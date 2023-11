Berúgták az ajtót és alááraznak a kínaiak: ezek most a legolcsóbb elektromos autók Magyarországon

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Eléggé felfordult a legolcsóbb itthon kapható elektromos autók toplistája. A Pénzcentrum friss összeállításából kiderült, hogy eléggé megkavarta a piacot a BYD debütálása, amely két modellel is a legolcsóbbak között van, de a szintén kínai MG is eléggé a vetélytársak alá lőtt árazásában. Emellett találtunk olyan modelleket is, amelyek legutóbbi, májusi összeállításunk óta több mint 1 millió forinttal lettek olcsóbbak.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK