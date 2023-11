Így veheted meg idén 35%-kal olcsóbban a Szamos-szaloncukrot: ez a trükk a Tescóban működik

Idén is árulja eredeti Szamos recept alapján készült szaloncukrait a Tesco. A sajátmárkás termékek azonban jóval olcsóbbak, mint a Szamos édességek. Igaz, teljesen ugyanolyan termékekről nem, de hasonlóakról lehet beszélni. Igen ám, de 2023-ban azért annyival már mégsem olcsóbbak a hiper finomságai a nagynevű „eredetihez” képest, mint amilyen voltak 2020-ban. A brutális drágulás ugyanis a szaloncukrokat is elérte, de még mennyire!

Idén is árulja Tesco Finest szaloncukorait a Tesco. Ebben pedig az a pláne, hogy a jelenleg kétféle ízvariációban kapható finomság eredeti Szamos receptúra alapján készül. Az édességek csomagolásán fel is van tüntetve a Szamos logója. Mindez azért rendkívül izgalmas, mert a hiper (és más boltok is persze) árulnak Szamos szaloncukrokat is, ám azok sokkal drágábbak, mint a Tesco sajátmárkás Szamos receptúrájú szoloncukrai.

A Tesco webshopja szerint a jelenleg is kínált íz közül az egyik egy szaloncukor válogatás, a másik pedig egy pörkölt mandulás marcipán szaloncukor. Mindkét termék 300-300 gramm súlyú, viszont a válogatás némileg drágább. Az 3 699 forintba, míg a pörkölt mandulás 3 499 forintba kerül. A kilós egységár ezek alapján a válogatásnál 12 330 forint, míg pörkölt szaloncukornál 11 663 forint.

Ehhez képest a hipermakertben kapható Szamosok ára jócskán fentebb helyezkedik el. Ránézésre persze először nem egyértelmű a különbség, hiszen a Szamos legtöbb termékét is 3 299 forintért lehet megvásárolni. Igen ám, de ezek csupán 250 grammosok, úgyhogy kilós áron számolva drágábbak, mint a Finest termékek. A legtöbb Szamos édesség kilós ára 13 196 forintra jön ki, ami 866 forinttal drágább, mint a Finest válogatás. Igen ám, de ennél azért vannak nagyobb árkülönbségű termékek is.

Például a Szamos is árul válogatás-szaloncukrot, ám ennek a kiszerelése csupán 150 gramm, azaz pontosan a fele a Tesco Finest szaloncukor-válogatásnak. Igaz, utóbbi csomagban csupán szilvás, meggyes és narancsos krémmel töltött finomságok lapulnak, míg az „original” Szamos termékben van meggyes, narancsos, feketeribizlis és csokoládékrémmel töltött szaloncukor is. Itt viszont a kilós egységár már 16 660 forint,

ami azt jelenti, hogy Szamos válogatás 35 százalékkal többe kerül, mint az eredeti Szamos receptúra alapján készült Tesco Finest szaloncukor-válogatás.

Egységáron egyébként még mindig nem ez, hanem egy sütemény ízekkel megbolondított válogatás kerül a legtöbbe a Szamos zászlaja alatt. Ez a termék is csupán 140 grammos (2 499 forint), a kilós egységára viszont 18 564 forint. Arányait tekintve tehát 59 százalékkal drágább, mint a legolcsóbb Szamos recept alapján készült pörkölt mandulás Tesco Finest darab. Érdemes megjegyezni, hogy a Szamos hivatalos oldalán sem kapni azt a két összeállítást, amit a Tesco saját márkája alatt terít.

A Finest pörkölt mandulás darabhoz talán első ránézésre a Szamos mandulás szaloncukra állhat a legközelebb, ám ennek a kiadásnak a 140 grammos kiszerelése a hivatalos oldaluk információ szerint 2 690 forintba kerül. A kilósa egységára tehát 19 214 forint, ami 65 százalékkal drágább, mint a hiper terméke. Igen ám, de az első ránézés némileg csalóka, a Szamos mandulás terméke ugyanis kizárólag édesítőszerekkel készül, nem tartalmaz cukrot. Így egy teljesen más kategóriájú terméknek számít.

Mi történt a szaloncukrok áraival?

Mivel évek óta nyomon követjük a szaloncukor-piac történéseit, ezért több évre visszamenőleg is vannak adataink, amik azt mutatják, bizony évről évre jócskán megdrágulnak a magyarok kedvenc karácsonyi édességei. Tavaly például a Tesco mindkét terméke, mind a válogatása, mind a pörkölt mandulás szaloncukor 3 199 forintba került. Egy év leforgása alatt tehát a válogatás 16, míg a pörkölt mandulás finomság 9 százalékkal drágult. Most ugyanis 3 699 és 3 499 forintba kerülnek.

A sztori viszont akkor lesz igazán brutális, amikor kiderül, hogy 2020-ban a szintén eredeti Szamos recept alapján készülő mandulás-csokoládés finomságát a Tesco 6 663 forintért árulta. Három év alatt tehát a hiper majdnem ugyanolyan terméke nem kevesebb, mint 75 (!) százalékot drágult.

Persze ez idő alatt nem csak a sajátmárkás, de a Szamos szaloncukrok is drágábbak lettek. 2022-2023 között a legtöbb ízesítésű Szamos 100 forinttal, azaz 3 százalékkal drágult. 2020 és 2023 között viszont a drágulás itt is számottevőbb, az általunk vizsgált, megközelítőleg ugyanolyan termék esetén 44 százalékos.

(Címlapkép - Máthé Zoltán, MTI/MTVA)