De most komolyan, tényleg stabil és biztonságos az ország finanszírozási helyzete?

Megerősítette Magyarország adósbesorolását pénteken az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő. A friss osztályzat kapcsán megszólalt a Nemzetgazdasági Minisztérium és Varga Mihály pénzügyminiszter is.

Mint arról nemrég beszámoltunk, megerősítette a devizában és a helyi valutában fennálló hosszú és rövid futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását pénteken az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő. A hitelminősítő döntésére reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium véleménye az S&P osztályzatáról

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményt adott ki a hitelminősítő döntésének bejelentését követően. Az NGM értékelése szerint "töretlen a bizalom Magyarországgal szemben: a Standard and Poor’s ismét megerősítette Magyarország adósság-besorolását és továbbra is befektetésre ajánlott kategóriába sorolja hazánkat". A magyar gazdaság biztos alapokon áll, ezt tükrözi vissza a Standard and Poor’s mai jelentése, amely stabil kilátással továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat. Mint fogalmaznak, Magyarország iránt erős a bizalom, a jelentős hitelminősítők mindegyikénél, így a Standard and Poor’s mellett a Moody's és a Fitch Ratings is befektetésre ajánlott kategóriába tartozik a magyar államadósság - emlékeztet az NGM.

Magyarország megítélése a nemzetközi pénzpiacokon kedvező, az erős befektetői és piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók és a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is alátámasztja. Hazánkban ruháznak be többek közt a legnagyobb német autógyártó cégek, ráadásul a kínai BYD elektromos autógyártó az unióban elsőként Magyarországon kezdi meg elektromos autóinak gyártását. A magyar állampírok népszerűsége mind a nemzetközi piacon, mind a magyar lakosság körében töretlen, ezt bizonyítja az is, hogy a lakossági állampapírok állománya március végén új rekordon, több mint 10.760 milliárd forinton zárt

- részletezi Nagy Márton tárcája, amely szerint az ország finanszírozási helyzete stabil és biztonságos, a kormány elkötelezett a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett, az ikerdeficit megszűnt, hazánk külkereskedelmi mérlege pedig folyamatosan javul.

Varga Mihály is megszólalt az S&P besorolása kapcsán

Varga Mihály pénzügyminiszter egy péntek este közzétett Facebook-videóban értékelte a jó hírt. Azt hangsúlyozta, hogy a Standard and Poor's továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot. A tárcavezető kiemeli: az elemzés szerint, hogy Magyarország továbbra is vonzó célpont a befektetések számára, a munkanélküliségi ráta tovább javulhat, a folyó fizetési mérleg többlete fennmaradhat. Elismerően írnak a magyar bankrendszer stabilitásáról is, valamint az államadósság kedvező szerkezetéről, és annak biztonságos finanszírozásáról is - mondta a pénzügyminiszter.