Kétszer is gondold át, mielőtt sajátmárkás terméket veszel az Aldiban, Lidl-ben, Penny-ben

Sokat változtak a magyarok vásárlási szokásai az elmúlt hónapokban: az infláció miatt lényegesen kevesebbet ér a pénzük, sok mindenről voltak kénytelenek lemondani. A kiskereskedelmi láncok beszámolói szerint megélénkült a kereslet az olcsó sajátmárkás termékek iránt, és bár a diszkontláncok ajánlatai legtöbbször jónak, sőt, nagyon jónak tűnnek, mielőtt megtömnénk a kosarunkat akciós termékekkel, érdemes számolgatni, de legalább átgondolni pár dolgot.

Az elmúlt egy-másfél évben nagyon megváltoztak a hazai bolti vásárlási szokások. Nincs mit csodálkozni ezen, az infláció rekordmagasságokba szökött, a reálbérek pedig folyamatosan zuhannak. Mint ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, egyre népszerűbbek, az olcsó, sajátmárkás termékek, hiszen több ezer forintot is spórolhatunk 1-1 bevásárlás során, ha azt a boltot választjuk, ahol ilyeneket kínálnak.

Nem is csoda tehát, hogy annyira megerősödtek a diszkontok az utóbbi egy évben, és a koncepció tekintetében egyre többen másolják őket: a Spar 2022-es évéről tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a hangsúlyt egyértelműen a sajátmárkás termékekre kell fektetni, hogy versenyezni tudjanak a diszkontokkal.

A német szupermarketóriások, a Lidl és az Aldi ádáz versenyt vívnak a globális terjeszkedésért. Stratégiájuk az olcsó, többnyire sajátmárkás termékekre, illetve a hatékony működésre összpontosít. Piaci eredményeiket látva, igencsak jól is működik ez a kiskereskedelmi szemlélet, módszereikkel ugyanis a legtöbb piacról sikerült kiszorítaniuk mára a helyi kiskereskedelmi szereplőket.

Nyitott szemmel

A jól ismert diszkont szupermarketláncokat egyre gyakrabban keresik a fenti okok miatt azok a vásárlók, akik a jó ár-érték arányú termékeket részesítik előnyben, és bár a diszkontláncok ajánlatai legtöbbször jónak, sőt, nagyon jónak tűnnek, mielőtt megtömnénk a kosarunkat akciós termékekkel, érdemes számolgatni, de legalább átgondolni pár dolgot.

A Mashed cikke szerint az Aldi bébiételei elfogadható árúak, ám a szülők gyakran találnak máshol jobb ajánlatokat, például a márkás bébiételgyártók kínálatában, amikhez kuponokkal olcsóbban hozzájuthatnak . Ezeket a kuponokat a tengeren túl kombinálni lehet a rendszeres bolti kiárusításokkal, hogy nagy mennyiségű bébiételt vásárolhassanak olcsóbban, mint a diszkontokban. Ők ugyanis csak ritkán kínálnak kuponokat a termékeihez, és nem fogadják el a nagy gyártók kuponjait,

A szupermarketláncok népszerűségüket a minőség a jó ár kombinációjának köszönhetik, de kulcsfontosságú annak ismerete, hogyan lehet ezeket az előnyöket kimaxolni. Az Aldi, a Lidl, a Penny például különböző méretű kiszerelésben kínálja termékeit, aminek azért nem árt utánaszámolni, hiszen nem biztos, hogy minden kiszerelés egyformán megéri.

És persze az sem utolsó szempont, hogy rendkívül széles választékot kínálnak, szinte minden megtalálható a diszkontok polcain, amire egy átlagos, kis- vagy nagygyerekes háztartásban csak szükség lehet.

Akciódús

De nem csak az Egyesült államokban a kuponozással, itthon is ki lehet fogni meglepően jó akciókat, például ha csatlakozunk a vásárlói klubokhoz, vagy letöltjük az áruházlánc saját applikációját. A tartósan magas infláció hatására a vásárlók el is kezdték még inkább keresni az akciókat, hűségprogramokat, kuponokat, applikációkat és minden olyan lehetőséget, amin pénzt lehet megtakarítani a vásárlásoknál. Ezt a legnagyobb hazai áruházláncok is megerősítették a Pénzcentrum kérdésére, és arról is nyilatkoztak, hogy hogyan tudnak jelenleg a vásárlók a legtöbbet spórolni az adott boltban.

Az Aldi hetente megújuló, 70-100 terméket felölelő akciói mellett mindig újabb és újabb lehetőségeket nyújt a spórolásra, legyen szó élelmiszerekről vagy non-food termékekről, az Auchan pedig Bizalomprogramjának keretében minden héten megújuló kedvezményeket hirdet meg. A Lidlnek digitális hűségprogramja is van, a Plus alkalmazás, amit már a vásárlók harmada használ. A Penny törzsvásárlói programja, a MYPENNY szintén kuponokat és extra hűségpontokat kínál.