spórol a külön vett jegyekhez képest, így egy négyfős család mintegy 2500 forinttal kevesebbet fizet a Práterben, mint az Erzsébet téren. Budapesten ilyen kedvezmény nincs. Egy menet 12–15 percig tart, a kerék nagyjából 65 méteres magasságból mutatja meg a várost. A Práter téli vására 2027. január 6-ig látogatható.

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Kisebb óriáskerék a gyerekeknek a Rathausplatz és a Schönbrunn vásárán is működik. Ezekre a szervezők még nem közöltek idei árat.

A jegy csak a kisebb tétel

Bécsben nem a kerék viszi el a pénz nagyobb részét. Autóval egynapos osztrák matrica kell, ennek ára 9,60 euró, a tíznapos 12,80 euró. A belvárosi utcai parkolás fél óránként 1,70 euró, és legfeljebb két órára lehet megállni. Olcsóbb a P+R: az Erdberg parkoló napi 4,60 euró, onnan metróval jutunk be.

Vonattal is el lehet jutni, a Keleti pályaudvarról nagyjából 2 óra 40 perc az út. Bécsben a vonaljegy 3,20 euró, a 24 órás jegy 10,20 euró, digitálisan 9,70 euró. A vásárokra a belépés ott is ingyenes. Ha a korcsolyázás is belefér: a Rathauspark jégpályájára a belépő felnőtteknek 11 euró, gyerekeknek 7,80 euró.

Vidéken olcsóbb a kör

A Kisalföld nemrég azt is összegyűjtötte, hogyan alakulnak a vidéki óriáskerekezés árai. Győrben és Szegeden egyaránt 3500 forint a felnőtt- és 3000 forint a gyermekjegy. Mindkét helyen három teljes kört tesz meg a kerék. Győrben 11 ezer forintos családi jegy is van. A szombathelyi adventi vásár óriáskerekének árait még nem hozták nyilvánosságra.