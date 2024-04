Megőrülnek a magyarok a kertek új sztárjáért: tömegek keresik már most ezt a terméket nyárra

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Egyre keresettebbek Magyarországon is a robotfűnyírók. És bár a magyar vásárlók továbbra is árérzékenyek, átlagosan több százezer forintot is hajlandók kifizetni a luxuskütyükért. Persze ennél lehet sokkal drágábban is, milliókért, de akár több tízmilliókért is robotfűnyírót is vásárolni. Azonban még mielőtt ezt valaki megteszi, a legfontosabb, hogy tudja, mire van szüksége, mekkora igazából a kertje, és ott milyen nyírási adottságai lennének a kütyünek. Ráadásul a gépek biztonsági szintje sem mindegy. Azért hogy tisztábban lássunk a terepen, a Pénzcentrum az Euronics, az eMAG és a Praktiker szakértőit kérdezte a témáról.

Magyarországon is egyre népszerűbbek a robotfűnyírók, igaz azért még messze nincsenek ott minden háztartásban az új technológiák. Ennek ellenére a legnagyobb elektronikai kereskedők bizakodók, egészségesnek és folyamatosnak látják a keresletnövekedést, még akkor is, ha a magyar vásárlók köztudottan árérzékenyek. Éppen ezért a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők egyetértenek abban, hogy nagy a robotfűnyírókban rejlő piaci potenciál, népszerű termékeknek számítani, így a bővüléssel is lehet számolni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kérdés azonban, hogy milyen egy jó robotfűnyíró? Hogyan érdemes kiválasztani a háztartás számára megfelelő darabot? Mire kell a legjobban figyelni, és egyáltalán, milyen árkategóriájú gépet vásárolnak a magyarok? Azért hogy ezekre a kérdéseket válaszokat kapjunk, az Euronics és az eMAG szakértőivel beszélgettünk a témáról. Robotfűnyíró, az új otthoni csodakütyü A robotfűnyíró-eladások száma egyértelmű növekedett. A növekedés mértékére nem áll rendelkezésre országos adat. Nagy a piaci potenciál, népszerű termékek, számolni lehet bővüléssel - kezdte lapunknak az Euronics, akik az árakat illetően azt is elárulták, nem egyértelmű a gépek kapcsán a drágulás ténye. Mint mondják, több gyártó jelent meg a piacon, ami szintén lejjebb vitte néhány esetben az árakat. A feltörekvő márkák esetében pedig még árcsökkenés is történt. A termékadatlapok megtekintési száma alapján felhasználóink érdeklődése a robotfűnyírók iránt a világjárvány évei alatt látványos növekedést mutatott, és továbbra is egészséges ütemben növekszik - kezdte lapunknak az eMAG. Az adataik alapján 2023-ban közel 20 százalékkal éves szinten. Azt is írták, hogy a kiemelkedő érdeklődés a platformunkon értékesített robotfűnyírók számának éves szinten 30 százalék feletti növekedésében öltött testet 2023-ban. A Praktiker évek óta növekvő érdeklődést tapasztal a robotfűnyírók iránt. A magyar barkácsáruházlánc szerint a növekvő érdeklődést jól mutatja, hogy saját becslésük alapján a 2016 és 2023 közötti 7 éves időszakban közel 49 százalékkal nőtt az eladott robotfűnyírók száma - közölték az áruházlánc szakértői a Pénzcentrummal, akik azt is elmondták, 2016 és 2023 között több mint 50 százalékkal nőtt az értékesítésből származó bevétel. A Praktiker beszámolt arról is, hogy a robotfűnyírók piacán korábban kizárólag a kutatás-fejlesztésbe fektető topmárkák felső árkategóriás modelljeivel találkozhattak a vásárlók. Az utóbbi 4-5 évben megjelentek olyan kisebb tudásszintet képviselő, alacsonyabb árkategóriás termékek, amelyek a topmárkákat is arra késztették, hogy fejlesszenek az olcsóbb kategóriában. Így összességében 2022-ig az egyedi termékárakban csökkenő tendencia volt megfigyelhető. "Természetesen a 2022-23-as magas infláció erre a szektorra is árfelhajtó hatással volt" – tették hozzá. Mennyibe kerülnek most a robotfűnyírók? Az Euronics tájékoztatás szerint a robotfűnyírók árát alapvetően három tényező befolyásolja drasztikusan. Ezek a márkanév, a művelt terület mérete, és a GPS-es kapcsolattal való rendelkezés. Ezek mentén a robotfűnyírók árai a láncnál 130 000 és 2-3 millió forint között mozognak. Az árakat illetően, a fontossági tényezők élére az eMAG szakértői a kert méretét tették. Szerintük a legfontosabb, hogy az adott típus képes legyen elboldogulni vele: a nagyobb területet lefedni képes modellek nagyobb kapacitású akkumulátorral vannak felszerelve. A szakértők szerint a másik fontos tényező, hogy a fűnyírónak kell-e emelkedőre mennie, ami például dombon, hegyoldalban lévő telkeken fontos: lejtős terepen csak a nagyobb teljesítményű motorral rendelkező modellek képesek dolgozni. Azt is írják, a Bluetooth és a wifi kapcsolat már régóta ismert, de ma már SIM-kártyával is kaphatók mobil adatkommunikációval rendelkező modellek - ezek előnye, hogy külön kommunikációs egység telepítése nélkül távolról is vezérelhetők - ha van mobil lefedettség. Mindezek a tulajdonságok persze az árkategóriában is megmutatkoznak, egy robotfűnyíró ára nagyjából 190 ezer és 1 millió forint között mozog a képességek függvényében az eMAG-nál. Elsődlegesen emelik ki az ár tekintetében a nyírandó felület méretét a Praktiker szakértői is. Mint mondják, minél nagyobb, annál komolyabb készülékre van szükség, és annál többe kerül. Az is meghatározó, hogy a robotfűnyíró mi mindent tud, milyen funkciókkal, szolgáltatási szinttel rendelkezik, ami a felhasználó kényelmét segíti. Nem véletlen, hogy a barkácslánc azt ajánlja a vásárlás előtt álóknak, hogy kérjék ki szakértőik tanácsát, akik segítenek áttekinteni a funkciókat, és eligazodni a részletekben. Mindezek alapján árnövelő tulajdonságok többek között: a megbízható területtartási technológia,

a keréknyommentes üzemelés,

a halk üzemmód,

az okos eszközről, akár távolból történő irányíthatóság,

az egyszerű kezelhetőség és telepítés,

az időjárás-független üzemelés,

a globális smart rendszerekbe integrálhatóság,

a megbízható garanciális és alkatrészellátási háttér,

vagy a speciális valós feladatok megoldása, mint pl. szűk átjárók, lejtők/rézsűk nyírása stb. Az összeszedett információk alapján a lánc kiemeli, összességében széles a választék tudásban és árban is, általában a legegyszerűbb típusok ára 150 ezer forint körül kezdődnek, de a többszázezres készülékeken át egészen akár 20 millió forintig megtalálhatók a különböző márkájú robotfűnyírók. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Milyen robotfűnyírókat vásárolnak a magyarok? Az Euronics kiemelte lapunknak, hogy a magyar piac mindig is árérzékeny volt. Náluk a legkeresettebbek darabok 200-250 ezer forintos fogyasztói ár környékén vannak, de azt is hozzátették, hogy a márkaérzékeny vevők azonban ártól függetlenül vásárolnak. Megtudtuk azt is, hogy az eMAG saját márkás termékei közül a legnépszerűbbek a kisebb, legfeljebb 500 négyzetméteres gyep karbantartására tervezett modellek, amelyek kisebb (25-27 százalékos) lejtőkön is használhatóak. Kiderült továbbá az is, hogy a Praktiker tapasztalatai szerint a hazai gondozott gyepfelületek nagyságához igazodva a legtöbb lakossági vásárló a 751 négyzetméter alatti, elsősorban a 250-400 négyzetméter kategóriában keres tudásban és árban számára megfelelő robotfűnyírót. Az ár pedig márka, típus és tudásszint szerint változik. Mire figyeljünk vásárláskor/mennyire biztonságosak a készülékek? Euronics Ezek a készülékek teljesen biztonságosak. A készülékek biztonsági késfékkel rendelkeznek ill. emelés érzékelővel is rendelkeznek és a kések megállnak. A határolókábelben legfeljebb néhány voltnyi, teljesen ártalmatlan feszültség fut, ami sem emberre, sem kisállatra nem jelent veszélyt, ugyanakkor ez a mikrofeszültség éppen elég ahhoz, hogy a robot az érzékelői segítségével pontosan tudjon tájékozódni - emelték ki a lánc szakértői, akik szerint a következőkre érdemes kiemelten figyelni vásárláskor: terület mérete (a kommunikált művelési terület a robotok 0–24 órás üzeme mellett a maximális művelést jelenti)

a művelt terület dőlésszöge (a megadott érték felett nincs megfelelő művelés) Fontos tudni, hogy nem minden területen alkalmazhatóak

akadályok száma (sok fa, bokor, melléképületek)

a terület osztottsága (nem összefüggő füves terület, több terület esetén több robot szükséges)

térerő hiánya

Esőszenzor (Nem minden fűnyíró robot rendelkezik ilyennel. Amelyiknek van esőszenzora, az felismeri, hogy esik az eső, és akkor nem hagyja el a töltőállomást, hanem megvárja, míg eláll az eső.) eMAG A robotfűnyírók ütközés-, dőlés-/gördülés- és emelésérzékelőkkel is fel vannak szerelve, hogy bármilyen váratlan esemény esetén a kések automatikusan megálljanak, és úgy vannak kialakítva, hogy mozgás közben ne érjenek a fűnyíró széléhez. Praktiker Vásárlás előtt mindenképp javasolt tanulmányozni a részletes terméktájékoztatót, és érdemes a hozzáértő áruházi szakértő segítségét kérni. Fontos, hogy a nyírandó gyepfelület nagyságához válasszuk a fűnyírót - emelték ki a barkácslánc szakértői, akik elmondták azt is, hogy az általános alaptulajdonságok mellett számos egyéb funkció és paraméter határozhatja meg a döntést: ilyen plusz funkció lehet például a wifi, a fagyérzékelés, a műhold alapú térképezés vagy esőtől független működés. Ezeket a tulajdonságokat a készülékhez mellékelt tudáslistán böngészheti a vásárló. A biztonsági tudnivalókról azt közölték, már vásárláskor lényeges meggyőződni, mennyire biztonságos a kiszemelt készülék. Fontos, hogy a robotfűnyíró emelésre kevesebb, mint 1 másodperc alatt leálljon, valamint, hogy a vágókés a külső burkolat alatt helyezkedjen el, ne nyúljon túl rajta, és így emelés nélkül kézzel ne lehessen elérni. Majdnem ilyen jelentőséggel bír a lengőkés, amely akár egy sérülékeny gyerekjátékon való áthaladásnál is csak karcolásokat ejt az eszközön. Vannak olyan topkategóriás robotfűnyírók is, amelyeknél védőlemez, elsőkerék-meghajtás és egyedi üzemmódok növelik a biztonságot. „Ma még sajnos nincs minden részletre kiterjedő szigorú szabályozás, ezért az egyes gyártók az alacsonyabb ár érdekében figyelmen kívül hagynak bizonyos biztonsági szempontokat” – hívták fel a figyelmet a vállalat szakértői.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK