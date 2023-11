Valamire nagyon készül az Aldi: óriási változás élesedik az áruházakban, erről jobb tudni + fotók

Nagyban készülnek a boltok a január elsején induló csomagolás-visszaváltásra, a Pénzcentrum most az egyik Aldi-áruházban szúrta ki a frissen telepített automatákat, amelyek visszaadják a darabonként 50 forintos betétdíjat azoknak, akik visszaviszik a PET-palackokat, sörösdobozokat és a többi érintet csomagolóanyagot.

Ahogy a Pénzcenrtrum is beszámolt róla, 2024-től több csomagolást is kötelező lesz visszaválthatóvá tenni Magyarországon. A rendelet értelmében január elsejétől a visszaváltási díjas termékek körébe tartoznak a tej- és tejalapú italtermékek kivételével minden üveg-, fém-, illetve műanyag palackos és dobozos, 1 deciliter és 3 liter közötti űrtartalmú italtermék csomagolásai. Minden üveg, fém és műanyag palackos italtermék értékesítésekor palackonként, egységesen 50 forint visszaváltási díjat fizet a vásárló, amit visszakap, miután visszaváltotta azt.

Jövő év január 1-től azokat a palackokat lehet visszaváltani, amelyek 2024. január 1-je után kerültek forgalomba, rendelkeznek a visszaváltási logóval és a korábbi csomagoláson találhatóhoz képest új vonalkóddal. A gyártóknak az új jelölési rendelkezéseknek megfelelő palackokat a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-nél regisztrálni kell. 2024. június 30-ig lehet még forgalomba hozni az új jelölés nélkül palackokat, ezután már csak a visszaváltási díjas jelöléssel ellátottakat lehet árulni.

Így néznek ki az automaták

Maga a visszaváltás úgynevezett REpontokon történhet, a Pénzcentrum pedig már ki is szúrt ilyen automatákat az egyik Aldi áruházban - ahogy a kiírásból is kiderül, ezek még nem működnek, január elsejétől lehet őket használni. A szabályok szerint egyébként minden 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerüzletben biztosítani kell a visszaváltó automatákat, valamint az 1000 főnél népesebb településeken is kötelező lesz ilyeneket telepíteni.

Így fognak kinézni a visszaváltó-automaták. Fotó: Pénzcentrum

A MOHU Mol szerint a januári induláskor csaknem 2000, majd a partnerek fokozatos csatlakozásával a tervek szerint 4-5000 boltban lesznek visszaváltó automaták. Ahogyan az Aldiban fotózott automatákon is látható, a visszaváltani kívánt csomagolóanyagokat nem szabad összenyomni, mert csak ép állapotban ismeri fel őket a rendszer.