Ezért sem lehet halogatni az euróbevezetést: rengeteg magyar járna jól, ha ezt meglépnék

A nyári utazási szezon után úgy tűnik, a téli is pörög. Persze jóval kisebb volumenben, de az emberek szívesen mennek melegebb éghajlatra. Ugyanakkor beindultak már a nyári előfoglalások is, ezeket a csomagokat most különösen nagy kedvezménnyel lehet megvásárolni - erről is beszélt a Pénzcentrumnak adott interjúban Taskár Tamás. A TUI hazai sales managere felfedte, melyek az utazási irodák előtt álló legnagyobb kihívások 2024-ben, a személyes értékesítői kapcsolatok lassú elvesztéséről, és arról, miért várják annyira, hogy Magyarországon végre bevezetésre kerüljön az euró.

Pénzcentrum: Egyre gyorsabban változik a világ, benne a fogyasztási és az utazási szokások is. A szegmenst úgy tűnik, nem kell félteni, ugyanakkor folyamatos megújulásra van szükségük az irodáknak, hogy lépést tudjanak tartani a trendekkel. Milyen eszközökkel tudnak megfelelni az új időszak kihívásainak?

Taskár Tamás: Igen, míg korábban kizárólag az árlistát használtuk, addig mára ez már teljesen eltűnt szinte. A TUI már a covid előtt meghozta azt a döntést, hogy a továbbiakban nem ad ki papírt alapú árlistát, hogy ne kelljen annyit nyomtatni, illetve hogy sokkal dinamikusabb lehessen az árképzés. Előtte éveken keresztül forintos katalógusunk volt, és meg kellett adnunk egy kalkulációs árfolyamot, de ha romlott a forint, az minket befolyásolt, ilyen esetekben kellett utólagos kalkulációt végezni, és előfordult, hogy módosítani kellett az árat. Ezt nem vette jó néven a piac. Ma már sokkal könnyebb dolgunk van, mert eurós árakkal dolgozunk, persze forintban is be lehet fizetni az aktuális, napi árfolyamon, de ma már a partnereink nagy része euróban fizet.

A mi életünk is könnyebb lenne, ha Magyarországon is bevezetnék az eurót.

Hogyan változtak meg az értékesítési folyamatok?

Nagyon máshogy értékesítünk, mint akkoriban, legmarkánsabban a technikai háttér változott meg, és a munkavégzés helyszíne. Ez utóbbi már csak azért is, mert 2018-ban egy belvárosi, utcafronti irodából átköltöztünk egy irodaház hatodik emeletére. Ez a lépés jól szimbolizálja a változás irányát úgy gondolom.

Hányan dolgoztok most itt összesen?

Itt jelenleg 9-en, ill. további 30 TUI partner irodánk van Magyarországon és közel 180 alügynökünk. Ők minket kontaktálnak, tudnak e-mailben is foglalni, de mindent rajtunk keresztül csinálnak

Korábban az értékesítés jellemzően úgy zajlott, hogy aki bejött az irodába, annak ajánlatot adtak, foglalást készítettek. Persze már akkor is előfordult, hogy a törzsutasok e-mailben foglaltak, vagy telefonon kértek árajánlatot, az is, hogy valaki átutalással fizetett, de a többség azért még bejött az utcafronti irodába. Ettől függetlenül már a covid előtt fontos volt, hogy olyan weboldalunk legyen, ami vonzó az utasoknak, segíti az eligazodást, és online elérhető árakon tudnak maguk is foglalni, bankkártyával ki is tudják fizetni. Személyes kapcsolat így tehát gyakorlatilag nincsen, de természetesen minden esetben felvesszük a kapcsolatot az utassal, elküldjük a tudnivalókat, megbeszéljük az egyéni igényeket, a biztosítást stb.

Akkor ezek szerint ma már minden utas online választ és bankkártyával fizet?

A bankkártyás foglalás még kevésbé jellemző, inkább ún. soft bookingot készítenek az utasok, minden adatot megadnak, és átutalással fizetnek, de a kettő között a kollégáink segítségével átnézik a lehetőségeket, majd véglegesítik az foglalást. Volt már olyan, hogy valaki pl. Görögországra kattintott, de végül Törökország lett belőle, hiszen az egyeztetés során utasaink olyan információkhoz jutottak, ami alapján módosították az eredeti elképzelést. Azért is fontos a kapcsolat, mivel sok esetben utazási csomagokat vesznek, és az ügyfélnek lehet kérdése akár a transzferrel, a menetrenddel kapcsolatban.

Nem sajnálod, hogy megszűntek a személyes kapcsolatok, a beszélgetések, a klasszikus értékesítés?

Azt látjuk, hogy ez a trend, ebbe az irányba indultunk el. Budapesten egyre több iroda értékesít így, ki is írják a weboldalukra, hogy személyes ügyfélfogadás nincs, és mégis fantasztikus számokat tudnak produkálni. Vidéki partnerektől viszont sokszor hallom, hogy ott még szükség van az utazóknak arra, hogy be tudjanak menni, le tudjanak ülni, át tudják beszélni a részleteket. Éppen emiatt még középtávon sem tudnám azt elképzelni, hogy teljesen automatizált legyen a folyamat.

Milyen tendenciákat tapasztaltok a pandémia óta?

A 2018-19-es év nekünk is a csúcsidőszakunk volt, utána jött a hatalmas zuhanás. Azt megélni belülről tényleg borzasztó volt: napról napra töröltünk a már meglévő foglalásokat, és értesítettük a partnereket a helyzetről. De büszke vagyok arra, hogy az anyacég mindvégig nagyon korrekten járt el az utasokkal és a partnerekkel szemben, senkit nem hozott kényszerhelyzetbe - ez alatt azt értem, hogy nem utalványt adott, hanem visszafizette azt az összeget, amit az utas befizetett, és az irodák is gyorsan hozzájutottak a pénzükhöz. Nekünk ez egy nagyon stresszes időszak volt, de szerencsére gyorsan, gördülékenyen ment a kommunikáció a partnerekkel, tette mindenki a dolgát. De szomorú folyamat volt, főleg, hogy akkor még egyáltalán nem lehetett látni a végét. Szinte egyedül a Maldív-szigetekre lehetett utazni.

Azért, mert ott kevesebb volt a megbetegedés?

Nem, hanem mert ott a turizmusból élnek, éppen ezért nem hoztak nagyon szigorú intézkedéseket. Akkor nagyon előretörtek, volt olyan, hogy a teljes magyarországi foglalások 50 százaléka a Maldív-szigetekre vonatkozott.

Nem csak a járvány, de a háborúk, a természeti katasztrófák is komoly hatással vannak az úti célok kiválasztására, ti hogy készültök az egyre gyakoribb váratlan helyzetekre?

Mindig meg kell nézni a konkrét esetet. Most nyáron például Rodoszon volt óriási tűz, ami minket is érintett. Mi, mint magyarországi partner mindig azt a döntést tudjuk kommunikálni az utasok felé, amilyen döntést az utazásszervező, a TUI Deutschland hoz, de természetesen a KKM által kiadott figyelmeztetésekre, információkra is tekintettel vagyunk. Az iroda mindig nagyon korrekt módon járt el a covid alatt is, de a rodoszi utaknál is minden érintettnek felajánlotta a visszatérítés vagy az átfoglalás lehetőségét, még akkor is, ha abban a régióban éppen akkor nem volt konkrétan érintett az a szálloda, senkit nem hoztunk kényszerhelyzetbe.

Az Európai Utazási Bizottság által közzétett adatok szerint idén június és november között 10 százalékkal csökkent az érdeklődés a földközi-tengeri térségbe történő utazások iránt, a 2022-es volt Európa legmelegebb nyara. Ezzel párhuzamosan az utazási irodák növekvő érdeklődésről számoltak be a skandináv-félszigeten fekvő országok – Norvégia, Svédország, Finnország –, illetve Izland iránt. Elképzelhető, hogy a jövőben az Északi-tengerre járunk majd inkább nyaranként a globális felmelegedés miatt?

Hosszabb távon akár új desztinációk is megjelenhetnek. Az elképzelhető, hogy míg korábban szeptember végéig üzemelt a járatok nagy része pl. Törökországba, kitolódhat a szezon, és lehet, hogy októberben is sokkal nagyobb lesz rá az igény. De nem látom, hogy Skandinávia lenne az új mediterrán térség.

Ám, hogy a síeléssel mi lesz, az szerintem szintén egy nagyon érdekes kérdés, bár számunkra a síturizmus kevésbé releváns. 15 évvel ezelőtt még sokkal többen foglaltak síelést utazási irodában, de ma, azt látom, hogy sokkal inkább egyénileg oldják meg az emberek a téli havas kikapcsolódásaikat.

Ennek lehet az is az oka, hogy jellemzően a fiatalabbak utaznak síelni, akik önállóbban, bátrabban indulnak neki utazási iroda nélkül is?

Könnyen lehet. Amúgy is tapasztaljuk, hogy felnőtt egy olyan generáció, amelyik magának foglal utazást, szállást. De a covid után mostanra talán visszarendeződött a piac a mi javunkra, kialakult az egyensúly: szükség van információkra, tapasztalatra, a kollégáink sok helyen jártak már, tudják, mi van egy thaiföldi szállodában, milyen a dominikai tengerpart – és bizony tényleg sokat számít, hogy ők mit mondanak el az utasnak.

Emiatt mindig szükség lesz utazási irodákra, de az biztos, hogy nagyon átalakult a működésük és még sokat is fog alakulni a jövőben. Az online közeg pedig megkerülhetetlen.

A fenntarthatóság kérdése egy új trend?

A TUI a klímaváltozásra is reagálva egyre több olyan „green hotelt” kínál, amelyek fenntarthatóan működnek. Magyarországon is egyre szélesebb az a réteg, amelyik nyitott erre, sőt, 10 év múlva akár már megkerülhetetlen lesz, hogy még több ilyen szállás jelenjen meg a kínálatban.

Mikor indul az előfoglalás a nyári utakra, jellemzően milyen kedvezményekkel érhetőek el fél évvel, 8 hónappal az utazás előtt?

Azt tapasztaljuk, hogy egyre fontosabbak az előfoglalások. Volt olyan időszak, 10 évvel ezelőtt, amikor a last minute ment, mostanra azonban sokkal fontosabb lett, hogy időben foglaljon az ember. Valóban sokkal jobb árat tud biztosítani egy utazásszervező ebben az esetben, hiszen jellemzően a szálláshelyek adják a kedvezményeket, és ez döntő tétel az utazási csomagban. Adott esetben last minute-ben is ki lehet fogni jó ajánlatokat, de ha valaki kifejezetten pl. Törökországba szeretne utazni, és azt is tudja, hogy mikor lesz szabadságon, akkor nem szabad arra várni, hogy majd indulás előtt két héttel beesik egy jó ajánlat. Persze akinek mindegy, hogy Mallorca vagy Kréta, ő találhat megfelelő utat az utolsó pillanatban is.

De az előszezoni foglaláskor olyan kedvezményeket is adhat az utazásszervező, melyek később már biztosan nem lesznek elérhetőek, tavaly például előfoglalások esetében a kedvezményes gyermekár több célterület esetén már 99 euróért elérhető volt. A TUI gyakran ad kuponkódos kedvezményt is, jelenleg a Black Friday Sale foglalásonként akár 500 euró kedvezmény is biztosít

Utasaink már most kezdik keresni a nyári ajánlatokat, de jelenleg azért még a tél dübörög. Kiemelten kedvelt a Maldív-szigetek, és Mexikó, ez utóbbi rendelkezik az egyik legjobb ár/érték aránnyal. Bécsből mindkét célterület közvetlen járattal elérhető, akárcsak a Zöld-foki szigetek, ahol az év 350 napján süt a nap.

Egy ilyen út például milyen áron indul?

A Zöld-foki szigetekre elsősorban az all inclusive hoteleket ajánlanám, 4 csillagos szállodát már 1100 euróért is lehet foglalni repülős utazási csomagban.

Többször írtunk már róla, hogy a hajós utak egyre népszerűbbek: mi ennek az oka, melyek most a legjobb ajánlatok?

A TUI hajós vállalkozása, a TUI Cruises elsősorban a német vendégek körében örvend nagy népszerűségnek. Ezek, a Mein Schiff néven futó óceánjárók bejárják a világot a Karib-térségtől a Baltikumon át Szingapúrig. Az általában ismert óceánjárókhoz képest itt magasabb minőségről van szó, úgy is hirdeti magát, hogy prémium all inclusive a termék.

Az ára is prémium?

Ha figyelembe vesszük, hogy mit kap az utas a pénzéért, kifejezetten vonzóak az árak: a részvételi díj tartalmaz minden szervizdíjat, az egy főre jutó személyzet száma is magasabb, valamint kényelmes kabinok, tágas terek várják a vendégeket.

A képeket Stiller Ákos késztette.