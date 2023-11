Élesítette csodafegyverét a Tesco: így veheted meg idén 35%-kal olcsóbban a Szamos-szaloncukrot

Eltelt egy újabb hét, amin ismét rengeteg érdekes, izgalmas cikk jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért rendszeres heti összefoglalónk során most is összegyűjtöttük a legfontosabb, legolvasottabb írásainkat. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Bod Péter Ákos: jövőre sem fog dübörögni a gazdaság, de a magyar elit egyre gyorsabban hízik

Amíg a társadalom leggazdagabb ötödének tagjai fejenként havi nettó 358 ezer forintból él, addig a legszegényebb esetében ugyanez az összeg mindössze 77 ezer forintot jelent. Azaz a leggazdagabbak a legszegényebbek bérének alig kevesebb, mint az 5-szörösét keresik – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértő szerint ez nemzetközi összehasonlításban nem kirívó, a gond inkább hazánkban az alsóbb rétegek boldogulási esélyeivel van.

Kiderült a súlyos igazság a magyar csapvízről: térképen a legveszélyesebb települések

Az utolsó elérhető adatok szerint a magyarországi településeknek több mint egyharmadán nem megfelelő minőségű az ivóvíz. Az idei évtől az új szabályozások értelmében még több, potenciális egészségkockázattal rendelkező paramétert vizsgál a népegészségügyi hatóság, így a települések kapcsán még részletesebb információk érhetők el az ívóvízminőségről. Lapunk térképre tette a településeket az ivóvízminőség szerint, illetve azt is megvizsgáltuk, milyen gazdaságosabb megoldás létezik az ásványvíz fogyasztás helyett, ha nem akarunk csapvizet inni.

Pesten talán egy szoba, vidéken kis garzonlakás: erre elég ma a minimálbér az albérletpiacon

A minimálbér - fele, mert a lakbéren kívül más kiadások is vannak - ma már egy rendes szoba kibérlésére is alig elég Budapesten az ingatlanpiaci szakértők szerint - és vidéken is csak kevés helyen jönne ki 77 ezer forintból egy önálló lakás. Arra is kíváncsiak voltunk, mire elég ma a bérleti piacon a magyarországi nettó mediánkereset - ez az az összeg, aminél pont ugyanannyi dolgozó kap többet, mint kevesebbet -, és a szakemberek szerint ennek a feléből sem futja túlzottan nagy fényűzésre a fővárosban. Vidéken már valószínűleg elérhető egy önálló lakás.

Végleg eldőlt: ez a boltlánc lett a pékáruk királya Magyarországon

Bár az utóbbi időben az albán pékségek és a kézműves sütödék viaskodása állt a híradások fókuszában, egyre inkább érdemes a kiskereskedelmi láncok pékáruval kapcsolatos tevékenységét is figyelemmel kísérni. A Pénzcentrum szavazása szerint ugyanis a legtöbb magyar a német diszkontok által kínált pékárukat tartják a legfinomabbnak. Termékeik ráadásul nem csak nálunk, de az Egyesült Királyságban is learatták a babérokat.

Kiderült a kőgazdag Ecom Testvérek féltve őrzött titka: üzleti virtuózok vagy hatalmas kamu?

Tovább nyomoztunk az Ecom Testvérek ügyében, akik több százezer forintért hirdetik a szinte biztos meggazdagodást ígérő tanfolyamukat. Legutóbbi leleplező videónk elég nagy port kavart, jó ideig a YouTube is letiltotta egy rejtélyes bejelentés miatt. Most a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag megtudta, milyen a pénzükkel kérkedő tesók családi háttere valójában, és megtaláltuk azt a terméket is, amely a webshop-biznisz egyik zászlóshajója. A témában megszólaltattuk Kupecki Nórát, a fogyasztóvédelemért is felelős helyettes államtitkár a CashTag-nek elmondta, érdemes gyanakodva bújni a webshopokat, különösen most, amikora karácsonyi ajándékokat rendelünk.

Ennyit arról, hogy összeszerelő üzem lesz egész Magyarország: a számok nem hazudnak

Megközelítőleg 80 millió magasan képzett embert foglalkoztattak az Európai Unióban 2022-ben, ami a 25–64 év közötti foglalkoztatottak teljes számának 44,2 százalékát jelenti. Ők azok, akik nélkülözhetetlenek a modern gazdaság működéséhez, miközben ösztönzik az innovációt, a termelékenységet és a növekedést. Megjelent az Eurostat regionális évkönyvének legújabb kiadása, amit októberben mutattak be a brüsszeli Régiók és Városok 21. Európai Hetén. Eszerint hazánkban a foglalkoztatottak legalább fele magasan képzettnek számított a vizsgált időszakban.

Mindegy, roma vagy nem roma: temérdek magyar szegényedik el, őket sújtja leginkább a pénztelenség

Magyarországon arányait tekintve több lett a relatív jövedelmi szegénységben szenvedők aránya, mind a 0-17, mind a 65 évesnél idősebb korosztályban. A nyugdíjasok esetében így arányaiban jelenleg több mint 2-szer annyi embert sújt szegénység, mint amennyit sújtott 2004-ben (!). Súlyos látlelet az is, hogy brutálisan megugrott a 2 felnőtt és 3 vagy több gyermekes háztartások elszegényedése is. Az ilyen magyar háztartások negyedét (!) érintette a relatív jövedelmi szegénység réme 2022-ben. De ugyancsak több olyan család lett 2021-2022 között, akik nem engedhetnek meg évi egyhetes üdülést vagy éppen nem tudják megfelelő hőmérsékletűre fűteni lakásuk.

Zsíros ajánlatokkal csábítják Ausztriába a magyar dolgozókat: még az átlagfizetés is 1,5 millió forint

Az Ausztriába vándorló magyar állampolgárok száma az elmúlt 20 évben ötszörösére, az országban tartózkodó magyarok állományi létszáma pedig hétszeresére nőtt. 2023 januárjában már több, mint 100 ezer magyar élt az osztrákoknál és az ingázók száma is rohamosan növekszik évről-évre, még ha havi bontásban van is némi ingadozás. Tényleg ennyire jól fiztetnek kint? Nos, az átlagkereset idén Ausztriában közel évi bruttó 57 ezer euró, azaz nagyjából bruttó 20 millió forint.

Ezt a tünetet semmiképp sem szabad félvállról venni: már fiatalon súlyos kórt jelezhet

A népszámlálási kérdőív először a tavalyi évben mérte fel a lakosság mentális állapotát. Megvizsgálva a friss adatokat, látható, hogy a magyarok kényes témának érzik az emlékezési, koncentrálási nehézségekkel kapcsolatos kérdéseket. 1000 lakosból nagyjából 73-an számoltak be ilyen jellegű gondokról. Az adasorból kiderül, hogy az életkor előrehaladtával rohamosan emelkedik a memóriazavarral élók aránya, a 65 év felettiek esetében már minden ötödik idősnek van kisebb-nagyobb gondja az emlékezéssel, koncentrációval. Ez a tünet pedig olykor súlyos betegséget is jelezhet.

Berúgták az ajtót és alááraznak a kínaiak: ezek most a legolcsóbb elektromos autók Magyarországon

Eléggé felfordult a legolcsóbb itthon kapható elektromos autók toplistája. A Pénzcentrum friss összeállításából kiderült, hogy eléggé megkavarta a piacot a BYD debütálása, amely két modellel is a legolcsóbbak között van, de a szintén kínai MG is eléggé a vetélytársak alá lőtt árazásában. Emellett találtunk olyan modelleket is, amelyek legutóbbi, májusi összeállításunk óta több mint 1 millió forinttal lettek olcsóbbak.

Rákkeltőnek nyilvánították sokak kedvenc ételeit: magyarok tízezrei lehetnek nagy veszélyben

Azok az emberek, akik jelentős mértékben növelik az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását az étrendjükben, a fej- és nyaktájéki rák kialakulását kockáztatják, és nagyobb eséllyel kapnak nyelőcső-adenokarcinómát is – derült ki egy friss tanulmányból.

Nem vitték túlzásba a CSOK Plusz hatásvizsgálatát: megszereztük a feltűnően rövid dokumentumot

Nincs sok információ a CSOK Plusz nemzetgazdasági és költségvetési hatásairól abban a hatásvizsgálati lapban, amelyet a kormány weboldalára töltöttek fel - szúrta ki a Pénzcentrum. Egy mindössze 2 oldalas dokumentumról van szó, ami nagyon kevés kérdést tisztáz, azt is elég röviden.

