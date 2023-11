Autópálya matrica árak 2024: áremeléssel indul az év, az országos és a vármegyei matrica is drágul

Már két hét sincs hátra és megkezdődik a 2024-es e-autópályamatricák értékesítése. A Pénzcentrum összeszedte, mennyi lesz jövőre a heti-, a havi-, és az éves országos autópálya matrica, illetve mennyit kérnek majd a vármegyei matricákért.

Várhatóan december 1-jén indul az elővásárlás az autópályamatricákra - tudta meg a Pénzcentrum. Az úgynevezett kényelmi szolgáltatás keretében így idejében megvehetik az autósok az éves országos autópályamatricát, és a vármegyei matricákat is.

Díjrendelet: Autópályamatrica árak 2024-ben

Kíváncsi vagy , mennyi lesz az éves országos autópályamatrica ára 2024-ben, illetve mennyi lesz a vármegyei matrica ára 2024-ben? Nos, a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendeletben foglaltak alapján 2024. január 1-től az e-matrica rendszerben az alábbiak szerint alakulnak az árak.

A 2024. január 1-jét követő időszakra érvényes e-matricák díja (bruttó)

KATEGÓRIA ÉVES ORSZÁGOS (Ft) ÉVES VÁRMEGYEI (Ft) HETI (Ft) HAVI (Ft) D1 57 260 6 660 6 400 10 360 D2 81 280 13 330 9 310 14 670 B2 - - 20 640 29 270 U 57 260 6 660 6 400 10 360 D1M 57 260 6 660 3 200 5 180

Fontos infó, hogy február 1-jétől az eddig autópálya matricával közlekedő autóbuszok is átkerülnek a használatarányos HU-GO útdíjfizetésre. A változtatással uniós kötelezettségnek tesz eleget Magyarország - erről itt írtunk részletesen.

Mennyibe fog kerülni az 1 napos autópálya matrica 2024-ben?

Mint arról itt a Pénzcentrumon is beszámoltunk, 2024-től Magyarországon is be kell vezetni az egynapos autópálya-matricát egy EU-s előírás miatt. A bevezetés határideje 2024. március 25. Jelen pillanatban sem az egynapos használati jogosultság ára, sem a hazai bevezetés pontos dátuma tekintetében nem született még döntés.

Az ár tekintetében személyautók (D1) esetében a főszabály a következő: az ára nem haladhatja meg az éves jogosultság 9 százalékát. Tehát a Pénzcentrum számításai szerint, az idei éves matiraca és a jövő évi éves matrica árát figyelembe véve az egynapos autópály matrica ára várhatóan 4500-5153 forint között lesz valahol.

Érdekesség, hogy hazánkhoz hasonlóan jövőre az új autópálya-matrica kategóriát Ausztriában is bevezetik: az egynapos matrica ára 8,60 euró (mostani árfolyamon kb. 3 200 Ft) lesz. Erről itt írtunk részletesen:

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült: ennyibe kerül majd az egynapos autópálya-matrica 2024-től Rengeteg magyar autóst is érinthet, hogy az osztrákok egynapos pályamatricát vezetnek be jövőre. Már az ára is kiderült.

Figyelem! Új fizetős szakaszok jönnek 2024-ben

Talán az egyik legfontosabb információ a vidéki autósoknak, hogy az új fizetős szakaszoknak köszönhetően Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyékre is megvásárolhatóvá válik a megyei matrica 2024-től. Emellett fizetni kell majd a következő szakaszokon is 2024-től:

M30-as Miskolc észak és Miskolc dél közötti szakasza,

M6-osra Bátaszék és az M6-M60 csomópont között,

M0-s autóút M1 és M5, valamint M4 és M3 közötti szakasza,

M44-esre a Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Békéscsabáig,

M4-esre Jászberénytől Abony-északig és Abony-kelettől Szolnok-nyugatig, valamint

M76-osra Balatonszentgyörgytől Keszthely-Fenékpusztáig.